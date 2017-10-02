 Генштаб не принял необходимые меры для противодействия взрывам на военных складах, - Пашинский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НФ, об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский в своем выступлении на согласительном совете.
Он отметил, что после взрывов на складах в Балаклее, комитет "собирался в закрытом режиме в кабинете начальника Генерального штаба ВС Украины, где в течение двух часов была полностью разобрана ситуация, обнаружены болевые точки и приняты конкретные решения как сделать так, чтобы такая трагедия как в Балаклее больше не повторилась".
"Прошло полгода и взрыв склада в Калиновке, к сожалению, показал, что ничего из запланированного не было сделано. Не были даже освоены средства, которые мы дополнительно выделили в сумме 200 млн. гривен. Не было сделано ничего из тех управленческих решений, которые лежали на поверхности", - сообщил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Именно поэтому, по его словам, первым вопросом на заседании комитета будет обсуждаться ситуация с хранением боеприпасов и анализ того, почему за два года в Украине состоялись четыре подрывы складов.
"Еще раз хочу подтвердить, что общая сумма убытков от взрывов этих складов составила более миллиарда долларов", - добавил народный депутат "Народного фронта".
Сергей Пашинский отметил, что оценку ситуации должна дать и Генеральная прокуратура Украины.
Кроме того, он сообщил, что народных депутатов не допустили для инспекции одного из составов.
"Я в установленном порядке договорился и написал соответствующие письма об инспекции действующих военных складов народными депутатами, членами нашего комитета, их не допустили для инспекции одного из складов", - сказал председатель Комитета по нацбезопасности.
1365 47
Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
Начальник Генштаба Муженко определил, кто является виновным во взрывах в Калиновке - Верховный главнокомандующий, - Березюк(70)
Парубий поручил комитету ВР по нацбезопасности присоединиться к расследованию и дать свою оценку взрывам под Калиновкой. ВИДЕО(20)
На военных складах под Калиновкой продолжается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС(27)
Деньги на охрану склада боеприпасов в Калиновке поступили только месяц назад, - Луценко(121)
Пашинский шантажирует Найема видео интимного содержания, - Богуцкая(0)
Во время ликвидации последствий пожара в Калиновке еще два человека получили травмы, – ГосЧС(40)
С апреля по июнь 2017-го было на арсенале в Калиновке было четыре проверки АП, Минобороны и Центрального Ракетно-артиллерийского управления, - журналист(51)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Муженко заблокировал решение на своём уровне. Мотивация простая - в стране война, ЗСУ восстановят этот склад. Учитывая диверсии и необходимость уйти от большой концентрации БК на нескольких складах.
Винник оббивает пороги командования пытаясь "порешать" передачу. Но все уперлось в решение Муженко. Конечно, для Винника, Пашинского и Ко лучший способ решить такие сложности (как теперишние, так и последующие) путем смены НГШ. Эти ребята подсели на оборонку и снимают в нее вершки три года.
Склад, на который поедет Винник, еще даже не в начальной стадии восстановления, сейчас просто пытаются понять, что можно сделать с этим и с какой стороны хвататься за то, что 25 лет просто гнило.
Хотя проверять Виннику, как депутату, конечно есть что. Например село Веселовка в Житомирской области , где компания "Таско" занимается переоборудованием боеприпасов, с нарушениями правил противопожарной и взрывной безопасности.
http://www.tasko.net.ua/indexround.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Марике тоже по разному. Заехали за покупками в гипермаркет, Тайра на костылях бодро поскакала первой, Фокс за ней вторым, а я притормозил за колонной докурить. На скамейке возле входа две бабуси, внучки Ленина (да, прямо у входа в маркет есть скамейка).
- Смотри! - сычит одна, - Пошла! Лысая! И на костылях!
- А второй с ножом! - таинственно урчит вторая.
