 Мартыненко требует от НАБУ передачи дел в суд. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщила пресс-служба Николая Мартыненко."В декабре этого года исполнится 2 года с момента, когда НАБУ начало пиариться на моем имени. За это время директор бюро Артем Сытник раздал сотни комментариев и интервью, где без суда навешивал на меня ничем не подтвержденные обвинения", - отметил Мартыненко."Это "расследование" изначально было политически мотивированным - из-за моей принадлежности к фракции тогдашнего премьера. Я добровольно отказался от депутатского иммунитета, однако НАБУ сразу показало свою включенность в политическую борьбу", - отметил экс-депутат."Делу по "Энергоатому" в декабре исполнится два года. Оно стало рекордсменом по продолжительности фальсификаций со стороны НАБУ. Господин Сытник громко обещал передать его в суд множество раз - в апреле, в мае, затем в июне... Проблема для НАБУ заключается в том, что все базируется на проплаченных интернет-публикациях Лещенко. А обвинения в мой адрес в якобы причастности к деятельности "Энергоатома" были составляющей большой информационной войны", - отметил Николай Мартыненко.Он напомнил, что в августе его защита передала в НАБУ и САП данные независимой экспертизы объемом более 3000 страниц. "Исследовалось 96 документов, в том числе те, которые НАБУ до последнего времени отказывалось учитывать. Экспертиза установила, что от контрактов с чешской "Шкодой" "Энергоатом" получил не убытки (как это тиражировалось в проплаченных статьях и на чем строится дело НАБУ), а более 21 млн. грн. прибыли. Прибыли! Поэтому это дело должно было быть немедленно закрыто. Но НАБУ так испугалось, что отказывается приобщить эту экспертизу к делу"."Однако директор НАБУ Артем Сытник почти два года продолжает пиариться на фейковом "деле Мартыненко". Его пытаются фальсифицировать любой ценой, чтобы вписать туда мое имя. Этим занимается, в частности, детектив Семак, который ранее был помощником депутата "Самопомочи" Войцицкой и демонстрирует откровенную политическую ангажированность. НАБУ "футболит" все обращения моего адвоката, и я не могу юридически защищаться из-за своего процессуального статуса свидетеля. А подозрение мне могут вручить только фейковое, поскольку никаких оснований для него не существует", - подчеркнул Мартыненко.Он напомнил, что в апреле НАБУ громко объявило ему подозрение по другому делу - связанному с работой Восточного ГОКа. "Вспомните, сколько было громких заявлений НАБУ, а господин Сытник торжественно обещал передать дело в суд летом. Однако в отношении меня нет никаких фактов, и НАБУ тянет время. Срок расследования был продлен сначала на полгода, а теперь НАБУ и САП просят еще 2 месяца - до декабря", - указал Николай Мартыненко.По его мнению, "конечной целью всех манипуляций НАБУ является пиар на задержании. Для моего задержания в апреле не было никаких оснований, я никуда не прятался и не собирался покидать Украину. При этом Сытник настолько обижен за свой провал, что заявляет о якобы проплаченности всех СМИ, освещавших суд об избрании мне меры пресечения. В то же время закрывает глаза на коррупцию близких к нему политиков"."Я требую немедленной передачи в суд всех дел, где фигурирует мои имя. А конечную точку в масштабных фальсификациях вокруг моего имени поставит Европейский суд по правам человека. Кроме того, все причастные к этим фальсификациям обязательно понесут уголовную ответственность", - подчеркнул Мартыненко.