EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  9235  84
Материалы по теме:
Все про:ВР (23067) Березюк (153) Калиновка (148)

 Начальник Генштаба Муженко определил, кто является виновным во взрывах в Калиновке - Верховный главнокомандующий, - Березюк

березюк

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко определил виновным во взрывах на складах в Калиновке Винницкой области Верховного главнокомандующего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава фракции "Самопомич" Олег Березюк на заседании Согласительного совета ВР:

"Когда в Калиновке в воздух, разрушая человеческое имущество, вылетели государственные ресурсы, эквивалентные расходам 2017 года на вооружение украинской армии, имеем реакцию начальника Генерального штаба - человека, который непосредственно отвечает за это: "Для тех, кто еще не понял, обвинить меня и моих подчиненных в бездействии не удастся, назначить крайних не получится. Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с Верховным главнокомандующим во главе". Начальник Генерального штаба определил, кто является виновным в этих трагедиях - Верховный главнокомандующий. Это его слова, и он должен нести ответственность перед народом Украины за то, что в воздух, разрушая человеческое добро, вылетают целые бюджеты страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Калиновке было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн танковых снарядов 125 мм, - журналист

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нет,как оказалось , во всем виноват Березюк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это Верховный главнокомандующий оффшорами и слепыми трастами молдавский бизнесмен. я правильно понял? а то что-то мало конкретики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конкретики от кого??? от муженко, ЧЛЕНА партии регионов, разрушителя ещё недавно УКРАИНСКОЙ АРМИИ?...
обоих - расстрелять, по-законам военного времени..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а порошенко не член партии регионов и еще член кабмина азирова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он не виноват. Это Тимошенко и Саакашвили заставили его создать Партию регионов, а потом идти грабить Украину в Кабмине Кили Бимбы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И Киля исполнил коронный хит - "Висела писенька" ! Для Верховного Главнокомандующего...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, определенно придется кого-нибудь из своих там наказать, а то выборы на носу и иначе народ не поймет....На Багамы, к примеру, сослать......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
салтовский партизан - Ну да, Мужеложенко так и прямо заявил... Иными словами.., - попробуйте на нас с Пэдро рыпнуться - нас двое..., и Пэдро понял..., не прикроет Мужеложенко, тот все расскажет - и про Иловайск тоже....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть что рассказать и про Славянск. Гиркина то выпустили из окружения. Добавь к этому еще и ДАП. Не забудь и Дебальцево. Наверняка военные предупреждали, что удержать невозможно, а главнокомандующий требовал удержать во что бы то ни стало. От сюда и умопомрачительная формулировочка "Мы одержали победу отступая".
Как на мой взглят. Так Муженко предупредил ПАП, что если тот попытается сделать из него козла отпущения, то тот расскажет о всех его приказах как главнокомандующего. Есть про что рассказывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
про Славянск - это вообще днищще. 80 км по открытой местности шла "армия дыркинга", а такие, как генерал муму и говорящий пингвин херащенко, визжали, что колонну уничтожать низзя, у них там могут быть заложники. И вот когда вся эта свора зашла в миллионный город Донецк, тогда стало ясно, что война так быстро не закончится. А после были Савур-Могила, Иловайск, ДАП, Дебаля. И каждый рах им все сходило с рук. И сейчас сойдет, пока народ в состоянии терпил и час еще не пробил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
уволить обоих....
трибунал...
лишение званий и наград...
суд и расстрел...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
КАК ЭТА ПАРТИЯ березюка затрахала уже,то мусор им мешают вывезти,все виноваты окромя их,их партия мне напоминает кучку евреев,которые ждут как бы чего не вышло ........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
підсвинок муженко, вирішив перевести стрілки на кнура порошенко
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Строчи доносы и держи в курсе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну так, головний має відповідати свою команду!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дык это и так понятно. Как говорится, кадры решают всё.
А кадры кто подбирает? Свинохряк, собственной персоной. Главное требование - верность ему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коротше, вся нікчемна шоколадна команда на чолі з верховним гімнокомандувачем скоро піде під суд
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
На комірець тобі, великий і товстий. Ви спочатку вибори виграйте в 2019 році, а потім будеш мріять..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вибирають-охундовські по-поняттям,а вибирачі-народ- у них відбирають по Конституції!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никуда они не пойдут, ни под какой суд. Еще и на второй срок пойдут. А наше безголовье выберет, по причине отсутствия памяти. Плюс опять же таки охендовский..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то,что из Пеци главнокомандующий,как из ханыги микрохирург понятно...Но есть специфика разделения функций...Самая главная вина лежит именно на Муженко,как непосредственного исполнителя функций сохранности боеприпасов.Он должен был обеспечить кадрами и спецтехникой все военные склады и он же этого не сделал даже после первых предписаний подобного взрыва...Учитывая многие сомнителтьные действия Муженко на посту начальника Генштаба не только по серийным взрывам складов,но и не менее серийным "котлам" и прочим убыткам ВСУ,необходимо взять Муженко под стражу и назначить парламентскую комиссии по расследованию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Парламентскую комиссию??????? И хто там будет парларать от имени Народа????? Т.е. получить еще одно подтверждение-"Рафик біл в крайней степені невіновнік........ О сам пришел, своим пешком....... и фсе чесно нам расказаль((((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот это поворот. а ирка чорноротая от имени пэти барыженка выгораживает мужеложенка.

