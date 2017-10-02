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 Генштаб не принял необходимые меры для противодействия взрывам на военных складах, - Пашинский

пашинский

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании в среду, 4 октября, проанализирует ситуацию с хранением боеприпасов на военных складах и взрывы, которые уже стали регулярными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НФ, об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский в своем выступлении на согласительном совете.

Он отметил, что после взрывов на складах в Балаклее, комитет "собирался в закрытом режиме в кабинете начальника Генерального штаба ВС Украины, где в течение двух часов была полностью разобрана ситуация, обнаружены болевые точки и приняты конкретные решения как сделать так, чтобы такая трагедия как в Балаклее больше не повторилась".

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"Прошло полгода и взрыв склада в Калиновке, к сожалению, показал, что ничего из запланированного не было сделано. Не были даже освоены средства, которые мы дополнительно выделили в сумме 200 млн. гривен. Не было сделано ничего из тех управленческих решений, которые лежали на поверхности", - сообщил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Именно поэтому, по его словам, первым вопросом на заседании комитета будет обсуждаться ситуация с хранением боеприпасов и анализ того, почему за два года в Украине состоялись четыре подрывы складов.

"Еще раз хочу подтвердить, что общая сумма убытков от взрывов этих складов составила более миллиарда долларов", - добавил народный депутат "Народного фронта".

Сергей Пашинский отметил, что оценку ситуации должна дать и Генеральная прокуратура Украины.

Кроме того, он сообщил, что народных депутатов не допустили для инспекции одного из составов.

