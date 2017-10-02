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 Политика Украины
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Все про:ВР (23067) Парубий (1592) пенсионная реформа (1019) судебная реформа (636)

 Надеюсь завтра Рада завершит рассмотрение судебной реформы и перейдет к пенсионной, - Парубий

парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что завтра парламент завершит процесс рассмотрения судебной реформы.

Об этом он сказал на брифинге после Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что завтра мы завершим самое длительное рассмотрение законопроекта - законопроект об изменениях в кодексы, судебную реформу. Осталась 571 правка. Мы прошли почти 4 тысячи правок. И рассчитываю, что завтра до обеда мы сможем завершить рассмотрение судебной реформы и перейти к рассмотрению пенсионной реформы", - заявил Парубий.

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По его словам, для этого, возможно, понадобиться продолжить рабочий день во вторник или же отменить обеденный перерыв.

По мнению Парубия, после этого Рада сможет перейти к законопроектам по медицинской реформе.

Также спикер отметил, что в повестке дня есть ряд важных вопросов ратификации, законопроект относительно кибербезопасности, а также об электронных доверительных услугах, к которому предложены более 500 правок.

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Воу воу воу - ты не чего не препутал - говно жрать это любимое занятие ватного быдла как не крути ...

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НУ.. ВЫ ТАМ ..
ДЕРЖИТЕСЬ ..
ИЗБИРАТЕЛЬ ВЫ НАШ...
МЫ ВАС ЕЩЕ...
НЕ ПОЛНОСТЬЮ "ОТРЮХАЛИ"...
(ПЭДРО БОЛГРАДСКО МАЛДАВСКИЙ В ШУКОЛАДЕ)
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Надеюсь что этот жлоб будет сидеть и очень долго, если конечно доживет как и все кто у власти.
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Когда наконец появятся интервью лидеров партий, которые расскажут - чем плоха реформа?
Хотелось бы услышать наконец конкретику от Саакашвили и Тимошенко.
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Если ты про пенсионную реформу то она плоха тем что пенсий больше не будет никому кроме ЧИНУШ и МУСОРОВ! если реформу примут то до 2028 года ХРЕН КТО ПОЛУЧИТ ПЕНСИЮ по причине недостаточности стажа!! Ну а второй аспект это уменьшение коэфициента замещение с 1.35 до 1!! Говоря по простому одни пенсионеры заплатят другим пенсионреам вот и вся реформа.

Ни тебе стимулирования отчислений (нахера мне отчислять если пенсию я не получу). Ни тебе прозрачности выплат (кто скок получает как было тайной так и останется). Ни тебе персональных пенсионных счетов (я отчисляю деньги а скоко и куда кто же тебе скажет). НУ И ДЛЯ КОГО ТАКАЯ РЕФОРМА?!!
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Вообще-то я намекал на то, что никто из них не говорит конкретики....

Значит до 2028 года никто не будет выходить на пенсию?
Где конкретно можно прочитать про коэффициент замещения? На украинском я смогу прочитать и понять, а искать....
Персональные пенсионные счета при солидарной пенсионной системе не существуют, ведутся расчёты. Потому только по расчётам можно что-то говорить и требовать.
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Ну сам проект реформы доступен в интернете бери читай. Дальше есть много видео обсуждения реформы разными экспертами да и просто журналистами бери смотри. Насчет солидарности системы так к твоему сведению после реформы Тигипко в 2004 году она уже не совсем солидарная именно потому и появилось понятие СТРАХОВОЙ СТАЖ что подразумевает учет страховых выплат! Так что у нас система уже не солидарная как наверно власти бы хотелось!!
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Рассмотрение правок в реформу! это когда токо 50 человек в зале? на кого это рассчитано!!
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помощники юристы будут голосовать в зале за поправки?!!
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надейся, логопедик. А мы надеемся, что скоро вас погонят с Украины
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На кого этот цирк рассчитан?! На американских налогоплательщиков ?!
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Дорогие западные друзья, пора этот цирк-шапито разгонять !
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Это ОНО парубий уже по тому как руководило в ВР накидало себе срок с любой судебной реформой. Угодник улицы Банковой и лживый патриот со справкой неполноценности. Стыд и позор. кто руководит в высшем Законодательном органе страны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь завтра Рада завершит рассмотрение судебной реформы и перейдет к пенсионной, - Парубий
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