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 Происшествия, За рубежом
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Все про:нелегалы (250) пограничники (1342) Россия (72473) стрельба (2587) ФСБ (1245)

 На границе РФ с Украиной застрелили российского пограничника

стрельба пистолет

В Курской области произошел бой между пограничниками и нарушителями государственной границы РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

Сообщается, что в ходе операции "Нелегал" один из пограничников, кинолог, проверял сарай в районе поселка Теткино неподалеку от российско-украинской границы. Прятавшиеся внутри здания вооруженные нарушители границы застрелили его, после чего завязался бой.

Сообщается, что кинологу дважды попали в сердце. Второй пограничник открыл огонь из пистолета Ярыгина, но его заклинило.

Один из нарушителей бросился на пограничника с гранатой, но подорвал сам себя. Еще один нападавший пошел на прорыв, но был убит автоматным огнем, третий подозреваемый отстреливался из пистолета Макарова, был взят живым, но позже умер.

Источник в экстренных службах Курской области сообщил ТАСС, что в воскресенье, 1 октября, было совершено нападение на пограничников.

"Один человек погиб", - подтвердил источник. Личность погибшего пограничника не уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП на учениях в России: срочник, застреливший трех сослуживцев, был убит при задержании

Пограничное управление ФСБ России заявило, что может официально прокомментировать пограничный инцидент только в понедельник, не ранее второй половины дня. ТАСС ссылается на анонимный телеграм-канал "Опер слил", предположительно связанный с российскими силовыми структурами.

По неофициальному мнению пограничников, участвовавших в бою, нарушители были "ваххабитами, возвращавшимися из Сирии в Чечню" через территорию Украины.

По информации правоохранительных органов, сообщает "Ъ", один из стрелявших является гражданином Украины. Еще один убитый нарушитель - выходец из республик Северного Кавказа, зарегистрированный в Волгоградской области.


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завтра ты узнаешь феерию от рус. тв и какую хуйню придумали
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стопудово вейшнорцы. Их почерк - к бабке не ходи. Какой всётаки мужественный и героический народ эти вейшнорцы, хрен их на колени поставишь. Он ещё попьёт кровушки мордорской
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Дембеля проехали через линию разграничения, черз Харьковскую и Сумскую области только для того, чтоб перейти границу с РФ там. Ну да, верю, они все так ездят. У них же украинские паспорта, у граждан РФ, поэтому их через все блокпосты пропускают на раз-два.
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один из стрелявших является гражданином Украины.

Лугандонец?
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На границе с Сумской областью. Если лугандонец, то ему проще было через границу лнр пройти.
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Говорят, что там уже кацапы Поценюку стену построили за свой счёт
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во во,может выходец с ОРДЛО,а не с Украины,это теперь уже существенная разница
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Хреновая новость. Шо ш они заявят, во второй половине дня, сегодня?
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шо заявят. доблестно героически уничтожена укроДРГ на границе.
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Да, надо вообще прекратить убивать российских военнослужащих, из-за боязни херновых новостей. Да?
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проспятся нормально,похмелятся,и чё нить заявят
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Референдум в Каталонии выглядит так....
Голосовали из 100% где то 60%
на руки было выдано 120% бюлитней от количества ПРОЖИВАЮЩИХ
Итог)))108% жителей Каталонии за отсоединение))))))
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и Главное!!!
В одни руки не больше 3-х бюлитней!!!!
Ну шо бы все было дерьмократично))))
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Енот уже стал нашим символом "хороших" новостей из параши)))
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может все-таки много не бывает?
заранее извиняюсь
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Не могли більше настріляти кацапів. Мазіли.
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Так написали заголовок, что можно подумать, что наши застрелили 😕
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и это еще СЕНЯ!!! назад в Чечню не возвращался....Мокшане усиливайте кордон...по пе..а вам буде!!!
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Ну вот за последнюю неделю потери от 20 до 50 человек убитыми. Разброс понятно почему - очень оценочно. Собственно, генерал и полковник - это уже уровень потерь и среди младшего звена. А там только полковников двое или трое погибло за это же время. https://el-murid.livejournal.com/3448652.html#comments
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Пять раз читал, очень понравилось.
Сейчас еще раз перечитаю!
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А вообще новость классная! Им же обещали возвращение домой террористов и наемников! То ли ещё будет, когда "ополченцы" дыры побегут!
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Гиви-моторолловцы домой возвращаются....Встречай,рассея!
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Захар попутал в какой стороне Лондон...Не туда стартонул...
На границе РФ с Украиной застрелили российского пограничника - Цензор.НЕТ 228
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Да ну и хер с ним...(с пограничником)... Вспоминая обстрел градами с территории россии наших пограничников....Новоазовск. Обстрел украинских пограничников из РСЗО ГРАД с территории России 23.08.2014 Для тех, кто забыл.....
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У пропагандистов России иссякает источник пропаганды

17 августа 2017, 19:42



Что только не впихивали в головы жителей Донбасса с начала войны. Все! И при этом в войне и разрухе всегда были виноваты американцы, поляки и украинцы, но никак не россияне, пришедшие на нашу землю с оружием, пишет Олена Степова для "ИС".
Сначала США вместе с Турчиновым "захватывали Донбасс ради сланцевого газа". Потом США и Польша "захватывали Донбасс вместе с Порошенко ради угля, леса и терриконов". Потом просто захватывали, чтобы искоренить самый старый на Земле "народ Донбасса".

Россия, конечно же, каждый раз "защищает" Донбасс от нападения, хранит его уголь и сланцевый газ, но ее там нет. И "новороссопитеки" были, и "новоросская клинопись", которая доказывала, что "новороссия" зародилось до сотворения мира. Но, как-то все оно было мелковато. Хотя на величие Донбасса и "заставим весь мир покупать наш уголь" там-таки повелись, это правда. Ах, да, еще на сланцевый газ, который Америка хотела добывать, уничтожив "народ Донбасса", тоже повелись. Это в начале 2014 года была тема № 1. В церквях даже молебен шел о недопущении добычи.

И вот - новинка в сфере пропаганды. НАТО (Америка как-то ушла в тень в последнее время) хочет захватить Донбасс, так как там мировые запасы алмазов в уже ограненном виде. Лежат они себе в земле "донбасситов", сверкают, манит добытчиков, обещают процветание "республикам" и народу. Главное - начать копать до прихода войск НАТО. Но…Россия же опять "спасет". Первый раз вижу, как "народ Донбасса" откровенно ржет над геологически-историческим "открытием" века. Похоже, фейки в ОРДиЛО начинают воспринимать по-другому. Может быть, так и в распятых мальчиков верить перестанут.
На границе РФ с Украиной застрелили российского пограничника - Цензор.НЕТ 1740
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Усе как обычно пьяные ватники перестреляли друг друга,
а спишут все на украинско/ИГИЛовскую ДРГ...

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа границе РФ с Украиной застрелили российского пограничника
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