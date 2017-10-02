 Надеюсь завтра Рада завершит рассмотрение судебной реформы и перейдет к пенсионной, - Парубий

Об этом он сказал на брифинге после Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я надеюсь, что завтра мы завершим самое длительное рассмотрение законопроекта - законопроект об изменениях в кодексы, судебную реформу. Осталась 571 правка. Мы прошли почти 4 тысячи правок. И рассчитываю, что завтра до обеда мы сможем завершить рассмотрение судебной реформы и перейти к рассмотрению пенсионной реформы", - заявил Парубий.
По его словам, для этого, возможно, понадобиться продолжить рабочий день во вторник или же отменить обеденный перерыв.
По мнению Парубия, после этого Рада сможет перейти к законопроектам по медицинской реформе.
Также спикер отметил, что в повестке дня есть ряд важных вопросов ратификации, законопроект относительно кибербезопасности, а также об электронных доверительных услугах, к которому предложены более 500 правок.
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ДЕРЖИТЕСЬ ..
ИЗБИРАТЕЛЬ ВЫ НАШ...
МЫ ВАС ЕЩЕ...
НЕ ПОЛНОСТЬЮ "ОТРЮХАЛИ"...
(ПЭДРО БОЛГРАДСКО МАЛДАВСКИЙ В ШУКОЛАДЕ)
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Хотелось бы услышать наконец конкретику от Саакашвили и Тимошенко.
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Ни тебе стимулирования отчислений (нахера мне отчислять если пенсию я не получу). Ни тебе прозрачности выплат (кто скок получает как было тайной так и останется). Ни тебе персональных пенсионных счетов (я отчисляю деньги а скоко и куда кто же тебе скажет). НУ И ДЛЯ КОГО ТАКАЯ РЕФОРМА?!!
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Значит до 2028 года никто не будет выходить на пенсию?
Где конкретно можно прочитать про коэффициент замещения? На украинском я смогу прочитать и понять, а искать....
Персональные пенсионные счета при солидарной пенсионной системе не существуют, ведутся расчёты. Потому только по расчётам можно что-то говорить и требовать.
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