 Аваков о засекречивании решений судов по делу об убийстве Шеремета: Следствие не может проходить под видеокамерами и постоянным наблюдением журналистов

"Следствие не может проходить под видеокамерами и постоянным наблюдением свободных фрилансеров-журналистов. Следствие - это процесс, который подразумевает некоторую закрытость для обеспечения результата и эффективности", - сказал А.Аваков на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что следственная группа по расследованию убийства П.Шеремета отрабатывает ряд рабочих версий и без решений суда дальше нельзя проводить следственные действия.
"Учитывая ту ситуацию, что это правонарушение имеет большой общественный резонанс, мы обратились в суд о закрытии информации в открытом реестре. Суд дал на это согласие, и мы работаем дальше", - указал он.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
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и йула,которую "на тв не пускают"-по полтора часа трындит и плачется,и фиг ей рот закроешь.
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Рубріка: путь к успєху
Еслі не беруть охранніком, всігда можна стать журналістом. Ілі сразу політологом https://mobile.twitter.com/kizilow89 Дяки:@tn781
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