 На границе РФ с Украиной застрелили российского пограничника

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
Сообщается, что в ходе операции "Нелегал" один из пограничников, кинолог, проверял сарай в районе поселка Теткино неподалеку от российско-украинской границы. Прятавшиеся внутри здания вооруженные нарушители границы застрелили его, после чего завязался бой.
Сообщается, что кинологу дважды попали в сердце. Второй пограничник открыл огонь из пистолета Ярыгина, но его заклинило.
Один из нарушителей бросился на пограничника с гранатой, но подорвал сам себя. Еще один нападавший пошел на прорыв, но был убит автоматным огнем, третий подозреваемый отстреливался из пистолета Макарова, был взят живым, но позже умер.
Источник в экстренных службах Курской области сообщил ТАСС, что в воскресенье, 1 октября, было совершено нападение на пограничников.
"Один человек погиб", - подтвердил источник. Личность погибшего пограничника не уточняется.
Пограничное управление ФСБ России заявило, что может официально прокомментировать пограничный инцидент только в понедельник, не ранее второй половины дня. ТАСС ссылается на анонимный телеграм-канал "Опер слил", предположительно связанный с российскими силовыми структурами.
По неофициальному мнению пограничников, участвовавших в бою, нарушители были "ваххабитами, возвращавшимися из Сирии в Чечню" через территорию Украины.
По информации правоохранительных органов, сообщает "Ъ", один из стрелявших является гражданином Украины. Еще один убитый нарушитель - выходец из республик Северного Кавказа, зарегистрированный в Волгоградской области.
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https://www.youtube.com/watch?v=L3H4uUMEz3M
https://www.youtube.com/watch?v=u5OftLXqwwI
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Дембеля, дембеля, дембеля...
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Всюду пяные бродят они
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Лугандонец?
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149% за солнцеликого карлыка
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Голосовали из 100% где то 60%
на руки было выдано 120% бюлитней от количества ПРОЖИВАЮЩИХ
Итог)))108% жителей Каталонии за отсоединение))))))
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В одни руки не больше 3-х бюлитней!!!!
Ну шо бы все было дерьмократично))))
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заранее извиняюсь
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Сейчас еще раз перечитаю!
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Это хорошо.
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17 августа 2017, 19:42
Что только не впихивали в головы жителей Донбасса с начала войны. Все! И при этом в войне и разрухе всегда были виноваты американцы, поляки и украинцы, но никак не россияне, пришедшие на нашу землю с оружием, пишет Олена Степова для "ИС".
Сначала США вместе с Турчиновым "захватывали Донбасс ради сланцевого газа". Потом США и Польша "захватывали Донбасс вместе с Порошенко ради угля, леса и терриконов". Потом просто захватывали, чтобы искоренить самый старый на Земле "народ Донбасса".
Россия, конечно же, каждый раз "защищает" Донбасс от нападения, хранит его уголь и сланцевый газ, но ее там нет. И "новороссопитеки" были, и "новоросская клинопись", которая доказывала, что "новороссия" зародилось до сотворения мира. Но, как-то все оно было мелковато. Хотя на величие Донбасса и "заставим весь мир покупать наш уголь" там-таки повелись, это правда. Ах, да, еще на сланцевый газ, который Америка хотела добывать, уничтожив "народ Донбасса", тоже повелись. Это в начале 2014 года была тема № 1. В церквях даже молебен шел о недопущении добычи.
И вот - новинка в сфере пропаганды. НАТО (Америка как-то ушла в тень в последнее время) хочет захватить Донбасс, так как там мировые запасы алмазов в уже ограненном виде. Лежат они себе в земле "донбасситов", сверкают, манит добытчиков, обещают процветание "республикам" и народу. Главное - начать копать до прихода войск НАТО. Но…Россия же опять "спасет". Первый раз вижу, как "народ Донбасса" откровенно ржет над геологически-историческим "открытием" века. Похоже, фейки в ОРДиЛО начинают воспринимать по-другому. Может быть, так и в распятых мальчиков верить перестанут.
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а спишут все на украинско/ИГИЛовскую ДРГ...
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