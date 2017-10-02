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 Политика Украины
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Все про:ВР (23064) судебная реформа (635) Герасимов (88)

 "Рада должна проголосовать за судебную реформу 3 октября", - Герасимов

герасимов

Верховная Рада должна принять решение завтра, 3 октября.

Такую позицию высказал председатель БПП Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с катастрофически низким уровнем доверия общества к отечественному судопроизводству ухудшается чуть ли не ежедневно, одиозные решения судов уже не исключение, они доказывают необходимость немедленного очищения судейского корпуса и срочного внедрения судебной системы... Когда закон о комплексной судебной реформе технически затягивается бесчисленным количеством правок, я искренне считаю, что это преступление перед украинским обществом", - сказал Герасимов.

По его словам, завтра, Верховная Рада должна завершить рассмотрение поправок к законопроекту №6232, который предусматривает очередной этап реформирования судебной системы в Украине.

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Я думаю що така реформа потрібна Вам і Вам подібним - простому народу вона тільки ускладнить і так не просто життя...не дуріть людей...
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какая такая? поподробнее можно - я то я записываю))
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Поясните - чем усложнит жизнь народу? Что именно в принятых законах усложнит жизнь?
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Завтра доверие к судам взлетит аки склады в Калиновке. Ну это канешно, если порохатые своюиреФФорму с партнерами-рыгами протянут Эгеж?
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Херасимов, как там твой начальник охраны бес-Безлер поживает? Перекрасился, служишь шоколадным барыгам.....ню...ню.....
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вы тролли, как собаки, которые полаяли от страха и прятаться )))
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****
- А правда, что все собранные деньги пойдут на помощь детям?
- Ну ..э..... Все мы... чьи-то дети ..
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Вы в Раде хоть согласуйте -- что ВАЖНЕЕ -- Пенсионная реформа -- с 1 октября вы обещали пенсии поднять в УКраине и не подняли и вас клянут 12 миллионов Пенсионеров и обзывают последними словами или СУДЕБНАЯ -- которая ничего не изменит при старых судьях и телефонном праве и в конечном счете --Народу Украины Судебная ваша Реформа глубоко до жопы . Извините .
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а в чем суть по твоему - объясни индейцу - может и я соглашусь?
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Дорогой Индеец -- очевидно из племени ФИГВАМ -- объясняю . Реформа должна быть для людей всего государства -- УЛУЧШАЮЩУЮ жизнь самого простого гражданина . Как говорил американский Президент когда то --- Закон США должен быть понятен самому неграмотному гражданину США . Что США уже и делает в РАДЕ США ( Конгрессе _ почти 200 лет -- внеся поправки в Конституцию США раза три и не более . Понятно разъяснил ?
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не не понятно - наверное по тому в моих штатах нанимают юриста шоб только сдать правильно декларацию о доходах - и без адвоката не могут сделать простых действий - типа в больницу лечь - так шо пример со штатами не удачен в корне - это первое - второе - объясни мне чем конкретно ,повторюсь - конкретно - а не как ты пишешь лозунги - ты в реформе видишь плохое? жду)))
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А вот чего пишут за бугром
Я вам скажу, что я не помню таких разгромных статей в немецкой прессе. Да, говорили, что Порошенко коррупцию возглавил, но вот так... впервые. Переведите себе через переводчик. Прочитайте всю. Я только часть напишу.Название статьи - Президент Украины делает судебную систему послушной(подчиненной).
...
На самом деле при Порошенко Украина почти не продвинулась вперёд, президент хочет, как и его предшественник, контролировать судебную систему.Читайте также: Почему нервничают защитники Порошенко?... гражданским активистам и противникам президента приходится иметь дело с СБУ или генпрокурором Луценко, который является его кумом и у которого нет юридического образования.
...
В комиссии на конкурс судей - 13 из 16 членов являются людьми президента или его окружения.Многие участники совета правосудия являются бывшими адвокатами президента или кандидатами в его партию.Председатель совета правосудия Игорь Бенедисюк - бывший российский военный судья.
...
О предстоящем выборе 18 судей Конституционного суда Порошенко тоже уже позаботился: комиссия по выборы 6 судей, назначается президентом, 6 судей назначает парламент, где большинство принадлежит Президенту.
...
Также очень значимо: Порошенко отказывается - несмотря на то, что ЕС и МВФ поддержали, - создавать антикоррупционный суд. Хотя закон лежит в парламенте с 1 февраля.Хотя чиновники подают электронные декларации, но проверка работает неэффективно. С 2015 года подали почти 1 млн. деклараций, проверено всего 40.С западной помощью создали НАБУ, но у него ограничены полномочия. С 2016 года НАБУ отправила 75 коррупционных обвинений в суд, только по 1/3 начали рассмотрения.В марте 2016 арестовали Насирова, начальника налоговой и таможенной службы Украины, которая контролирует миллиарды. Он был раньше депутатом от партии Порошенко. Подозрение - 70 млн. долларов. Насиров является также английским гражданином. Английское правительство предоставило доказательства, но киевский суд не принял это во внимание.Читайте также: Головна ціль влади - маніакальне збагаченняАктивисты антикоррупционеры преследуются СБУ. Садовой, мэр Львова, и его оппозиционная партия Самопомощь, которая внесла закон о антикоррупционных судах. В середине марта Луценко угрожал Садовому обвинением. Причина - утилизация мусора.Ruslana HITTSYHRAT
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свині під керівництвом порошенко дуже поспішають запустити свої рила у корито з кредитом МВФ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Рада должна проголосовать за судебную реформу 3 октября", - Герасимов
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