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 Политика Украины
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Все про:ВР (23064) пенсионная реформа (1018) Луценко Ирина (271)

 "Мы услышали на согласительном совете готовность большинства фракций и групп поддержать пенсионную реформу", - Ирина Луценко

луценко ирина

Пенсионная реформа предусматривает изменение системы, которое позволит сделать безубыточным Пенсионный фонд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Мы услышали сегодня на согласительном совете готовность большинства фракций и групп поддержать пенсионную реформу. потому что ее ожидают 9 миллионов пенсионеров пенсионеров", - заявила она.

"Это не только повышение пенсий, но и изменение системы, которое позволит сделать безубыточным Пенсионный фонд", - подчеркнула она.

На вопрос о том, кто из депутатов определился с поддержкой реформы , она ответила: "Мы слышим от Радикальной партии Олега Ляшка серьезную поддержку, будут поддерживать группы, и я думаю,ю что будут поддерживать внефракционные".

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Интересно , през со своего кармана оплатил голоса " за " или из бюджета ?
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Це не має значення, оскільки бюджет України і є кишеня брехливої та боягузливої свині порошенко.
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во у вас на цапии и дела в думе творятся - не знал - печалька))
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а тут главный аргумент - не читал - не специалист - но мне сказали - я слышал - я прочитал ))
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а чого прейскуранта), за "за" ))) не оприлюднюють?!
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смотрел этот "согласительный совет" Большинство фракций и групп однозначно сказали что барыжно-кроличья мафия ведет страну не в том направлении и они не поддержат ни судебную ни пенсионную,так называемые реформы!!! Брехлива дружина брехливого генпрокурора,кума брехливого президента!!! БАНДУ ГЕТЬ!!!
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то только юГик сказки рассказывал, а теперь семейный подряд шоколадных подстилок.
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она уже во множественном числе говорит..мымымымы...шиза и дурка по тебе плачут
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ух теперь пенсионеры заживут, по заграницам по вышивают , еще и на яйцо останется .. кое в кого запустить
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***

Уважаемое руководство страны!
Вы можете воровать поменьше или помедленнее,
а то мы не успеваем зарабатывать и отчислять...
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«крепостные в людской мягко журили хозяев, но приказы исполняли исправно, а иногда с особым рвением. СУГС!».
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"Это не только повышение пенсий, но и изменение системы, которое позволит сделать безубыточным Пенсионный фонд"

Чтоб это сделать нужно или увеличивать зарплаты и создавать тысячи новых рабочих мест или уменьшить число получателей пенсий, ну и конечно выбрали второй вариант.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы услышали на согласительном совете готовность большинства фракций и групп поддержать пенсионную реформу", - Ирина Луценко
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