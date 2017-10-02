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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:дискриминация (75) Крым (20805) МИД (4319) крымские татары (1732) Беца (156)

 МИД Украины потребовал от РФ прекратить дискриминацию крымских татар

беца

МИД Украины требует от РФ прекратить дискриминацию крымских татар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала на своей странице в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Апробированные практикой НКВД циничные обыски и задержания. Требуем от РФ прекратить дискриминацию крымских татар", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заключение крымских татар в Крыму - это "попытка России осудить ООН", - Чубаров

МИД Украины потребовал от РФ прекратить дискриминацию крымских татар 01

Напомним, ранее адвокат Эдем Семедляев сообщил о задержании троих крымских татар.


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Может центр российской науки и культуры в Киеве закрыть? Или это слишком смело...?
МИД Украины потребовал от РФ прекратить дискриминацию крымских татар - Цензор.НЕТ 2904
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головне, Беца, шоб тобі зарплатню не затримували..нє?
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Неее...ну уберите же наконец эту приклееную улыбку с лица Марьяны Бец!!! Сколько можно сеять праздник и восторг на фотне траура и требований??? Какая-то издевателькая параллельность...
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Когда Меджлис принял решение "взять паспорта" он подвел свою черту под историей в Украине. Теперь пусть не жалуются. А бумашки МИДа Украины, РФ раньше и не сильно волновали, сейчас и подавно.
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Вашими требованиями в Масквабаде жопы подтирают. Не тратьте зря время!
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а как потребовал - строго (бровки домиком) или очень строго ( ножкой топнул)?
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в МИДе не знают, что крыских татар не существует? - есть народ крымскотатары или кырымлы, которые до татар никакого отношения не имеют
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