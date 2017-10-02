 "Рада должна проголосовать за судебную реформу 3 октября", - Герасимов

Такую позицию высказал председатель БПП Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация с катастрофически низким уровнем доверия общества к отечественному судопроизводству ухудшается чуть ли не ежедневно, одиозные решения судов уже не исключение, они доказывают необходимость немедленного очищения судейского корпуса и срочного внедрения судебной системы... Когда закон о комплексной судебной реформе технически затягивается бесчисленным количеством правок, я искренне считаю, что это преступление перед украинским обществом", - сказал Герасимов.
По его словам, завтра, Верховная Рада должна завершить рассмотрение поправок к законопроекту №6232, который предусматривает очередной этап реформирования судебной системы в Украине.
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https://www.youtube.com/watch?v=L3H4uUMEz3M
https://www.youtube.com/watch?v=u5OftLXqwwI
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- А правда, что все собранные деньги пойдут на помощь детям?
- Ну ..э..... Все мы... чьи-то дети ..
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Я вам скажу, что я не помню таких разгромных статей в немецкой прессе. Да, говорили, что Порошенко коррупцию возглавил, но вот так... впервые. Переведите себе через переводчик. Прочитайте всю. Я только часть напишу.Название статьи - Президент Украины делает судебную систему послушной(подчиненной).
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На самом деле при Порошенко Украина почти не продвинулась вперёд, президент хочет, как и его предшественник, контролировать судебную систему.Читайте также: Почему нервничают защитники Порошенко?... гражданским активистам и противникам президента приходится иметь дело с СБУ или генпрокурором Луценко, который является его кумом и у которого нет юридического образования.
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В комиссии на конкурс судей - 13 из 16 членов являются людьми президента или его окружения.Многие участники совета правосудия являются бывшими адвокатами президента или кандидатами в его партию.Председатель совета правосудия Игорь Бенедисюк - бывший российский военный судья.
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О предстоящем выборе 18 судей Конституционного суда Порошенко тоже уже позаботился: комиссия по выборы 6 судей, назначается президентом, 6 судей назначает парламент, где большинство принадлежит Президенту.
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Также очень значимо: Порошенко отказывается - несмотря на то, что ЕС и МВФ поддержали, - создавать антикоррупционный суд. Хотя закон лежит в парламенте с 1 февраля.Хотя чиновники подают электронные декларации, но проверка работает неэффективно. С 2015 года подали почти 1 млн. деклараций, проверено всего 40.С западной помощью создали НАБУ, но у него ограничены полномочия. С 2016 года НАБУ отправила 75 коррупционных обвинений в суд, только по 1/3 начали рассмотрения.В марте 2016 арестовали Насирова, начальника налоговой и таможенной службы Украины, которая контролирует миллиарды. Он был раньше депутатом от партии Порошенко. Подозрение - 70 млн. долларов. Насиров является также английским гражданином. Английское правительство предоставило доказательства, но киевский суд не принял это во внимание.Читайте также: Головна ціль влади - маніакальне збагаченняАктивисты антикоррупционеры преследуются СБУ. Садовой, мэр Львова, и его оппозиционная партия Самопомощь, которая внесла закон о антикоррупционных судах. В середине марта Луценко угрожал Садовому обвинением. Причина - утилизация мусора.Ruslana HITTSYHRAT
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