она не в курсе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Верховного Главнокомандующего избрал народ Украины. Так что народ Украины виновен. Вроде всё логично.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко создал украинцев, или украинцы создали Порошенко как президента?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"32 тыс тонн снарядов"... Это даже не 32 тыс снарядов... Где-то читал, что это больше, чем использовано было во время войны на Донбассе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От заголовка мозг потек...Кого он винит то,может кто пояснить?!Верховного командующего(Воландеморт?имя не произносится вслух),Березюка,или командуюшего Березюка?Или Березюк вообще не при делах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так воно і є: як Януковича з"їв сам Янукович (його безкінечна жага влади і бути "першим після Бога" в Україні), так і Порошенка з"їсть Голем-Барига, яким ПОП вирішив замінити всі Державні та Владні Інститути. (В данному випадку, назначений Баригою на посаду керівника Генерального Штабу Муженко, не має ані яких ілюзій щодо відстоювання своєї Правди, Честі і Гідності в Українських "судах", потому що знає напевно: "які судді" в них засідають, та яким "судочинством" будуть ті користуватись).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Муженко давно забыл слово присяга. Сработал инстинкт самосохранения. Жизнь она такая, полна сюрпризов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Присяга, Родина, долг, честь офицера. Каким боком применимы эти высокие понятия к этому существу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ни в жизнь. Наверняка- перестраховка, с тройной подстраховкой имеется. То есть: "В случае моей смерти, Прошу винить Клаву К." И документики, аккуратно подшитые. Вот честно говорю: я не ожидал! Он- вовсе не тупой оказался, это- гарантия. Та ещё школа- подковерной борьбы в совке. Иначе как???
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Цей Березюк - шавка, дрібна і жалюгідна...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жду от Самопомощи, что вопрос об ответственносим Порошенко будет поднят в Раде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он не главнокомандующий, а главноторгующий. С врагом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та то Муженко ляпнул, не подумавши, впрочем он так часто делает, а потом его РФ СМИ цитируют как своего союзника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТНАМ! КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ 2017-ГО

