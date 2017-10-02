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 Политика Украины
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 Аваков о засекречивании решений судов по делу об убийстве Шеремета: Следствие не может проходить под видеокамерами и постоянным наблюдением журналистов

убийство шеремет

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечает, что суд засекретил судебные решения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по ходатайству следователей, поскольку в этом есть процессуальная необходимость.

"Следствие не может проходить под видеокамерами и постоянным наблюдением свободных фрилансеров-журналистов. Следствие - это процесс, который подразумевает некоторую закрытость для обеспечения результата и эффективности", - сказал А.Аваков на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что следственная группа по расследованию убийства П.Шеремета отрабатывает ряд рабочих версий и без решений суда дальше нельзя проводить следственные действия.

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"Учитывая ту ситуацию, что это правонарушение имеет большой общественный резонанс, мы обратились в суд о закрытии информации в открытом реестре. Суд дал на это согласие, и мы работаем дальше", - указал он.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
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Да,без журналистов хорошо ,может запретить журналистов ....
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как в расее шоле?та не у нас трошки по другому...
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Как же им журналисты мешают, Особенно расследователи ё-деклараций,реального награбленного. Властные тоскуют по старым временам и потихоньку гайки прикручивают....Своих карманных представителей 2-ой древнейшей сунут на все каналы ТВ, ручных политологов...клиентов Новой Чёрной книги Банковой.
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сказки не рассказывай...если даже на 5 канале журнашлюшки умудряются пороха клеймить-то на остальных ваще вакханалия...
и йула,которую "на тв не пускают"-по полтора часа трындит и плачется,и фиг ей рот закроешь.
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Сказки? Это больше к твоим кумирам бпп и антиНародному.....только они трындят одно, а реально тарифы, рехформы идиотские( котроые не им расхлёбывать, курс доллара, убитые банки и сбережения людей, зарплаты прокуроров, судей чиновников космические....пенсия 1400 при выслуге лет 50 врачом.....и т. п хрень
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журналисты нарыли инфы больше чем вы ...вот вы и секретитесь , чтоб не так заметно было , какие вы долбни
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De_C0d3r (rebornII)‏ @DeC0d3r 2 ч.2 часа назад

Рубріка: путь к успєху
Еслі не беруть охранніком, всігда можна стать журналістом. Ілі сразу політологом https://mobile.twitter.com/kizilow89 Дяки:@tn781

Аваков о засекречивании решений судов по делу об убийстве Шеремета: Следствие не может проходить под видеокамерами и постоянным наблюдением журналистов - Цензор.НЕТ 5350
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Сабаков,не мути воду. Всем известно,что ты ничтожество и вор. Скоро за стакан получишь. Вернется он к тебе крупными осколками.
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А на Цензорі вимагають звітувати тут кожен день про хід справи.
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Может. Более того - в таком деле следствие должно проходить под постоянным контролем общественности и журналистов.
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Арсен, где ты был все лето, неужели с Гонтаревой в кругосветку на яхте ходил?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков о засекречивании решений судов по делу об убийстве Шеремета: Следствие не может проходить под видеокамерами и постоянным наблюдением журналистов
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