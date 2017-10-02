 В судах находятся 4200 дел коррупционеров, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Луценко заявил в эфире "ТСН.Тиждень".
"Я еще в тюрьме говорил, что буду самым большим оптимистом страны. И остаюсь им. Да, все очень не просто. Да, все не так, как хотелось в наших мечтах на Майдане. И тем не менее, за полтора года на этой должности мы смогли обнаружить больше 7 тысяч коррупционных поступков и 4 тысячи взяточников и расхитителей находятся в судах. Подчеркиваю, 4,2 тысячи взяточников - в судах. Поэтому самая большая моя мечта - чтобы у нас появились суды", - сказал он.
Луценко отметил, что проблема есть не только в качестве, но и в количестве судей.
"Проблема не только в том, какие судьи, но сколько их есть. В Печерском суде Киева - всего-навсего пять судей рассматривают сотни самых резонансных дел. Поэтому вопрос, кроме добропорядочности судей, который, конечно, является вопросом номер один, есть вопрос и численности судей. Я поддерживаю идею создания Антикоррупционного суда, который должен заняться судопроизводством по VIP-коррупционерам. Но также параллельно, пока все это будет создано (в течение не меньше года, возможно, и больше) мы должны немедленно наполнить суды новыми судьями, избранными на конкурсной основе, которые смогут выполнять роль антикоррупционных судей относительно уже имеющихся, зафиксированных, переданных в суд дел", - подчеркнул Генпрокурор.
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1 hr · Kyiv ·
Ціна корупції. Президент Порошенко, не бажаючи створювати антикорупційний суд та проводити інші реформи під тиском МВФ, запозичив гроші на світових ринках.
Євробонди України - це добре, але є одне але. Вони обійдуться нам з вами - громадянам - втричі дорожче, ніж гроші МВФ. Тобто ми з вами заплатимо за небажання Порошенка боротися з корупцією. Таким чином, ми втрачаємо тричі - спочатку як громадяни держави, бюджет якої віддали на пограбунок. А потім як громадяни, які своїм коштом оплатять дорожчі запозичення, що не містять в собі вимог проводити реформи. І зрештою як країна, якоб керує безчесна верхівка корупціонерів.
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Их там "держат", чтобы никто не мог пойти в Евросуд, в Конституционный Суд Украины и не мог пожаловаться на судей в Высший совет правосудия.
Вот те судьи, дела которых "придерживаются" в "вышке", как раз и блокируют рассмотрение дел по 4200 коррупционеров.
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Вот, 1 гаденыш двуглазоподбитый уже вылез
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а остальные откупились !
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румашку покажош и всё ж...
нос красный буд-то из бани вышел...
тварь...
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4 год ·
Люди,
У меня большая просьба.
Вы когда сравниваете Нынешних Ужасных со светлыми и белыми попередниками, вы голову включайте немножечко, лады?
На днях увидел "с марта 2014 года Украину превращают в прокладку Москвы..."
С марта 2014-го, ага. Вот при Януковиче была независимость, а потом что-то не задалось.
Сегодня в ленте фоточки из фотоальбома 50-х и "приходится признать, что в советские годы городская власть Киева была профессиональнее нынешних...".
В советские годы городская власть Киева ухитрилась организовать первое в истории цунами на суше. В районе, где на другой берег самой широкой речки пописять можно. До полутора тысяч жертв. Крепкие хозяйственники. О детках, выгнанных на Первомай-1986, тоже можно вспомнить. "Зато мы делали ракеты", бл...ин.
Я все понимаю. Тогда стоял, теперь не стоит. Трава была зеленее, вода мокрее, вождь флегматичнее. Да, это трагедия. Но все же голову, уважаемые, голову!
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какие у тебя "коррупционеры"? - шестёрки с 2-мя тысячами долларов?
где посадка панамского корупционера?
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Напоминаю: самая коррумпированная страна Европы.
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Юрик, ты что, против хозяина попер?
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