- А третий? - появляюсь я из-за колонны. Причем спрашиваю дружелюбно, по-фошыстски. Типа - вы пошутили, я посмеялся - чего не скажешь в хунтейном разговоре?
Бабок как параличем разбило, я даже порадовался, что мы на скорой помощи приехали - мало ли шо, сосуды у бабкозавров уже не те, а в заголовках газет будет: "Укрокаратель убил русскоязычную пенсионерку взглядом". Но нет, ничего, выдержали бабки сталинской чеканки, вот только панический совковый ужас на ебальниках, всосанный с молоком из груди Товарища Сталина и неизгладимый, как каинова печать: что мне за это будет? Бабки, ну что вам может быть? Вы живете в городе, набитом вояками, и ненавидите их по иррациональным причинам - вам хоть раз за это что-то было? Допускаю, что "Ангелы Тайры" выглядят немного экзотично, как помесь космической колониальной пехоты из "Чужих" и Дикой охоты короля Стаха. Но где же наши руки по колено в крови?
Кажется, настроение испорчено на весь день. Але нет, машет девчонка из экспресс-кассы: "Военные, идите сюда!"
- Так у вас же только до пяти единиц товара через экспресс-кассу отпускается?
- Так вы же военные, и у вас же раненая женщина... девушка... - кассирша окончательно смущается, мы ржем и в шесть рук выкидываем пакеты на прилавок, а настроение возвращается обратно. За нами тут же пристраивается мамаша с тачкой еды и пацаном в тачке. Пацан смотрит на нас из еды, широко открыв один рот и два глаза. Наверное, он думает, что мы разведчики. Нет, малой, мы парамеды.
Мы с Фоксом заходим воскрешать залитый квасом ноут - ебучий ветер с Ветряной Горы таки сдул чашку на клавиатуру. Восемьсот гривен чистка, сообщает нам чистильщик, еще шестьсот пятьдесят за клавиатуру, и ждать неделю. Мы с Фоксом понимающе переглядываемся. Такая чистка в Киеве стоит триста гривен и делается за час.
- Работать хоть будет?
- Посмотрим... - неопределенно отвечает чистильщик ноутбуков. В его понимании - полторы тысячи рейхсгривен за смелый эксперимент с непрогнозируемым исходом - это нормальная цена за новые знания для военных. Он, видно, где-то услышал, что у военных денег куры не клюют, и решил поклевать у нас вместе с курами. Кроме того, всем известно, что военные тупые.
Чистильщику, правда, неизвестно, что я торговал компьютерами тогда, когда он срал в пеленки - потому что памперсы стоили дорого и были в дефиците. Мы с Фоксом снова переглядываемся. Настроение опять падает.
Через дорогу наш ноут берут почистить бесплатно, а нужная клавиатура будет через два дня. Максимум, через три. Нет, поставлю вне очереди. Нет, установка тоже бесплатно. Я позвоню, когда будет готово, подъедете. Я бы и сам завез, но к вам не пускают. Если что-то сломается - заезжайте. Нет, идите вне очереди. Держитесь там, ребята.
Настроение возвращается на место.
Списанный кусок минеральной ваты, такой необходимой нам для зимовки - но не в таком количестве и не по такой цене за полный рулон, как на полке, коллектив магазина, вступив в преступный сговор сам с собой, просто выносит через черный ход - чтобы не мурыжить нас мозгоебучим процессом списания матценностей. "Вам же не для себя, вам же на общее". Охранник машет нам вслед рукой.
И мы катим обратно на Ветряную Гору со смаколиками, квитанцией на ноутбук и минеральной ватой для изоляции буржуйки, а главное - с хорошим настроением и пониманием правильности выбранного вектора жизни, потому что, что Марик - правильный город, и кроме российской гнилой ваты там есть еще и полезная, правильная вата - минеральная.