Кирилл Данильченко ака Ронин
Традиционно локальные обострения на фронте у нас слабо связаны с внешним политическим процессом, хотя время от времени - перед важными встречами лидеров США и РФ, ключевыми переговорами по Минскому процессу, заседаниями СБ ООН - случается всплеск активности на фронте. В этот раз он скорее сезонный, да и прошлой осенью в это время насыпали так, что заворачивались тапки. По состоянию же на сегодня лениво оживают артиллерия и миномёты, но накал и количество стычек в динамике по сравнению к сезону идут на убыль. Хотя ещё две недели назад во время «школьного перемирия» местами была такая тишина, что об неё можно было порезаться. То есть ситуация двоякая: рост обстрелов по сравнению с началом «школьного перемирия», но тенденция к их уменьшению по сравнению с прошлым годом.
В Украине де-факто стартовала выборная гонка - и тут же количество странных заявлений политиков выросло вдвое. Особо часто популистами (даже тот же Березюк в Раде) озвучиваются идеи, что возможное введение миротворцев - это слабость Украины и её Вооружённых сил. Мол, нужно решить с гибридной армией самим, война до победного конца, флаг над границей. Всё это, конечно, отлично смотрится в телевизоре. Но не нужно быть военным аналитиком или иметь общевойсковую кафедру за плечами, чтобы своими глазами увидеть тенденцию.Молдова - форсировала Днестр, наносила удары по инсургентам с воздуха, МиГ-29 ВВС Молдовы сбит ПВО 14-й армии, на земле боевикам оказывалась огневая поддержка, работали казаки, наёмники. В итоге прямое вмешательство РФ, позиционная фаза, переговоры, замороженный конфликт.Грузия - неоднократные попытки восстановить территориальную целостность, диверсионная война на границе, общевойсковая операция со штурмом Цхинвала. Прямое вмешательство РФ, признание сепаратистских анклавов, тяжёлое поражение в войне с утерянными знамёнами и захваченными базами хранения, замороженный конфликт.Карабах - позиционная фаза больше 20 лет, обострения почти каждый год, бесконечный «Минск», продажа оружия обеим сторонам. Вмешательство РФ в переговоры и ход боевых действий, вялотекущий конфликт.Чечня - де-факто уже получила независимость, вывод войск РФ, поход на Дагестан после череды провокаций на границе, тяжёлое поражение, по сути, национальная катастрофа.Украина - лето и осень 2014 года. Агрессия, ввод регулярных войск, трагедия под Иловайском, тяжёлые зимние бои. Позиционная фаза по состоянию на конец сентября 2017 года.
Сколько раз нужно повторить цепочку из провокаций, обстрелов и неудачных попыток разом поставить точку, чтобы чётко понять - войска РФ переведут практически любой горячий конфликт с соседями в вялотекущую кровавую возню? Просто за счёт разницы в населении, ВВП, тяжёлом вооружении, ОТРК, авиации. Да, Украина не Грузия, не Чечня и не Молдова, но для того, чтобы удержать фронт в плотной застройке, не нужно особых сверхусилий. В любом случае достигнуть паритета россиянам немного проще, чем нам сформировать ударную группировку - банально из-за бюджета и количества бригад по штатам военного времени. Ещё раз нужно разбежаться и проверить крепость головы на личном примере?
Те же, кто говорят про то, как здорово сирийцы сбили очередной вертолёт и не боятся убивать пачками российских полковников и командиров батальонов, почему-то забывают вспомнить о 12 млн людей, покинувших свои дома, о превращённом в щебень Алеппо и о том, что в Хаме месяцами одни и те же руины кишлаков и городков переходят из рук в руки десятки раз.
Уточним картину - голоса в Раде и СМИ накануне выборов снова хотят раскрутить маховик мобилизации, выйти из переговорного процесса, упереться в условное Зайцево или Широкино на фронте в 400 км и неделями чистить его 2-3 ротными группами под вагонами снарядов. А потом, когда гибриды на одном из участков сформируют ударную группу, снова вопить на всех каналах о зраде, преступной власти и альтернативном генштабе? И это всё, чтобы занять село в три улицы, лесополосу или несколько месяцев вести бои за районный центр, название которого большинство украинцев не знало до войны? Так мы и так стоим под этими сёлами, сидим в блиндажах месяцами, наблюдаем за ними в перископы, насыпаем из АГС и СПГ. А вы хотите делать то же, но спустя несколько миллиардов, сотен жизней и на 2 км дальше на восток, чтобы забрать пару округов для своей партии? Нет, спасибо, неинтересно. Даже в качестве бреда по ТВ.
