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 Стрельба в Лас-Вегасе: число погибших превысило 50 человек

лас-вегас

Более 200 человек ранены.

В результате стрельбы на концерте в Лас-Вегасе погибли уже более 50 человек, говорится в сообщении полиции города, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост полиции в Твиттер.

Сообщают, что количество погибших в развлекательном комплексе "Мандалай Бэй" возросло вдвое.

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Напомним, что ранее сообщалось о двадцати погибших. Кроме того, в медицинские учреждения Лас-Вегаса с огнестрельными ранениями были доставлены более двухсот человек.


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