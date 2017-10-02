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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Происшествия
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 "Взрывы в Калиновке - это существенный удар по обороноспособности воюющей страны", - Парубий

парубий

Взрывы на складах Минобороны в Винницкой области - это существенный удар по обороноспособности воюющей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом он заявил, открывая согласительный совет 2 октября 2017.

"Взрывы в Калиновке - это существенный удар по обороноспособности воюющей страны и, к сожалению, за последнее время это не первая подобная катастрофа в местах, где хранятся боеприпасы", - отметил Андрей Парубий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Парубий поручил комитету ВР по нацбезопасности присоединиться к расследованию дать свою оценку взрывам под Калиновкой. ВИДЕО

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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По башке бы твоей лысой и дурной удар нанести... Уходи в отставку.
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Та какой там существенный удар? Нам тут работники Министерства правды уже объяснили, шо почти ничего там не сгорело, а если шо и сгорело, то оно было старое, просроченное и вообще никому не нужное. Я им верю. А Парубий - явно шатун и агент Кремля, подрывающий веру украинцев в обороноспособность страны.
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Еще раз подтвердил, что справка о его больной тыковке не липовая!
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Специалисты посчитали что рвануло больше чем выстреляли за всё время АТО.
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Если верить тем специалистам, то только того, что НЕ сгорело в Калиновке хватит еще не на одно АТО. А сколько еще складов по всей Украине?
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Ну просто Цицерон , пойми Парубий,основной удар по Украине это ваша банда !!!
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Да все они понимают...Но дурить будут пока не повяжем.
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та да,кацапка,отмывай хуйла...первопричину замылить-первейшая задача ольгинцев.только хря ногами дергаете,все равно кацапляндия близится к своему концу
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КАк такой ДИБИЛ как ПАРУБИЙ мог стать СПИКЕРОМ? Вот КАК ето возможно?????...........ЖУТЬ а не ситуация в стране.....
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А грося примьер ? ) Это не шедевр для пси-клиники ? )) А шокин генпрокурор,а луцык ?))))
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" Взрывы на складах Минобороны в Винницкой области - это существенный удар по обороноспособности воюющей страны "

Угу ... Парубийко , а вода - мокрая . Ты не знал
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а небо голубое! а земля черная! если бы не палубий то и не знали бы...


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Кто наконец уже ответит за эти безобразия? Когда вы уже научитесь отвечать за свою бездеятельность!
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" Кто наконец уже ответит за эти безобразия? "

Никто .

" Когда вы уже научитесь отвечать за свою бездеятельность! "

Никогда .
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Відморозився, як ніби він не має ніякого відношення до того, що відбувається у країні.
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Был бы для Вас ударом, спокойными такими не было, а так не кипешу ни чего не делаете. Зато военные не восторге, от того, что хуйма осталось боеприпасов,а новых господа боеприпасов производить вы не планируете как и все поняли. Сдаете блядь позиции с таким управлением дел, люди же блядь погибнут, если активные действие начнутся в веселой зоне или украинский народ это достижение богатства
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у пагубия сегодня началось осеннее обострение?
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Ночью смотрел Луценка по плюсам-это жесть.Он принес снимки!!Сниски,Карл!!Со спутника,снявшего беспилотник,который 2!! раза с разницей во времени обстрелял бункеры.Причем он не стесняясь заявляет-пробил бетонную стену!!
Которая должна быть в метр толщиной...Мрак полный..
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Откуда там метровая бетонная стена взялась?
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Вообще это такая должна быть толщина стен бункера.Но какую стену исел ввиду Югик-я не знаю
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У власти отребье. А склады - лишь показатель, и не больше.
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Этого не случилось бы, но наши службы заняты охраной других объектов, более стратегически важных . Напоминаю про перемогу СБУ. СБУ предотвратила "Конфетные бунты в магазинах Roshen"
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вся зрада прибежала помочь хуйлу снять руководство украины .а вот фиг вам,натерпитесь еще со зловредной хунтой...
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Как в "ЛНР" разворовывают гуманитарку "Красного креста"

23 сентября 2017, 17:40



Российский Красный Крест снова рапортует о направлении в Донбасс 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Это официально согласованный с Украиной гуманитарный груз. Он проследовал через КПВВ "Новотроицкое". "На выезд на неконтролируемую территорию в направлении Донецка проследовали десять грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от миссии Международного комитета Красного Креста РФ", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
Соцсети оккупированных городов тут же отреагировали. Причем достаточно бурно, пишет Олена Степова для ИС. Если одни увидели в этом знак "Россия нас не бросит", то реалисты тут же спросили: "Это уже завтра можно будет приобрести в Луганске магазинах "Народный" или все же заполнят пустые полки "Народного" в других городах".
Население ОРЛО уже давно знает, что вся поступающая из РФ гуманитарка реализуется через сеть магазинов "Народный", которая сделана на базе отжатых "АТБ", "Абсолюта", "Лелеки" и принадлежит семье Плотницкого.