Позиционная фаза российско-украинского конфликта продолжается, за отчётный период есть потери у обеих сторон. 10-я ОГШБр - возле Новоалександровки в бою с малой группой получил смертельное ранение боец, есть у ВСУ павший от снайперского огня, зафиксирован тяжёлый подрыв на растяжке и фугасе, раненые в результате боёв под Авдеевкой, минимум 5 смертей по разных причинам не в зоне АТО (суицид, авария, сердечный приступ, гибель на полигоне), до 16-18 раненых и травмированных. У гибридной армии мелькало несколько позывных в памятных группах: Броня, Монгол, Ёжик, Шахтёр, некий Евгений Аксёнов, погибший близ Светлодарской дуги.
Вообще, потери анклавов возросли ощутимо - только пресс-службы непризнанной «ДНР» озвучивали цифру в 198 погибших с января по сентябрь 2017 года. Если прибавить сюда ещё жертвы «ЛНР», тех, кого «там нет», российских добровольцев и небоевые утраты (а кто считает суициды, болезни, смерти от алкоголя у использованного материала?), то станет ясно, что «молодые республики» уходят в отрыв в этих страшных списках - у силовиков Украины 148 подтверждённых павших за этот период. Даже если добавить сюда ДУК, по которому у МО не всегда есть информация, тенденция будет видна невооружённым глазом. Причины вполне очевидны. Снайперская война работает в обе стороны, а части ВСУ постепенно насыщаются современными винтовками, БПЛА, оптикой; бесконечные слаживания и учения на полигонах дают своё; уменьшается время реакции расчётов миномётов и орудий - это бонус от медленного внедрения цифровой связи на всех уровнях, освоения контрбатарейных радаров, роста боевого опыта. Плюс усталость - их скамейка запасных и ротация короче, люди выматываются быстрее, так же травмируются, болеют, гибнут на полигонах и подрываются в «зелёнке».
Конфигурация противостояния не меняется - в ОТУ «Донецк» это «Бутовка», треугольник под Песками, Авдеевка, Жованка, Майорск. За полторы недели тут фиксировался как спорадический беспокоящий огонь, так и бои на несколько часов - с пулемётными дуэлями, прилётами 82 и 120-х, выездами на передок БМП и работы их бортовым вооружением, полётами ПТУР. На сегодня всё больше стычки уходят от штурмовых действий, рекогносцировки или попыток оседлать выгодную позицию. Просто банально шатается линия боевого соприкосновения - возле Крутой Балки, на промке, у рынка «Господар», у вентствола «Бутовки». Снова фиксируются прилёты 152 и 122-мм (и САУ, и буксируемая артиллерия), здесь чаще всего короткие огневые налёты по вскрытым объектам в тактическом тылу. Но основная масса огневых контактов - крупнокалиберные пулемёты, гранатомёты и миномёты. Много, не системно, не в целях обеспечения атаки или даже разведки боем - просто монотонная война на истощение с обеих сторон. Попало? Хорошо. Просят эвакуацию? Отлично. Мимо? Ну согрелись.
Кроме фаса под Донецком, достаточно громко на Светлодарской дуге, близ Горловки и традиционно на Приморском направлении. Но опять же ничего сверхъестественного - миномёты, пулемёты на пикапах, ЗУ, БМП, АГС на передовых постах. Достаётся многострадальному Широкино, прилетает по ВОП по линии Павлополь - Пищевик, не обходят вниманием обе стороны и окрестности Гнутово. Так как Марьинка у нас - тоже ОТУ «Мариуполь» (многие из бойцов первых волн никак не могут привыкнуть), то стоит вспомнить, что минимум 4-5 раз со стороны Трудовских туда набрасывали мины, идёт регулярная снайперская работа. На севере позиционные перестрелки в районе Жолобка, эпизодами единичные прилёты мин и снарядов. Но в целом картина имеет вполне ясные тенденции - с каждым годом и месяцем число жертв, как и количество активных действий в красной зоне, постепенно снижается. Несмотря на это, нам придётся содержать войска в поле, нести небоевые и санитарные потери, а внутриполитическое напряжение, усталость от войны в обществе и финансовые издержки в перспективе могут расти.
