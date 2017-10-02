 Стрельба в Лас-Вегасе: число погибших превысило 50 человек

В результате стрельбы на концерте в Лас-Вегасе погибли уже более 50 человек, говорится в сообщении полиции города, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост полиции в Твиттер.
Сообщают, что количество погибших в развлекательном комплексе "Мандалай Бэй" возросло вдвое.
Напомним, что ранее сообщалось о двадцати погибших. Кроме того, в медицинские учреждения Лас-Вегаса с огнестрельными ранениями были доставлены более двухсот человек.
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