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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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Все про:нападение (1716) посольство (458) ранение (1888) США (13522) убийство (5206)

 Стрельба в Лас-Вегасе: Посольство проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших, - МИД

мид

В результате нападения были ранены 24 человека.

Посольство Украины в США проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в результате стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе, передает Цензор.НЕТ. Об этом 2 октября заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Наше посольство сейчас уточняет информацию", - сказала она.

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Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами стрельбы, которую открыл неизвестный в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй в Лас-Вегасе, еще 24 человека получили ранения. Подозреваемый в стрельбе убит.
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Наши люди по казино не шляются а те шо шляются,то не наши люди ....
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а хто в курсе...Гишпанська БУДКА нашего Гидранта часом не в Каталонии???
Бо это же....придется новое посольство в Киеве открывать))
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спикер Беца ...а лыбиться -то чего???? уберите этот щенячий восторг из траурных новостей!!!!
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Та бросьте вы. Действительно красивая дама, с красивой улыбкой. Не отнять. И она не виновата, что эту фотку втыкают всегда(!) когда действительно новости траурные. Ведь не виновата же???
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Ты видно очень много плавал, если для тебя это уёп.ще "красивая дама..." Стрельба в Лас-Вегасе: Посольство проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших, - МИД - Цензор.НЕТ 7043
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В морях я реально долго Но оценить женщину- таки могу верно. Не видел её ни в живую ни в ТВ, сужу чисто по этой единственной видимой мною фотке.
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была шутка (возможно неудачная)...
красота - в гармонии. И очень часто, физическая гармония выступает вторичной после духовной ...
Ok
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и потому ты дрыщ строчишь свои минеты под Украинским флагом? стеснаясь своей власовской тряпки???
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а "местные" они такие "местные" и почему-то с бородами без усов))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтрельба в Лас-Вегасе: Посольство проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших, - МИД
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