И замечаешь, что ватность - не столько возрастное, этническое или языковое явление, а социальное. В "русский мир" хочет тот, кто сам за себя не отвечает, и сам о себе не заботится. Символ "русского мира" вовсе не пряник или кнут. Его символ - "пайка", сочетающая в себе и кнут, и пряник. Не по сильной руке они тоскуют, и не по сладкой жизни, а по пайке. Скудной и черствой - но гарантированной даже за безделье.
Так оно и делится: кто больше от пайки зависит - в том больше ваты. Пенсионер и бюджетник, пролетарий большого предприятия с безликим руковоством и участковый мент - больше; предприниматель, сотрудник средней фирмы, зависящий от результатов своей работы, фермер или студент - меньше. А чиновник масть сменит в любой момент, в зависимости от расклада.
И вовсе неважно - по какую сторону от Днепра человек живет. Этот Днепр протекает через него.
***
Наши гражданские соседи рядом с Ветряной Горой - рыбаки. Мы иногда меняем у них что-то свое и полезное на креветку, бычка и хамсу. Три дня назад сын ушел в море - и до сих пор его нет. Мать весь день стоит на берегу и смотрит на горизонт. Зайдет в дом - и сразу выйдет. Несколько раз поднималась к нам на Гору, просила бинокль.
Утром два наших катера, лавируя по заминированному заливу, ушли на поиски. Вертолеты поднять нельзя - мы в зоне действия мордорской ПВО. Днем поисковики нашли в море его куртку. Вечером матери стало плохо, военные симики напичкали ее химией и хотели увезти в город, но она отказалась наотрез. Ждет.
Три дня. По нынешней погоде и температуре воды... ну, кто его знает, может, бывают чудеса, но верится в них с трудом. Тут даже на берегу, если ты мокрый, пиздец в гости не забариться.
Вроде и мы тут ни при чем, и живем, хоть и рядом, но отдельно, и рыбацкая доля всем известна... а все равно, такое ощущение, что это мы проебали. Не уберегли. Мама смотрит в бинокль на море, а мы в бинокль на маму. И хрен его знает - что тут делать, если сделать ничего нельзя.
Человек становится своим не только тогда, когда пытается сделать что-то хорошее для тебя, но и тогда, когда ты начинаешь чуствовать ответственность за него. И тогда становится проще с вопросом: "Что мы будем делать с ними, когда..."
Когда - вот тогда и решим.
Хох, укрофошысты.
***
П.С. Мои извинения кадетам и вольнослушателям за перерывы в графике лекций и последующее вываливание всего кучей. "Ангелы" активно готовятся к зимовке на фоне военного обострения в серой зоне - а местный климат осенью и зимой это деликатесный пиздец, какое-то смешение дождя и четверга, лубка и футуризма, моря и степи. Я думаю - примерно так выглядит погода на Марсе, если еще море добавить. Ветерь, пыль, холод в тени и жара на солнце, ночью расплавленное за день замерзает в кристаллы, а за Широкино инопланетные мутанты со жвалами и чешуйчатыми ебальниками пьют водку, запускают беспилотники и, ухая, шастают на своих треножниках.
Утеплимся, сядем у буржуйки, заиграем на губных гармошках "Либер Августин", "Виски ин зе джар" и "Несе Галя воду" - и пойдет все так, как было испокон веков заведено на Кафедре.
горькийлук
Ответить
Ответить
Ответить
02 октября 2017, 12:37
Говорят, что если Бог хочет наказать человека, он не посылает с небес молнию и прочие напасти, а просто лишает его разума. В принципе, это очень удачная характеристика нынешнего режима в Кремле. С другой стороны, есть теория Дарвина про естественный отбор. Тут тоже все логично - если долго культивировать во власти гопнический подход, демонстративное неуважение к законам и хамство на самом верху "пирамиды Путина", то соратники постепенно подберутся такие же. Они будут воровать, отжимать, торговать краденым - и громко об этом рассказывать. Не по неосторожности - они просто не считают это преступлением. Видимо, Господь отключает им не только разум, но и инстинкт самосохранения.