В последнее время из-за сокращения поставок гуманитарных грузов сеть обанкротилась, товаров на полках почти нет.
С грузами Красного Креста в ОРЛО связано много скандалов. Так в Свердловске и Ровеньках были задержаны сотрудники общества "Красного креста", которые воровали гуманитарку и продавали ее через свои торговые точки. Продуктовые наборы же, которые редко, но выдают инвалидам и другим незащищенным слоям населения в ОРЛО, снизили свой вес и все чаще крупы, сахар и чай кладут не в упаковках, а пересыпанными в пакетики, где их вес с 1 кг снижается до 650-750 грамм. Сотрудники общества "Красный крест" в Свердловске охамели настолько, что в списки получателей гуманитарки внесли свои семьи, а очередь для инвалидов сделали платной. Фактически для получения гумпомощи требуется блат, блат и "шоколадка" в подарок.

Свидетели, жители ОРЛО, все чаще фиксируют, нарушения при распределении гуманитарки, то есть фактические распределение по своим, продажу, снижение веса за счет перефасовки. Получают гуманитарку приближенные к новой власти, бандиты, чиновники, и даже среди инвалидов есть иерархия, разделяющая их на своих и чужих. Чтобы подвинутся по очереди можно написать донос, что получавший плохо высказывался о власти или о России, хвалил Украину.

Из тех, кто реально инвалид и должен получать помощь в ОРЛО ее получает всего 20% от нуждающихся. В "Красном кресте" часто мелькают инвалиды 30-45 лет, в золоте и на джипах, это работники ТОВ ДТЭК, шахтеры-инвалиды-регрессники, купившие инвалидность еще в до лыныровские времена. Кстати, среди населения оккупированных территорий значительно увеличился процент людей с инвалидностью с украинскими документами, и украинскими справками МСЕК. Все продается, а проверять теперь, работал в шахте и имел ли запыленность "шахтер" все труднее. Вот и пишут за доллары и евро МСЕКИ Харькова и Киева профпаталогические "исследования", определяющие потери здоровья "шахтеров". Все это "инвалидное" тут же оформляет двойные выплаты: в Украине и в ОРДиЛО. Все это - наше реинтеграционное наследие.
Кроме того, через "Красный крест" в Свердловске гуманитарную помощь получают чиновники и депутаты органа местного самоуправления, так сказать сложившие-несложившие полномочия, но стоящие у истоков "русского мира". Не цурается, получить гуманитарную помощь и семья экс-мэра Александра Шмальца, который получает в Украине пенсию 14780 гривен и в ОРЛО 29560 рублей соответственно, такую же точно пенсию в Украине и ОРЛО получает его супруга Татьяна Шмальц. Но, так как еще до войны через общество "Красный крест" списывалось много бюджетных средств, выделяемых на помощь инвалидам, участникам ВОВ, то сейчас "Красный крест" не отказывает своим покровителям.

Сотрудники "Красного креста" Свердловска, Луганской области были активными участниками Антимайдана, помогали боевикам на блокпостах, собирали помощь для тербатальонов, призывали к русскому миру и выражали(ют) ненависть к гражданам Украины и государству как таковому. При этом все они имеют паспорта граждан Украины, получают в Украине пенсию, а передвигаясь через блокпосты сообщают террористам сведения о наших военных в Марковке, Лисичанске, Меловом и других городах. Активно в соцсетях высказывают антиукраинскую позицию.

Однако, по законам Украины, это не является нарушением. Это личное мнение граждан. Поэтому данные люди не понесут никакой ответственности за свои действия, и не чувствуют личной моральной ответственности за войну и убийства своих соотечественников. При реинтеграции Донбасса все они останутся работать, занимать должности и…ненавидеть Украину. А возможно, получат медали и звания, ведь они, по сути, "партизаны, пострадавшие от рук террористов". За хищения и махинации с гуманитарными грузами на сотрудников общества "Красный крест" Свердловска в ОРЛО террористами из "народной милиции лнр" возбуждены уголовные дела. А уголовное преследование граждан Украины в ОРЛО это фактически подтверждение их невиновности.
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НУ что вы заныли:? Это формальное заявление.
Чё бы кричали, если бы он НЕ упомянул:?
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Парубий -- разве дело в Калиновке ?? Нет --- дело в расхлябанности и безответственности -- начиная с ВАС Парубий --- не понимаете при чем вы ??? А гляньте на голосование в Раде и посещаемости Рады -- каждый депутат по статусу МИНИСТР УКраины -- на работу не ходят , а кто ходит то порнушку по Айфону смотрит -- то джла свои решает . Что вы пан Парубий орете перед голосованием зайдите все в зал ?? Они по КЗОТУ -- должны сидеть на РАБОЧИХ местах или быть наказаны как прогульщики по Законам УКраины . Весь бардак в Украине начинается с ВАС с верха управления в Украине -- и без жесткой дисциплины ничего не будет хорошего в Украине . Лагерь в Одессе сожгли -- посадили сопливую девку -- народу это надоело пан Парубий -- говорю честно . Сам был на Майдане -- не для этого стоял Майдан -- правду говорю -- вы с трибун Майдана тоже говорили -- правда не то что сейчас говорите . Хотите вам скажу ваше будущее ??? Судьба неприкасаемого и всеми презираемого Ющенко . Пока не поздно -- измените что то в стране .
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Надо срочно увеличить военный сбор с пенсионеров.
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Ну як що,це существенный удар,то должны бути и существенные сроки.А пока нет сроков,то ты просто балобол Парубий
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импотентная власть пришедшая на крови что можно от нее ждать кроме воровать и разрушать они не умеют стая шакалов покрівающая воровство друг друга
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Взрывы в Калиновке - это существенный удар по обороноспособности воюющей страны", - Парубий
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