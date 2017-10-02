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 "Верховный суд" оккупированного Крыма отменил приговор украинцу Балуху и направил дело для повторного рассмотрения, - журналист

балух

"Верховный суд" оккупированного Крыма отменил приговор украинцу Владимиру Балуху и направил дело для повторного рассмотрения в суд первой инстанции, но уже в другом составе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Антон Наумлюк.

Он отмечает, что такое решение принято по инициативе прокурора.

По словам Наумлюка, судья Раздольненского районного суда Мария Бедрицкая, которая осудила Балуха на три года и семь месяцев лишения свободы по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, ранее рассматривала обвинение против него по 319 статье УК РФ, - оскорбление представителя власти.

"Это автоматически влечет подозрение в личной заинтересованности судьи в исходе дела, и вообще-то Бедрицкая должна была взять самоотвод. Сторона защиты во время процесса в Раздольном указывала на это и подавала ходатайство об отводе судьи, но Бедрицкая выходить из дела отказалась", - пишет он.

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Наумлюк сообщает, что сегодня прокурор на том же основании потребовал отправить дело Балуха на повторное рассмотрение другим составом суда. Однако, как отмечает журналист, Балуха судили уже столько раз, что все три судьи Раздольненского районного суда, которые рассматривают уголовные дела, не могут вести его процесс.

"В нашем случае должны или прикомандировать другого судью или отозвать судью этого же суда из отставки, что невозможно в связи с тем, что нет российских судей в отставке в Крыму", - отметила адвокат Ольга Динзе.

Адвокат рассказала, что как только дело вновь поступит в суд, сторона защиты будет заявлять о необходимости возвращения его прокурору и дальнейшем закрытии. "У нас были изложены серьезные основания для отмены и оправдания", - прокомментировала она сегодняшнее решение суда.

Мера пресечения Балуху не изменена, он остается в СИЗО, отметил Наумлюк.

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Напоминаем, Раздольненский суд оккупированного Крыма 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находился в СИЗО по обвинению по 222, ч.1 УК РФ (хранении боеприпасов и взрывчатых веществ).

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Феодосійська фінансово-економічна академія. Замість московських зарплат, побєдобєсіє круглий рікВерховный суд оккупированного Крыма отменил приговор украинцу Балуху и направил дело для повторного рассмотрения, - журналист - Цензор.НЕТ 6080
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Клинические идиоты... Я уже перестал удивляться. Просто воспринимаю, как факт.
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Уроди, навіть законів не знають, а мантії нап'ялили на себе. Що ж тої відміни, коли Людина змушена сидіти у в'язниці.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Верховный суд" оккупированного Крыма отменил приговор украинцу Балуху и направил дело для повторного рассмотрения, - журналист
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