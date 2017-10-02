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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1978) Мартыненко (403) суд (21668)

 Мартыненко требует от НАБУ передачи дел в суд. ДОКУМЕНТ

мартыненко

Так называемое "дело Мартыненко" тянется уже почти 2 года и стало рекордсменом по продолжительности фальсификаций со стороны НАБУ. Экс-депутат требует немедленной передачи в суд дел, где фигурирует его имя.

Об этом сообщила пресс-служба Николая Мартыненко.

"В декабре этого года исполнится 2 года с момента, когда НАБУ начало пиариться на моем имени. За это время директор бюро Артем Сытник раздал сотни комментариев и интервью, где без суда навешивал на меня ничем не подтвержденные обвинения", - отметил Мартыненко.

"Это "расследование" изначально было политически мотивированным - из-за моей принадлежности к фракции тогдашнего премьера. Я добровольно отказался от депутатского иммунитета, однако НАБУ сразу показало свою включенность в политическую борьбу", - отметил экс-депутат.

"Делу по "Энергоатому" в декабре исполнится два года. Оно стало рекордсменом по продолжительности фальсификаций со стороны НАБУ. Господин Сытник громко обещал передать его в суд множество раз - в апреле, в мае, затем в июне... Проблема для НАБУ заключается в том, что все базируется на проплаченных интернет-публикациях Лещенко. А обвинения в мой адрес в якобы причастности к деятельности "Энергоатома" были составляющей большой информационной войны", - отметил Николай Мартыненко.

Он напомнил, что в августе его защита передала в НАБУ и САП данные независимой экспертизы объемом более 3000 страниц. "Исследовалось 96 документов, в том числе те, которые НАБУ до последнего времени отказывалось учитывать. Экспертиза установила, что от контрактов с чешской "Шкодой" "Энергоатом" получил не убытки (как это тиражировалось в проплаченных статьях и на чем строится дело НАБУ), а более 21 млн. грн. прибыли. Прибыли! Поэтому это дело должно было быть немедленно закрыто. Но НАБУ так испугалось, что отказывается приобщить эту экспертизу к делу".

"Однако директор НАБУ Артем Сытник почти два года продолжает пиариться на фейковом "деле Мартыненко". Его пытаются фальсифицировать любой ценой, чтобы вписать туда мое имя. Этим занимается, в частности, детектив Семак, который ранее был помощником депутата "Самопомочи" Войцицкой и демонстрирует откровенную политическую ангажированность. НАБУ "футболит" все обращения моего адвоката, и я не могу юридически защищаться из-за своего процессуального статуса свидетеля. А подозрение мне могут вручить только фейковое, поскольку никаких оснований для него не существует", - подчеркнул Мартыненко.

Мартыненко требует от НАБУ передачи дел в суд 01

Он напомнил, что в апреле НАБУ громко объявило ему подозрение по другому делу - связанному с работой Восточного ГОКа. "Вспомните, сколько было громких заявлений НАБУ, а господин Сытник торжественно обещал передать дело в суд летом. Однако в отношении меня нет никаких фактов, и НАБУ тянет время. Срок расследования был продлен сначала на полгода, а теперь НАБУ и САП просят еще 2 месяца - до декабря", - указал Николай Мартыненко.

По его мнению, "конечной целью всех манипуляций НАБУ является пиар на задержании. Для моего задержания в апреле не было никаких оснований, я никуда не прятался и не собирался покидать Украину. При этом Сытник настолько обижен за свой провал, что заявляет о якобы проплаченности всех СМИ, освещавших суд об избрании мне меры пресечения. В то же время закрывает глаза на коррупцию близких к нему политиков".

"Я требую немедленной передачи в суд всех дел, где фигурирует мои имя. А конечную точку в масштабных фальсификациях вокруг моего имени поставит Европейский суд по правам человека. Кроме того, все причастные к этим фальсификациям обязательно понесут уголовную ответственность", - подчеркнул Мартыненко.
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А зачем суд ,вздёрнуть его и все дела и так ВСЕМ ВСЁ ясно...
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В Соломенском суде судьи неподкупны)) У них другие хозяева - там на каждого у НАБУ по делу заведено, так что шансов их проплатить - нет, от слова вообще))
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все потому, что один маленький, но гордый 5-й канал...
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спішить, сука, проскочити, поки ще не має антикорупційного суду
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Два года назад все и начиналось с громких заявлений мол швейцарцы что-то там решили, потом волна схлынула и оказалось, что ничего толком то и нет, НАБУ славно пропиарилось, а по итогу - швейцарский прокурор под следствием за фальсификацию. Так что у нас дело тоже развалится.
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Традиционная картина - только крики, а где доказательства?
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а нет до сих пор доказательств, ничего толком у НАБУ не оказалось. Для постов в Фейсбуке оно конечно и статьи Лещенко сойдут, но никто из западных правоохранителей так и не подтвердил его домыслов, так что Бюро до сих пор рассказывает сказки о запросах, чем то ж надо себя оправдывать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМартыненко требует от НАБУ передачи дел в суд. ДОКУМЕНТ
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