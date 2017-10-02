 Наш долг довести дело о сбитом МН17 до приговоров судов, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал деловые круги Австралии активнее инвестировать в Украину и выразил заинтересованность в увеличении товарооборота между двумя странами, который по итогам 7 месяцев года вырос более чем 56%. Об этом глава правительства Украины сказал во время встречи с Президентом Сената Австралии Стивеном Перри, который впервые находится в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Географически мы находимся далеко, но в этот исторический период мы можем углубить наши отношения. Хочу подтвердить наше желание углублять дипломатические и политические связи, а также активизировать наше экономическое сотрудничество, - сказал Владимир Гройсман. - Убежден, что нам нужно искать механизмы сотрудничества в экономической сфере, так как потенциал, который мы имеем сегодня в двусторонней торговле, гораздо больше, чем реальные цифры, которые мы имеем"
Он поблагодарил власти Австралии за принципиальную позицию в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжение режима санкций против страны - агрессора, а также за техническую и финансовую помощь в решении проблем внутренне перемещенных лиц.
"В определенный исторический период нас с вами объединила беда. Речь идет о трагедии МН-17, и мы также делаем все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности. Это наш долг довести это дело до приговоров судов. И я об этом говорю с особым чувством, ведь на момент трагедии я возглавлял комиссию по расследованию происшествия", - подчеркнул глава правительства.
В свою очередь Президент Сената Австралии обратил внимание, что народы Украины и Австралии на самом деле имеют много общего. "Мы заботимся о суверенитете наших стран и выражаем большую благодарность за сотрудничество в расследовании трагедии МН-17", - сказал Стивен Перри.
В ходе переговоров стороны обсудили ход реформ в Украине. "Мы достигли макроэкономической стабилизации, почти все сферы экономики демонстрируют рост, и это означает, что мы открыты для внешних инвестиций", - сказал Владимир Гройсман.
Он отметил, что повестка дня реформ насыщенная - от внесения изменений в системе образования и завершение судебной реформы до реализации планов по пенсионной реформе, которая должна быть принята парламентом в ближайшие дни.
"Мы также взяли курс на энергонезависимость до 2020 года, уже более 600 дней не импортирует российский газ, взамен наращиваем собственную добычу, - сообщил глава правительства. - Мы развиваем альтернативную энергетику, гидроэнергетику, атомные мощности. Понимаем, какие изменения нужны государству, и движемся в этом направлении".
Стивен Перри отметил усилия правительства Украины на пути проведения реформ. "Нас заинтересовал ваш курс на энергоэффективность и развитие альтернативной и гидроэнергетики. Мы всегда рады сотрудничеству и готовы изучать новые возможности для торгового сотрудничества. Мы будем работать с Украиной, а наши дискуссии могут быть очень продуктивными", - сказал парламентарий.
В Кабмини отметили, что за 7 месяцев 2017 г. товарооборот между Украиной и Австралией вырос до 112,93 млн долл. США (+ 56,3%), экспорт - 7,82 млн долл. США (+ 53,8%), импорт - 105,11 млн долл. США (+ 56,5%). Основная статья импорта - минеральные топлива, нефть и продукты ее перегонки.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили весьма убедительную доказательную базу. В частности было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М-1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также, независимые эксперты из Германии, Англии и Польши, изучили фрагменты обломков и составили своё мнение: это части российской ракеты Бук. Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над не подконтрольными Украине территориями восточной части страны.
Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что только Россия препятствует расследованию катастрофы малайзийского "Боинга".
"Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития "МН17", что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал он.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
427 13
Материалы по теме: Российские террористы сбили Боинг
Суд над подозреваемыми в организации катастрофы МН17 над Донбассом пройдет в Гааге, - Минюст Нидерландов(101)
Один из украинских диспетчеров "испанского происхождения" видел в "коридоре" Боинга военную машину, - Путин о катастрофе МН17(230)
Меморандум с Нидерландами в деле МН17 поможет Украине в иске против РФ, - МИД(28)
Россия передала следователям дополнительные данные о сбитом Боинге MH-17(135)
Почему украинские власти живут в параллельной реальности(0)
Российский "БУК" без одной ракеты в комплекте зафиксировал в Луганске негласный сотрудник МВД на следующий день после трагедии. ВИДЕО(112)
В Австралии прошла поминальная церемония по жертвам катастрофы рейса MH17(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить