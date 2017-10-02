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 Политика Украины
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 Наш долг довести дело о сбитом МН17 до приговоров судов, - Гройсман

гройсман перри

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Австралию за поддержку в сложный период российской агрессии.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал деловые круги Австралии активнее инвестировать в Украину и выразил заинтересованность в увеличении товарооборота между двумя странами, который по итогам 7 месяцев года вырос более чем 56%. Об этом глава правительства Украины сказал во время встречи с Президентом Сената Австралии Стивеном Перри, который впервые находится в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Географически мы находимся далеко, но в этот исторический период мы можем углубить наши отношения. Хочу подтвердить наше желание углублять дипломатические и политические связи, а также активизировать наше экономическое сотрудничество, - сказал Владимир Гройсман. - Убежден, что нам нужно искать механизмы сотрудничества в экономической сфере, так как потенциал, который мы имеем сегодня в двусторонней торговле, гораздо больше, чем реальные цифры, которые мы имеем"

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Он поблагодарил власти Австралии за принципиальную позицию в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжение режима санкций против страны - агрессора, а также за техническую и финансовую помощь в решении проблем внутренне перемещенных лиц.

"В определенный исторический период нас с вами объединила беда. Речь идет о трагедии МН-17, и мы также делаем все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности. Это наш долг довести это дело до приговоров судов. И я об этом говорю с особым чувством, ведь на момент трагедии я возглавлял комиссию по расследованию происшествия", - подчеркнул глава правительства.

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В свою очередь Президент Сената Австралии обратил внимание, что народы Украины и Австралии на самом деле имеют много общего. "Мы заботимся о суверенитете наших стран и выражаем большую благодарность за сотрудничество в расследовании трагедии МН-17", - сказал Стивен Перри.

В ходе переговоров стороны обсудили ход реформ в Украине. "Мы достигли макроэкономической стабилизации, почти все сферы экономики демонстрируют рост, и это означает, что мы открыты для внешних инвестиций", - сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что повестка дня реформ насыщенная - от внесения изменений в системе образования и завершение судебной реформы до реализации планов по пенсионной реформе, которая должна быть принята парламентом в ближайшие дни.

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"Мы также взяли курс на энергонезависимость до 2020 года, уже более 600 дней не импортирует российский газ, взамен наращиваем собственную добычу, - сообщил глава правительства. - Мы развиваем альтернативную энергетику, гидроэнергетику, атомные мощности. Понимаем, какие изменения нужны государству, и движемся в этом направлении".

Стивен Перри отметил усилия правительства Украины на пути проведения реформ. "Нас заинтересовал ваш курс на энергоэффективность и развитие альтернативной и гидроэнергетики. Мы всегда рады сотрудничеству и готовы изучать новые возможности для торгового сотрудничества. Мы будем работать с Украиной, а наши дискуссии могут быть очень продуктивными", - сказал парламентарий.

В Кабмини отметили, что за 7 месяцев 2017 г. товарооборот между Украиной и Австралией вырос до 112,93 млн долл. США (+ 56,3%), экспорт - 7,82 млн долл. США (+ 53,8%), импорт - 105,11 млн долл. США (+ 56,5%). Основная статья импорта - минеральные топлива, нефть и продукты ее перегонки.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили весьма убедительную доказательную базу. В частности было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М-1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также, независимые эксперты из Германии, Англии и Польши, изучили фрагменты обломков и составили своё мнение: это части российской ракеты Бук. Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над не подконтрольными Украине территориями восточной части страны.

Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что только Россия препятствует расследованию катастрофы малайзийского "Боинга".

"Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития "МН17", что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал он.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Гройсман,твой долг не воровать и делать Украинцев богатыми и счастливыми а с Боингом есть кому разобраться и без тебя ...
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Вы этого ждете от Гойсмана??? Святая наивность
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Твой долг - молчать и слушать. Слушать и молчать. Как и пологается существу с собачьими мозгами.
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Отбояривайся и продолжай не останавливаясь!
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"Наш долг довести дело о сбитом МН17 до приговоров судов, - Гройсман"-но не обязанность-додумал уже молча.
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Пухленький. это не твой вопрос. Хватит пиариться. Займись хозяйством!
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лучше бы школу закончил... как такие недоумки могут править страной?
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Про сбитый Боинг что это виницкое базарное чуда там блеет ? Чей долг ? Или по старой ж..довской традиции, пусть за нас сделают всю работу другие, а мы потом будем рассказывать о героических усилиях.
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что ни премьер в Украине - то "великое" деяние. гнойсман - арбузная баржа, сеня - стена и великий шелковый путь, киля - тот вообще бимба, ВОНА - вакцина. манеж какой-то, а не государство...только не смешные клоуны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаш долг довести дело о сбитом МН17 до приговоров судов, - Гройсман
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