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 Политика Украины
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 Суд снова сделал перерыв в заседании об ограничении Насирова в сроках ознакомления с делом

насиров

Соломенский райсуд Киева сделал перерыв в рассмотрении ходатайства САП об установлении для Романа Насирова сроков ознакомления с делом.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Следующее заседание назначено на 6 октября на 10.00.

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Суд сделал перерыв из-за отсутствия в заседании Владимира Новикова, начальника Департамента погашения долга ГФС Украины. Новиков является подозреваемым по делу вместе с Насировым. Адвокат Новикова сообщила, что у ее клиента умер отец и попросила перенести заседание.

Прокуроры САП выразили сочувствие, но настаивали на проведении заседания.

Прокурор Роман Симкив отметил, что присутствие Новикова не обязательно и его интересы представит его адвокат. Кроме того, ходатайство прокуратуры должно быть рассмотрено на протяжении 5 дней.

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Как известно, САП обратилась в суд по этому делу еще в прошлый четверг. Но судья Александр Бобровников удовлетворил ходатайство зашиты и сделал перерыв.

Как известно, расследование по делу Насирова завершено и сейчас подозреваемые и их адвокаты изучают материалы дела. По последней информации, Насиров прочитал 130 из 240 томов. САП хочет ограничить его в сроках ознакомления с делом до 12 октября.

Напомним, Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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Какой там суд ,Насиров и Пете и Гросе и Сене заносил некисло ,так шо не суд это а порнография ....
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Аристарх,договорись с таможней .... вот так и не иначе...
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Если президент не может посадить вора...Тогда нужно посадить президента !
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Его первым нужно садить. А только потом разбираться со "стрелочниками"
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Суд будет идти быстрее, если фигуранты обвинения будут сидеть в СИЗО без права залога.
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а нах нам ваще нужен этот британскоподданый - нахрен выкинуть из страны, конфисковав все барахло
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд снова сделал перерыв в заседании об ограничении Насирова в сроках ознакомления с делом
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