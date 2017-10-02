 "Взрывы в Калиновке - это существенный удар по обороноспособности воюющей страны", - Парубий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом он заявил, открывая согласительный совет 2 октября 2017.
"Взрывы в Калиновке - это существенный удар по обороноспособности воюющей страны и, к сожалению, за последнее время это не первая подобная катастрофа в местах, где хранятся боеприпасы", - отметил Андрей Парубий.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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Деньги на охрану склада боеприпасов в Калиновке поступили только месяц назад, - Луценко(119)
С апреля по июнь 2017-го было на арсенале в Калиновке было четыре проверки АП, Минобороны и Центрального Ракетно-артиллерийского управления, - журналист(51)
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Угу ... Парубийко , а вода - мокрая . Ты не знал
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Никто .
" Когда вы уже научитесь отвечать за свою бездеятельность! "
Никогда .
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Которая должна быть в метр толщиной...Мрак полный..
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23 сентября 2017, 17:40
Российский Красный Крест снова рапортует о направлении в Донбасс 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Это официально согласованный с Украиной гуманитарный груз. Он проследовал через КПВВ "Новотроицкое". "На выезд на неконтролируемую территорию в направлении Донецка проследовали десять грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от миссии Международного комитета Красного Креста РФ", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
Соцсети оккупированных городов тут же отреагировали. Причем достаточно бурно, пишет Олена Степова для ИС. Если одни увидели в этом знак "Россия нас не бросит", то реалисты тут же спросили: "Это уже завтра можно будет приобрести в Луганске магазинах "Народный" или все же заполнят пустые полки "Народного" в других городах".
Население ОРЛО уже давно знает, что вся поступающая из РФ гуманитарка реализуется через сеть магазинов "Народный", которая сделана на базе отжатых "АТБ", "Абсолюта", "Лелеки" и принадлежит семье Плотницкого.
В последнее время из-за сокращения поставок гуманитарных грузов сеть обанкротилась, товаров на полках почти нет.
С грузами Красного Креста в ОРЛО связано много скандалов. Так в Свердловске и Ровеньках были задержаны сотрудники общества "Красного креста", которые воровали гуманитарку и продавали ее через свои торговые точки. Продуктовые наборы же, которые редко, но выдают инвалидам и другим незащищенным слоям населения в ОРЛО, снизили свой вес и все чаще крупы, сахар и чай кладут не в упаковках, а пересыпанными в пакетики, где их вес с 1 кг снижается до 650-750 грамм. Сотрудники общества "Красный крест" в Свердловске охамели настолько, что в списки получателей гуманитарки внесли свои семьи, а очередь для инвалидов сделали платной. Фактически для получения гумпомощи требуется блат, блат и "шоколадка" в подарок.
Свидетели, жители ОРЛО, все чаще фиксируют, нарушения при распределении гуманитарки, то есть фактические распределение по своим, продажу, снижение веса за счет перефасовки. Получают гуманитарку приближенные к новой власти, бандиты, чиновники, и даже среди инвалидов есть иерархия, разделяющая их на своих и чужих. Чтобы подвинутся по очереди можно написать донос, что получавший плохо высказывался о власти или о России, хвалил Украину.
Из тех, кто реально инвалид и должен получать помощь в ОРЛО ее получает всего 20% от нуждающихся. В "Красном кресте" часто мелькают инвалиды 30-45 лет, в золоте и на джипах, это работники ТОВ ДТЭК, шахтеры-инвалиды-регрессники, купившие инвалидность еще в до лыныровские времена. Кстати, среди населения оккупированных территорий значительно увеличился процент людей с инвалидностью с украинскими документами, и украинскими справками МСЕК. Все продается, а проверять теперь, работал в шахте и имел ли запыленность "шахтер" все труднее. Вот и пишут за доллары и евро МСЕКИ Харькова и Киева профпаталогические "исследования", определяющие потери здоровья "шахтеров". Все это "инвалидное" тут же оформляет двойные выплаты: в Украине и в ОРДиЛО. Все это - наше реинтеграционное наследие.
Кроме того, через "Красный крест" в Свердловске гуманитарную помощь получают чиновники и депутаты органа местного самоуправления, так сказать сложившие-несложившие полномочия, но стоящие у истоков "русского мира". Не цурается, получить гуманитарную помощь и семья экс-мэра Александра Шмальца, который получает в Украине пенсию 14780 гривен и в ОРЛО 29560 рублей соответственно, такую же точно пенсию в Украине и ОРЛО получает его супруга Татьяна Шмальц. Но, так как еще до войны через общество "Красный крест" списывалось много бюджетных средств, выделяемых на помощь инвалидам, участникам ВОВ, то сейчас "Красный крест" не отказывает своим покровителям.
Сотрудники "Красного креста" Свердловска, Луганской области были активными участниками Антимайдана, помогали боевикам на блокпостах, собирали помощь для тербатальонов, призывали к русскому миру и выражали(ют) ненависть к гражданам Украины и государству как таковому. При этом все они имеют паспорта граждан Украины, получают в Украине пенсию, а передвигаясь через блокпосты сообщают террористам сведения о наших военных в Марковке, Лисичанске, Меловом и других городах. Активно в соцсетях высказывают антиукраинскую позицию.
Однако, по законам Украины, это не является нарушением. Это личное мнение граждан. Поэтому данные люди не понесут никакой ответственности за свои действия, и не чувствуют личной моральной ответственности за войну и убийства своих соотечественников. При реинтеграции Донбасса все они останутся работать, занимать должности и…ненавидеть Украину. А возможно, получат медали и звания, ведь они, по сути, "партизаны, пострадавшие от рук террористов". За хищения и махинации с гуманитарными грузами на сотрудников общества "Красный крест" Свердловска в ОРЛО террористами из "народной милиции лнр" возбуждены уголовные дела. А уголовное преследование граждан Украины в ОРЛО это фактически подтверждение их невиновности.
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Чё бы кричали, если бы он НЕ упомянул:?
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