Переходим от теологии к реальной уголовщине. Заместитель министра экономики России Сергей Назаров в интервью авторитетному западному изданию Блумберг заявил, что Россия таки вывозит уголь из оккупированного Донбасса и продает его на мировом рынке. Он хотел, как лучше, но если мозги и инстинкт самосохранения отключены, это уже диагноз. Назаров рассказал о том, как что полученные деньги идут якобы на поддержку 4 миллионов жителей оккупированных территорий Донбасса. Ну, как в старой песне про уголовную романтику "Попал в капкан, братва" сформулировал - "я есть хотел и лишь поэтому украл".
Мы можем, конечно, войти в положение и даже не ставить под вопрос количество жителей на оккупированных территориях. Можем делать вид, что не знаем, что на самом деле в настоящий момент Украина платит туда пенсии (пенсионный туризм давно налаженный бизнес). Но с точки зрения права и уголовных кодексов всех стран торговля краденым - преступление. Не экономическое, тут чистая уголовщина. И заявление Назарова, это даже не явка с повинной. Он, выражаясь простыми словами - просто всех сдал. По словам российского чиновника, боевики присылают в Россию около миллиона тонн угля ежемесячно через захваченный российскими силами участок украинской границы. Краденый украинский уголь Москва реэкспортирует в третьи страны через свои морские порты.
Итак, что мы имеем по факту с точки зрения права. Российские оккупанты и местные коллаборанты захватили угледобывающие предприятия в Донбассе. Частные и государственные - не важно, это все равно чистой воды кража. Я не буду сейчас напоминать, как Семенченко с компанией помогали это красиво оформить в медийной плоскости со своей блокадой - оставим это на их совести и вернемся к уголовному праву. Теперь лидеры боевиков и российские структуры украденный у Украины уголь продают третьим странам. А уголь это такая интересная вещь, происхождение которого очень легко определить с помощью экспертизы. Не отпечатки пальцев, конечно, но уголь из Тореза при проверке очень легко отличить от угля из Донбасса. Именно поэтому накрылся медным тазом "хитрый план" по продаже угля с украденных у Украины шахт украинским покупателям. Дальше все просто.
Торговля краденым - преступление. Во всех цивилизованных странах. И торговец краденым - преступник. Частное лицо или компания - значения не имеет. То есть мы можем этот ворованный уголь найти, обратиться в правоохранительные органы соответствующей страны и по решению суда конфисковать. И дело даже не в справедливости - ведь на конфискации краденного дело не заканчивается. Вор должен сидеть в тюрьме, торгующая краденым компания получает как минимум серьезный штраф. А то и запрет на работу, плюс директор с соучастниками под следствием. Повторюсь - тут никаких санкций и политики, чистый криминал и уголовная ответственность.
Думаю, отследить куда продают антрацит из оккупированного Донбасса не очень сложно. Просто потому что мировой рынок антрацита не такой уж большой. А дальше заявление в полицию, экспертиза и суд. Самое интересное и заманчивое тут - российская наглость и вера в то, что торговля краденным не преступление может сыграть нам на руку. Через какие компании идет торговля? А они у кого и как покупают? Тут в цепочке могут оказаться замешаны такие структуры, интересы которых не ограничиваются только углем. Они могут торговать нефтью или газом. И все в обязательном порядке пойдут под суд, с конфискацией и запретом на работу. Санкции под эту уголовную историю новые и адресные подтянуть не сложно. Как по мне - отличное направление для работы.
Ответить
Ответить
ЗЫ: "уголь из Тореза при проверке очень легко отличить от угля из Донбасса" - это "шедевр"! Торез и Донбасс - это одно и то же )))
Ответить
Ответить
Ответить
но то что Пашинский, Аваков, Яценюк, Турчинов и вся их остальная гавеная компания спят и видят как подмять под себя Армию, факт неоспоримый
Ответить
Ответить