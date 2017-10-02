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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7474) Луценко (7148)

 В судах находятся 4200 дел коррупционеров, - Луценко

луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поддерживает идею создания Антикоррупционного суда, который должен заняться судопроизводством по VIP-коррупционерам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Луценко заявил в эфире "ТСН.Тиждень".

"Я еще в тюрьме говорил, что буду самым большим оптимистом страны. И остаюсь им. Да, все очень не просто. Да, все не так, как хотелось в наших мечтах на Майдане. И тем не менее, за полтора года на этой должности мы смогли обнаружить больше 7 тысяч коррупционных поступков и 4 тысячи взяточников и расхитителей находятся в судах. Подчеркиваю, 4,2 тысячи взяточников - в судах. Поэтому самая большая моя мечта - чтобы у нас появились суды", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дискуссия о необходимости антикоррупционного суда в Украине надуманная, - Кононенко

Луценко отметил, что проблема есть не только в качестве, но и в количестве судей.

"Проблема не только в том, какие судьи, но сколько их есть. В Печерском суде Киева - всего-навсего пять судей рассматривают сотни самых резонансных дел. Поэтому вопрос, кроме добропорядочности судей, который, конечно, является вопросом номер один, есть вопрос и численности судей. Я поддерживаю идею создания Антикоррупционного суда, который должен заняться судопроизводством по VIP-коррупционерам. Но также параллельно, пока все это будет создано (в течение не меньше года, возможно, и больше) мы должны немедленно наполнить суды новыми судьями, избранными на конкурсной основе, которые смогут выполнять роль антикоррупционных судей относительно уже имеющихся, зафиксированных, переданных в суд дел", - подчеркнул Генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если антикоррупционный суд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал, - Сытник
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Сергій Лещенко is at Телеканал Новин 24.
1 hr · Kyiv ·

Ціна корупції. Президент Порошенко, не бажаючи створювати антикорупційний суд та проводити інші реформи під тиском МВФ, запозичив гроші на світових ринках.
Євробонди України - це добре, але є одне але. Вони обійдуться нам з вами - громадянам - втричі дорожче, ніж гроші МВФ. Тобто ми з вами заплатимо за небажання Порошенка боротися з корупцією. Таким чином, ми втрачаємо тричі - спочатку як громадяни держави, бюджет якої віддали на пограбунок. А потім як громадяни, які своїм коштом оплатять дорожчі запозичення, що не містять в собі вимог проводити реформи. І зрештою як країна, якоб керує безчесна верхівка корупціонерів.
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В высших спецсудах находятся >50000 дел против самих судей, дела по кассационным жалобам на незаконные, неправосудные, заказные и беспредельные решения судов первой и апелляционной инстанций.

Их там "держат", чтобы никто не мог пойти в Евросуд, в Конституционный Суд Украины и не мог пожаловаться на судей в Высший совет правосудия.

Вот те судьи, дела которых "придерживаются" в "вышке", как раз и блокируют рассмотрение дел по 4200 коррупционеров.
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Потолочные цифры.....А может 14 200? Сколько посадили, а главное сколько вернули украденного и конфисковали? Это как анекдоте - Говорите и вы!
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Независимый Антикоррупционный Суд с абсолютно новыми судьями Власти не нужен и даже опасен. Они хотят сделать палаты при судах с ручными придворными судьями на крючке компроматов.
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Что то луцик думает ,что он самый хитросделаный. Взяточники отдельно, коррупционеры отдельно.
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Юга, коли сядуть брильянтові бізнес-партнери Шокіна, кума твого сюзерена?
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4200 коррупционеров тюрьмы -- тысяча долларов -- то очевидно что много -- очень много . Никто не знает -- а в Общак сколько отдадут . От этого позора нас освободит только выборная система судей и не более чем 5 лет в его юридической практике . Хороший юрист и все --- а не судья --предприниматель .
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из 7000 коррупционных поступков в судах находится 4200 дел,
а остальные откупились !
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алкаш ему-то что ж...
румашку покажош и всё ж...
нос красный буд-то из бани вышел...
тварь...
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Victor Tregubov
4 год ·

Люди,
У меня большая просьба.
Вы когда сравниваете Нынешних Ужасных со светлыми и белыми попередниками, вы голову включайте немножечко, лады?

На днях увидел "с марта 2014 года Украину превращают в прокладку Москвы..."
С марта 2014-го, ага. Вот при Януковиче была независимость, а потом что-то не задалось.
Сегодня в ленте фоточки из фотоальбома 50-х и "приходится признать, что в советские годы городская власть Киева была профессиональнее нынешних...".
В советские годы городская власть Киева ухитрилась организовать первое в истории цунами на суше. В районе, где на другой берег самой широкой речки пописять можно. До полутора тысяч жертв. Крепкие хозяйственники. О детках, выгнанных на Первомай-1986, тоже можно вспомнить. "Зато мы делали ракеты", бл...ин.
Я все понимаю. Тогда стоял, теперь не стоит. Трава была зеленее, вода мокрее, вождь флегматичнее. Да, это трагедия. Но все же голову, уважаемые, голову!
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4200. Верно выше отписались: та хоть 14200. А я добавлю: хоть 42 000. Всё это- благие намерения, которыми вымощена дорога в Ад, если не хуже. Ничего интересного в этой заяве. Генеральный Прокурор- не получился. Остался Югик.
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мели емеля...
какие у тебя "коррупционеры"? - шестёрки с 2-мя тысячами долларов?
где посадка панамского корупционера?
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Меня больше интересует, сколько посажено. Тысяча? Может хотя бы сотка?
Напоминаю: самая коррумпированная страна Европы.
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В судах находится 4200 дел на коррупционеров?! Что же теперь - плакать от счастья, гордиться нашей прокуратурой? И это на всю Украину! И сколько лет этим делам?
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намедни Югик по ТСН рассказывал, какой его сынок герой АТО, и шо просил ничо дороже книг парашенкам не дарить!..а Югик пышается шо он похреснык
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вот еще лямов 10 из Украины рванет на заработки и заживем..Эти поцы реально уничтожают нас
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а соевый недавно сказал, что антикоррупционный суд не надо.
Юрик, ты что, против хозяина попер?
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Я бы не сказал, что мне это нравится. Но! Я в эту ИНФУ верю. Тут уже не раз отписывались форумчане. При этом- подтверждая каждый абзац этого скрина. Я, можно сказать- такой же. Работаю на польскую компанию. Одно отличие: я никуда, никогда и ни за какие деньги не покину мой Мариуполь. Это для меня- равносильно Смерти.
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Андрей Шевченко 73396fdd - удалил скрин, потому что плохо читается..., но раз вы ответили выложу снова...

В судах находятся 4200 дел коррупционеров, - Луценко - Цензор.НЕТ 5780
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В судах находятся 4 2000000000000000000000000000000000000 дел коррупционеров, - Луценко
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4200 умножить на 1000000 гривен, это минимум.... нехило казна офшорников пополнилась! борьба с коррупцией прибыльное дело Боже, дай нам ума
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ судах находятся 4200 дел коррупционеров, - Луценко
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