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 Мужчина попал под поезд на Харьковщине

жд поезд дорога локомотив железная уз

Днем 1 октября в Харьковской области грузовой поезд, двигавший из Красного Лимана в Купянск-Узловой, сбил 35-летнего мужчину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, житель села Кругляковка переходил железнодорожную колею в неположенном месте, передает местное издание Newsroom со ссылкой на данные Харьковской ОГА.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Купянскую городскую больницу №2, где он, не приходя в сознание, умер. По данному факту полиция сейчас проводит проверку.

В результате чрезвычайного происшествия движение поездов в районе железнодорожного пикета №5 останавливали на 36 минут.

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