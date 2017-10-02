 МИД Украины потребовал от РФ прекратить дискриминацию крымских татар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала на своей странице в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца.
"Апробированные практикой НКВД циничные обыски и задержания. Требуем от РФ прекратить дискриминацию крымских татар", - написала она.
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