Как это отлично иллюстрирует нам четвёртая подряд история с пожарами на складах МО - титанические запасы в 2,2 млн тонн боеприпасов на момент начала АТО, из которых к 2017 году нужно было утилизировать до 450 тыс. тонн, будут продолжать гореть, взрываться, нуждаться в ощутимом бюджете на утилизацию, разминирование, создание подземных хранилищ, валов, сигнализации, освещения, генераторов, систем глушения БПЛА, инфраструктуры для растущего персонала. Это годы даже при идеальном бюджете. Вы просто себе не представляете этой картины боеприпасов на грунте - ржавых насквозь «кабанчиков» на гектарах территории, рассыпающихся ящиков с ракетами к «Градам», тонны авиационных РС, мин, компонентов ракетного топлива, пороховых навесков. То, что почти вышло из строя, но лежит на грунте, потому что его некуда, не за что и некем вывести. На складах у нас боеприпасов, требующих срочной и отдалённой утилизации, по весу сколько же, сколько в год во время стратегических бомбардировок сбрасывали британцы на Германию. Поэтому абсолютной безопасности для складов РАО в обозримом будущем не будет - к этому необходимо готовиться морально и финансово.
И да, БПЛА, и пожары, и возможные диверсии, и даже халатность - это не повод для шуток про поздравление на ДР президента. Если вы, конечно, не хотите жить на подвале в «ДНР» и не ждёте прихода Захарченко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
/и не ждёте прихода Захарченко из Рейкьявика. Потому что шутники себе не совсем представляют, сколько стоит, допустим, оснащение 1 км границы из 2 000 км между Украиной и РФ. Или сколько стоит 1 тыс. тонн боеприпасов к стрелковому оружию, миномётам или тем же БМ-21, к которым все привыкли, что реактивные снаряды стоят на оперативных складах, как бочки с огурцами у бабушки. Это миллиарды долларов, причём одновременно. Можете зубоскалить про «Стену Яценюка», уродливые типовые казармы и архитекторов, склады, на которых пузатые прапорщики списывают б/к, но даже наши дети ещё будут нести финансовые затраты на укрепление границы, утилизацию боеприпасов, обустройство оперативного управления «Восток», миллионы тонн боеприпасов на складах стратегического уровня. Если кого-то это продолжает веселить - у меня для вас плохой прогноз: вы - долбон от природы.
Бежим марафон. Сохраняем дыхание. Мы победим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Расскажи еще, почему НАБУ тягает "строителей" той великой "Китайской" стены в прокуратуру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та да, расскажи козе Тамере, сколько надо времени, чтобы выставить дополнительные посты Нацгвардии и зенитки. Порошенко=Муженко=говно
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты, зрадогнида, посчитай убытки страны от львовского говна
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Абсолютно логичный и правильный вывод сделал Березюк. Респект и уважение)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За три с половиной года войны диагноз кондитерской власти, полностью контролируемой лично барыгой, поставлен чётко. Это полное отсутствие стратегии обороны страны, какого бы то ни было плана деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий и восстановления мирной жизни, отягощённое абсолютным попранием Конституции и законов, развязной коррупцией и патологическим желанием наживаться на всем, включая войну и оккупированные территории.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
давно подозревал, что он отморозок (мужейко), но шоб его выходного пособия и пенсии лишили нарываться....это уже финиш...
 показать весь комментарий
Ответить
 
После ухода его шефа, государство обеспечит его пожизненным бесплатным жильем, питанием, одеждой и надежной охраной, так что пенсия ему не пригодится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто ожидал от Березюка другого высера?И за мусор Порох виноват!Теперь осталось дождаться самого авторитетного комента от Сыроид,вот тогда будут расставлены все точки!И на хер то следствие,вот она волокёт во всём,особенно в военных вопросах,равных нет!После неё идёт Семён Семенченко,военные академии обоих на расхват
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Березюк таки отбитый на голову полностью...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А было бы ВП - Муженко взял пистолет и пристрелил своего непосредственного начальника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Майже всi коментарі - тролі з фсб.

У Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу -
генеральна лінія голодних православних росіян.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Тролi вкидають на ФБ фейки за 11 руб. 80 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачальник Генштаба Муженко определил, кто является виновным во взрывах в Калиновке - Верховный главнокомандующий, - Березюк
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти