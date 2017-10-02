 "Мы услышали на согласительном совете готовность большинства фракций и групп поддержать пенсионную реформу", - Ирина Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
"Мы услышали сегодня на согласительном совете готовность большинства фракций и групп поддержать пенсионную реформу. потому что ее ожидают 9 миллионов пенсионеров пенсионеров", - заявила она.
"Это не только повышение пенсий, но и изменение системы, которое позволит сделать безубыточным Пенсионный фонд", - подчеркнула она.
На вопрос о том, кто из депутатов определился с поддержкой реформы , она ответила: "Мы слышим от Радикальной партии Олега Ляшка серьезную поддержку, будут поддерживать группы, и я думаю,ю что будут поддерживать внефракционные".
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Уважаемое руководство страны!
Вы можете воровать поменьше или помедленнее,
а то мы не успеваем зарабатывать и отчислять...
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Чтоб это сделать нужно или увеличивать зарплаты и создавать тысячи новых рабочих мест или уменьшить число получателей пенсий, ну и конечно выбрали второй вариант.
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