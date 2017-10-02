 Стрельба в Лас-Вегасе: Посольство проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших, - МИД

Посольство Украины в США проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в результате стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе, передает Цензор.НЕТ. Об этом 2 октября заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Наше посольство сейчас уточняет информацию", - сказала она.
Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами стрельбы, которую открыл неизвестный в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй в Лас-Вегасе, еще 24 человека получили ранения. Подозреваемый в стрельбе убит.
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Бо это же....придется новое посольство в Киеве открывать))
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а вот Цензор-Да ..
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красота - в гармонии. И очень часто, физическая гармония выступает вторичной после духовной ...
Ok
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