 Мужчина попал под поезд на Харьковщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, житель села Кругляковка переходил железнодорожную колею в неположенном месте, передает местное издание Newsroom со ссылкой на данные Харьковской ОГА.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Купянскую городскую больницу №2, где он, не приходя в сознание, умер. По данному факту полиция сейчас проводит проверку.
В результате чрезвычайного происшествия движение поездов в районе железнодорожного пикета №5 останавливали на 36 минут.
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