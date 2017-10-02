 Экстрадиционная проверка Саакашвили еще идет, - Минюст

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Экстрадиционная проверка ещё идёт. Ещё нет ответа (от органов прокуратуры. - Ред.)", - сказал замминистра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов журналистам в понедельник в Киеве.
Отвечая на уточняющий вопрос, располагает ли он информацией о том, что региональная прокуратура, которая должна проводить проверку, проводит ее, замминистра сказал: "Я ещё не получил информацию о том, какая региональная прокуратура это делает и на какой стадии они находятся, у них ещё есть время для этого".
Напомним, 5 сентября С.Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу М.Саакашвили. 12 сентября министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что органы украинской прокуратуры проводят проверку запроса грузинской стороны об экстрадиции М.Саакашвили.
Напоминаем, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
22 сентября Мостисский районный суд Львовской области оштрафовал Саакашвили на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы.
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Д. Трамп
Ехехех)))
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