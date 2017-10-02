 Высший админсуд признал законным лишение украинского гражданства экс-нардепа Артеменко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В удовлетворении административного иска (А.Артеменко. - Ред.)... отказать", - объявил председательствующий судья Игорь Олендер.
Таким образом, суд постановил полностью отказать А.Артеменко в удовлетворении иска, в частности, отказался признать незаконным и отменить указ президента о лишении его гражданства.
Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне ". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности ". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины ".
Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.
Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.
Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.
Ранее Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко. А народный депутат Дмитрий Линько (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) обнародовал на своей странице в Фейсбук копию указа о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко и бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской ОГА Саши Боровика.
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Или знать Конституцию и законы у нас могут только судьи Конституционного суда?
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оценивать могут только судьи.
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Именно Конституция является основным законом Украины, а вовсе не зажравшиеся мрази в судейских мантиях.
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границу Украины всегда можно перейти и без паспорта.
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Ось перша ластівка і знов голоси незадоволення.
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что у нас некому оценивать, что такое "по закону".
ты, что ли, в оценщики метишь?
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