"Я в установленном порядке договорился и написал соответствующие письма об инспекции действующих военных складов народными депутатами, членами нашего комитета, их не допустили для инспекции одного из складов", - сказал председатель Комитета по нацбезопасности.
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Да-а-а, Уж!(с) Тебя бы туда, с твоим пистолем, ты б всех перестрелял. Не только диверсантов. Эксперт, блин.
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Он за охрану складов не отвечает. Вопросы есть еще?
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Именно так! Но, обвинять, будучи кем угодно, только не экспертом по охране, он таки сподобился.
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Це все що потрібно знати про комітет ВР "з питань нац.безпеки і оборони"..
Генштаб не принял необходимые меры для противодействия взрывы на военных складах, - Сергей Пашинский - Цензор.НЕТ 7867
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Роман Доник с Roman Donik.3 ч · ляемого Пашинским, появилась гениальная мысль по расформированию этого склада и передачи его компании "Таско". С остатками боеприпасов, которые собирались списать, ну типа чтобы не тратиться на логистику. Это решение должно было пройти согласование в ГШ.
Муженко заблокировал решение на своём уровне. Мотивация простая - в стране война, ЗСУ восстановят этот склад. Учитывая диверсии и необходимость уйти от большой концентрации БК на нескольких складах.
Винник оббивает пороги командования пытаясь "порешать" передачу. Но все уперлось в решение Муженко. Конечно, для Винника, Пашинского и Ко лучший способ решить такие сложности (как теперишние, так и последующие) путем смены НГШ. Эти ребята подсели на оборонку и снимают в нее вершки три года.
Склад, на который поедет Винник, еще даже не в начальной стадии восстановления​, сейчас просто пытаются понять, что можно сделать с этим и с какой стороны хвататься за то, что 25 лет просто гнило.
Хотя проверять Виннику, как депутату, конечно есть что. Например село Веселовка в Житомирской области , где компания "Таско" занимается переоборудованием боеприпасов, с нарушениями правил противопожарной и взрывной безопасности.
http://www.tasko.net.ua/indexround.html
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Якщо це так, і нач. ГШ усвідомлює, що в країні війна, то яким миром, стратегічні запаси боєприпасів охороняє непонятний ВОХР, а не військові? Поясніть? Грошей хотіли зекономити, чи перекласти на когось відповідальність? Длоручити охорону таких обєктів ВОХРу в такий час якраз може тільки людина, яка реально не усвідомлює, що коїться в країні.
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Ага, и так уже не один десяток лет. А про Додика мы знаем, на чью мельницу он водичку льет.
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Ну да, Пашинский - какашка, а Муженко молодец, ага, щас.
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Муженко возможно не молодец, даже совсем. Но кто б уже говорил о необходимых мерах безопасности, так это не Пашинский с Винником. У самих рыло в пушку конкретном.
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но пост преподнесён так, чтобы навести тень на одних, и осветлить другого, не надо манипуляций!
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пост не мой, автор Доник Роман, его отношение к Муженко и Пашинскому - это его личное дело, но вот против фактов приведенных им есть возражения ?
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я не против фактов, я против стиля изложения, имеющего нехорошую цель за счет одних тварей отбелить других
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я о другом, в борьбе одних против других страдает Украина, а то что кто из них большее дерьмо это не столь важно. В борьбе друг с другом они прежде всего отстаивают свои интересы, а не интересы страны.
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причём во главе отпетый казнокрад , вор со стажем ...дарящий любовницам бентли и принуждающий граждан с помощью оружия жить по-новому
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Не прошел и года -- а ОНА родила !!! Я х........ ею с наших Русских ...............
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Влада та генерали, які не виконують своїх функцій, приречені на знищення.
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повилазила нечисть: пашинське, березюк, спеціалісти у всіх галузях, ля
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Так других нет. Те, кто несет прямую ответственность, голову в песок сразу.
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Надо быть крупным специалистом, чтобы определить некомпетентность Генштаба в охране складов? Ты откуда вылезло?
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Разве конгресс США не контролирует работу Пентагона? Почему Когрессменам и сенаторам можно, а главе фракции Березюку нельзя?
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Щас набегут: да у нас же война и все такое. А что, до войны склады не взрывались? А кто наказан? Так за год-два вообще без запасов останемся. Только пусть вата не думает, что я собрался гнать на Порошенка, но половину генштабовско-паркетных лампасников пора разогнать на пенсию, и желательно всех в первую очередь, кто служил до 2014 года и убивал армию вместе с Лебедем и пр. прокацапскими министрами МО
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по Новобогдановке наказаны! Старший прапорщик и сержант!
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Чёэта НФ так прёт на БППшного кореша Пэци? У них же "коалиция"! А-я-яй!
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Прет ведь по делу и при чем тут корешь - не корешь? Мухи отдельно, а котлеты отдельно. Сколько можно взрывать склады и никакой ответственности за это никто еще не понес до сих пор? Так давайте уже, пусть куйнут сразу все, чтобы закрыть эту тему раз и навсегда.
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Петя своих не сдаёт, даже если это сулит ему имиджевые потери.
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Кста о мухах и котлетах.Бизнес вже отделён от политики?
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И шо дальше? И когда кончится этот беспредел наших свинособак во власти?
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А что мне "нравится" более всего, так это то, что о подрыве склада под Мариуполем- благополучно забыто! Наглухо! Где Неуловимый Фермер Поджигатель??? Предъявите! А вот и хрена! И как я могу верить остальным заявам???
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облезлая обезьяна чепушинский в роли иксперда по ситуации с подрывом складов. Писец, кто нами правит!
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Да он как раз и не правит. С этими вопросами в МО - это их прямая ответственность.
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"250", або Руихь, матка! (парт тво)
В Марике тоже по разному. Заехали за покупками в гипермаркет, Тайра на костылях бодро поскакала первой, Фокс за ней вторым, а я притормозил за колонной докурить. На скамейке возле входа две бабуси, внучки Ленина (да, прямо у входа в маркет есть скамейка).

- Смотри! - сычит одна, - Пошла! Лысая! И на костылях!

- А второй с ножом! - таинственно урчит вторая.

- А третий? - появляюсь я из-за колонны. Причем спрашиваю дружелюбно, по-фошыстски. Типа - вы пошутили, я посмеялся - чего не скажешь в хунтейном разговоре?

Бабок как параличем разбило, я даже порадовался, что мы на скорой помощи приехали - мало ли шо, сосуды у бабкозавров уже не те, а в заголовках газет будет: "Укрокаратель убил русскоязычную пенсионерку взглядом". Но нет, ничего, выдержали бабки сталинской чеканки, вот только панический совковый ужас на ебальниках, всосанный с молоком из груди Товарища Сталина и неизгладимый, как каинова печать: что мне за это будет? Бабки, ну что вам может быть? Вы живете в городе, набитом вояками, и ненавидите их по иррациональным причинам - вам хоть раз за это что-то было? Допускаю, что "Ангелы Тайры" выглядят немного экзотично, как помесь космической колониальной пехоты из "Чужих" и Дикой охоты короля Стаха. Но где же наши руки по колено в крови?

