 Обыски в Крыму: задержанных обвиняют в создании экстремистской ячейки, – правозащитник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.
"Помимо Талята Абдурахманова взяли еще людей, им предъявляют статью 282.1 УК России - организация экстремистской ячейки", - сказал правозащитник.
Он также добавил, что сейчас крымчане находятся в здании российского управления ФСБ по Крыму вместе с адвокатами.
Ранее сообщалось, что в крымском поселке Молодежном Симферопольского района 2 октября в доме крымчанина Рената Сулейманова люди в масках провели обыск и увезли его в неизвестном направлении.
В селе Мельничное Белогорского района Крыма утром 2 октября задержали 64-летнего Талята Абдурахманова и также увезли.
В аннексированном Крыму 2 октября утверждают, что ликвидировали три ячейки исламской организации "Таблиги Джамаат".
"Таблиги Джамаат" - аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Главной целью движения считается духовное преобразование в исламе широких масс людей и обращения к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса. В 2009 году Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность.
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больше 50 убито...около 200 ранено...
вот ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=H4Z3S51pFR4
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https://www.youtube.com/watch?v=H4Z3S51pFR4 - FOX5
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сразу вспомнил башни Близнецы...
а это 100% теракт
и кто за ним стоит....тому пи...а(
и иньекции ботокса тут уже не спасут....
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но хез...
ждем выступление Трампомпона
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Під час інциденту рік тому травмовано чотирьох осіб, один з яких потрапив до лікарні з колото-різаними ранами тіла, ще троє - з осколковими пораненнями. На місце інциденту тоді працювали слідчо-оперативні групи Бобровицького відділення поліції, Головного управління Нацполіції та вибухотехніки, які виявили осколки гранати РГД-5, важіль спускової скоби та ніж.
Одного підозрюваного поліція затримала одразу після вибуху, а от другий чоловік цілий рік переховувався від слідства. Поліція увесь цей час тримала справу на контролі і днями оперативникам управління карного розшуку та колегам з Бобровицької поліції зрештою вдалося його вирахувати та затримати.
Згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу він поміщений до ізолятора тимчасового тримання.
Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
Поліція проводить слідчі дії.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській областіhttp://magnolia-tv.com/text-news/2017-10-02/97022-pol-ts-ya-chern-g-vshchini-zatrimala-zlod-ya-yakii-zhburnuv-granatu-u-nat
То есть кинуть гранату в людей єто хулиганство
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Гидрант гишпанськи Будки в декларацию не вносит...
Пашинский тот ваще дерганый...чуть шо за ствол...
))
ЖИВЕМ В СКАЗКЕ...чем дальше...
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Это явное преследование по религиозному признаку, которое нарушает права человека. Где Amnesty International?
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Замах на голову запорізької спілки вірмен Арташеса Саргсяна було скоєно сьогодні, 2 жовтня, близько 10 години ранку
Depo.
Сьогодні 13:41
Про це повідомляє Громадське ТБ Запоріжжя з посиланням на власні джерела, передає портал Depo.Запоріжжя.
За інформацією джерела, в Саргсяна стріляли з вогнепальної зброї біля будівлі на бульварі Шевченка, де розташована спілка вірмен. Відомо, що Арташес Саргсян залишився неушкодженим. Проте, нападник поцілив у його охоронця. Наразі він перебуває у важкому стані.
Тим часом в будівлі вірменської спілки на бульварі Шевченка відбуваються слідчі дії. За інформацією Громадського ТБ, вони пов'язані зі справою організованої злочинної групи "Арташи", з якою пов'язують Саргсяна.
У свою чергу віце-президент спілки вірмен в Запорізькій області Рудольф Акопян в коментарі виданню "Форпост" спростував інформацію про обшуки.
"Це не обшуки. Стався інцидент, я викликав поліцію. Поліцейські розслідують інцидент. До нашої організації у правоохоронців жодних претензій немає. Я не можу повідомити, що за інцидент, так як в поліції попросили не розголошувати цю інформацію", - повідомив Акопян.
У поліція події обіцяють прокоментувати згодом.https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizhzhi-skoyeno-zamah-na-golovu-spilki-virmen-zmi-20171002650475
Старого голову вірмен я знав особисто.
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02-10-17 13:32
Надзвичайні новини
Андрій понад три роки провів у місцях позбавлення волі, а коли повернувся, дізнався про неймовірний "сюрприз".
Тільки уявіть, його жінку просто забрав давній знайомий та партнер по грі в карти. За борги. Зустріч двох давніх знайомих була не з приємних. Андрій спершу побив опонента, а потім зв'язав та кинув у причіп. Хотів показати дружині, що злочинця покарано, але той не дожив до зустрічі з жінкою.
Надзвичайні новини 28.09.2017 И кто они по вероисповеданию?
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Источник: https://delo.ua/ukraine/policija-zaderzhala-prestupnikov-vzryvavshih-pamjatniki-i-dipuch-335062/ © delo.ua
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