Кажется, настроение испорчено на весь день. Але нет, машет девчонка из экспресс-кассы: "Военные, идите сюда!"

- Так у вас же только до пяти единиц товара через экспресс-кассу отпускается?

- Так вы же военные, и у вас же раненая женщина... девушка... - кассирша окончательно смущается, мы ржем и в шесть рук выкидываем пакеты на прилавок, а настроение возвращается обратно. За нами тут же пристраивается мамаша с тачкой еды и пацаном в тачке. Пацан смотрит на нас из еды, широко открыв один рот и два глаза. Наверное, он думает, что мы разведчики. Нет, малой, мы парамеды.

Мы с Фоксом заходим воскрешать залитый квасом ноут - ебучий ветер с Ветряной Горы таки сдул чашку на клавиатуру. Восемьсот гривен чистка, сообщает нам чистильщик, еще шестьсот пятьдесят за клавиатуру, и ждать неделю. Мы с Фоксом понимающе переглядываемся. Такая чистка в Киеве стоит триста гривен и делается за час.

- Работать хоть будет?

- Посмотрим... - неопределенно отвечает чистильщик ноутбуков. В его понимании - полторы тысячи рейхсгривен за смелый эксперимент с непрогнозируемым исходом - это нормальная цена за новые знания для военных. Он, видно, где-то услышал, что у военных денег куры не клюют, и решил поклевать у нас вместе с курами. Кроме того, всем известно, что военные тупые.

Чистильщику, правда, неизвестно, что я торговал компьютерами тогда, когда он срал в пеленки - потому что памперсы стоили дорого и были в дефиците. Мы с Фоксом снова переглядываемся. Настроение опять падает.

Через дорогу наш ноут берут почистить бесплатно, а нужная клавиатура будет через два дня. Максимум, через три. Нет, поставлю вне очереди. Нет, установка тоже бесплатно. Я позвоню, когда будет готово, подъедете. Я бы и сам завез, но к вам не пускают. Если что-то сломается - заезжайте. Нет, идите вне очереди. Держитесь там, ребята.

Настроение возвращается на место.

Списанный кусок минеральной ваты, такой необходимой нам для зимовки - но не в таком количестве и не по такой цене за полный рулон, как на полке, коллектив магазина, вступив в преступный сговор сам с собой, просто выносит через черный ход - чтобы не мурыжить нас мозгоебучим процессом списания матценностей. "Вам же не для себя, вам же на общее". Охранник машет нам вслед рукой.

И мы катим обратно на Ветряную Гору со смаколиками, квитанцией на ноутбук и минеральной ватой для изоляции буржуйки, а главное - с хорошим настроением и пониманием правильности выбранного вектора жизни, потому что, что Марик - правильный город, и кроме российской гнилой ваты там есть еще и полезная, правильная вата - минеральная.

И замечаешь, что ватность - не столько возрастное, этническое или языковое явление, а социальное. В "русский мир" хочет тот, кто сам за себя не отвечает, и сам о себе не заботится. Символ "русского мира" вовсе не пряник или кнут. Его символ - "пайка", сочетающая в себе и кнут, и пряник. Не по сильной руке они тоскуют, и не по сладкой жизни, а по пайке. Скудной и черствой - но гарантированной даже за безделье.

Так оно и делится: кто больше от пайки зависит - в том больше ваты. Пенсионер и бюджетник, пролетарий большого предприятия с безликим руковоством и участковый мент - больше; предприниматель, сотрудник средней фирмы, зависящий от результатов своей работы, фермер или студент - меньше. А чиновник масть сменит в любой момент, в зависимости от расклада.

И вовсе неважно - по какую сторону от Днепра человек живет. Этот Днепр протекает через него.

***
Наши гражданские соседи рядом с Ветряной Горой - рыбаки. Мы иногда меняем у них что-то свое и полезное на креветку, бычка и хамсу. Три дня назад сын ушел в море - и до сих пор его нет. Мать весь день стоит на берегу и смотрит на горизонт. Зайдет в дом - и сразу выйдет. Несколько раз поднималась к нам на Гору, просила бинокль.

Утром два наших катера, лавируя по заминированному заливу, ушли на поиски. Вертолеты поднять нельзя - мы в зоне действия мордорской ПВО. Днем поисковики нашли в море его куртку. Вечером матери стало плохо, военные симики напичкали ее химией и хотели увезти в город, но она отказалась наотрез. Ждет.

Три дня. По нынешней погоде и температуре воды... ну, кто его знает, может, бывают чудеса, но верится в них с трудом. Тут даже на берегу, если ты мокрый, пиздец в гости не забариться.

Вроде и мы тут ни при чем, и живем, хоть и рядом, но отдельно, и рыбацкая доля всем известна... а все равно, такое ощущение, что это мы проебали. Не уберегли. Мама смотрит в бинокль на море, а мы в бинокль на маму. И хрен его знает - что тут делать, если сделать ничего нельзя.

Человек становится своим не только тогда, когда пытается сделать что-то хорошее для тебя, но и тогда, когда ты начинаешь чуствовать ответственность за него. И тогда становится проще с вопросом: "Что мы будем делать с ними, когда..."

Когда - вот тогда и решим.

Хох, укрофошысты.

***
П.С. Мои извинения кадетам и вольнослушателям за перерывы в графике лекций и последующее вываливание всего кучей. "Ангелы" активно готовятся к зимовке на фоне военного обострения в серой зоне - а местный климат осенью и зимой это деликатесный пиздец, какое-то смешение дождя и четверга, лубка и футуризма, моря и степи. Я думаю - примерно так выглядит погода на Марсе, если еще море добавить. Ветерь, пыль, холод в тени и жара на солнце, ночью расплавленное за день замерзает в кристаллы, а за Широкино инопланетные мутанты со жвалами и чешуйчатыми ебальниками пьют водку, запускают беспилотники и, ухая, шастают на своих треножниках.

Утеплимся, сядем у буржуйки, заиграем на губных гармошках "Либер Августин", "Виски ин зе джар" и "Несе Галя воду" - и пойдет все так, как было испокон веков заведено на Кафедре.
Генштаб не принял необходимые меры для противодействия взрывам на военных складах, - Пашинский - Цензор.НЕТ 268
горькийлук
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А что делает Пашинский с шоблой в своём комитете ,ну кроме распила военного бюджета и отстрела безоружных граждан?!
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Вполне возможно Сергей Пашинский так виступил,из-за того,что спрос должен быть со всей вертикали власти по полной,начиная с Главнокомандующего, Порошенко,Турчинова, Муженка,за Хаос и Взрывы,которых можно было избежать?
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Россия созналась в торговле краденым

02 октября 2017, 12:37



Говорят, что если Бог хочет наказать человека, он не посылает с небес молнию и прочие напасти, а просто лишает его разума. В принципе, это очень удачная характеристика нынешнего режима в Кремле. С другой стороны, есть теория Дарвина про естественный отбор. Тут тоже все логично - если долго культивировать во власти гопнический подход, демонстративное неуважение к законам и хамство на самом верху "пирамиды Путина", то соратники постепенно подберутся такие же. Они будут воровать, отжимать, торговать краденым - и громко об этом рассказывать. Не по неосторожности - они просто не считают это преступлением. Видимо, Господь отключает им не только разум, но и инстинкт самосохранения.
Переходим от теологии к реальной уголовщине. Заместитель министра экономики России Сергей Назаров в интервью авторитетному западному изданию Блумберг заявил, что Россия таки вывозит уголь из оккупированного Донбасса и продает его на мировом рынке. Он хотел, как лучше, но если мозги и инстинкт самосохранения отключены, это уже диагноз. Назаров рассказал о том, как что полученные деньги идут якобы на поддержку 4 миллионов жителей оккупированных территорий Донбасса. Ну, как в старой песне про уголовную романтику "Попал в капкан, братва" сформулировал - "я есть хотел и лишь поэтому украл".

Мы можем, конечно, войти в положение и даже не ставить под вопрос количество жителей на оккупированных территориях. Можем делать вид, что не знаем, что на самом деле в настоящий момент Украина платит туда пенсии (пенсионный туризм давно налаженный бизнес). Но с точки зрения права и уголовных кодексов всех стран торговля краденым - преступление. Не экономическое, тут чистая уголовщина. И заявление Назарова, это даже не явка с повинной. Он, выражаясь простыми словами - просто всех сдал. По словам российского чиновника, боевики присылают в Россию около миллиона тонн угля ежемесячно через захваченный российскими силами участок украинской границы. Краденый украинский уголь Москва реэкспортирует в третьи страны через свои морские порты.

Итак, что мы имеем по факту с точки зрения права. Российские оккупанты и местные коллаборанты захватили угледобывающие предприятия в Донбассе. Частные и государственные - не важно, это все равно чистой воды кража. Я не буду сейчас напоминать, как Семенченко с компанией помогали это красиво оформить в медийной плоскости со своей блокадой - оставим это на их совести и вернемся к уголовному праву. Теперь лидеры боевиков и российские структуры украденный у Украины уголь продают третьим странам. А уголь это такая интересная вещь, происхождение которого очень легко определить с помощью экспертизы. Не отпечатки пальцев, конечно, но уголь из Тореза при проверке очень легко отличить от угля из Донбасса. Именно поэтому накрылся медным тазом "хитрый план" по продаже угля с украденных у Украины шахт украинским покупателям. Дальше все просто.

Торговля краденым - преступление. Во всех цивилизованных странах. И торговец краденым - преступник. Частное лицо или компания - значения не имеет. То есть мы можем этот ворованный уголь найти, обратиться в правоохранительные органы соответствующей страны и по решению суда конфисковать. И дело даже не в справедливости - ведь на конфискации краденного дело не заканчивается. Вор должен сидеть в тюрьме, торгующая краденым компания получает как минимум серьезный штраф. А то и запрет на работу, плюс директор с соучастниками под следствием. Повторюсь - тут никаких санкций и политики, чистый криминал и уголовная ответственность.
Думаю, отследить куда продают антрацит из оккупированного Донбасса не очень сложно. Просто потому что мировой рынок антрацита не такой уж большой. А дальше заявление в полицию, экспертиза и суд. Самое интересное и заманчивое тут - российская наглость и вера в то, что торговля краденным не преступление может сыграть нам на руку. Через какие компании идет торговля? А они у кого и как покупают? Тут в цепочке могут оказаться замешаны такие структуры, интересы которых не ограничиваются только углем. Они могут торговать нефтью или газом. И все в обязательном порядке пойдут под суд, с конфискацией и запретом на работу. Санкции под эту уголовную историю новые и адресные подтянуть не сложно. Как по мне - отличное направление для работы.
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Совершенно согласен!!! Я- свидетель! Сам видел, как этот уголек перегружается в порту Кавказ. Там плавучий терминал обустроен. Прут фидерами река/море из Темрюка, на матку-перегружатель. А в Темрюке откуда залежи организовались? При этом- всё красиво сделано! Они могли бы просто переть его, из Таганрога, но!!! Они идут на расходы. То есть- добавляя одну перевалку, дабы спрятать окончательно концы, в воду. Тут... шо я могу сказать: нужны свидетели-кацапы, с этих фидеров. Нужен нормальный, завербованный нашей разведкой- источник. Как его добыть- могу подсказать, компетентным органам.
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И что? Кто будет этим заниматься? Порошенко? Так у него бизнес в РФ!
ЗЫ: "уголь из Тореза при проверке очень легко отличить от угля из Донбасса" - это "шедевр"! Торез и Донбасс - это одно и то же )))
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Пашинский авторитет в военном деле!Военспец,бля..Зато в ведомстве Авакова сплошные нищтяки,вопросов нет..
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у Муженко дохера грехов
но то что Пашинский, Аваков, Яценюк, Турчинов и вся их остальная гавеная компания спят и видят как подмять под себя Армию, факт неоспоримый
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Ментов и Нацгвардии им мало, ВСУ и СБУ покруче будут, но под Порохом ))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГенштаб не принял необходимые меры для противодействия взрывам на военных складах, - Пашинский
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