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Все про:ВАСУ (257) гражданство (732) Артеменко_Андрей (87)

 Высший админсуд признал законным лишение украинского гражданства экс-нардепа Артеменко

артеменко

Высший административный суд Украины (ВАСУ) признал законным указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего народного депутата Андрея Артеменко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В удовлетворении административного иска (А.Артеменко. - Ред.)... отказать", - объявил председательствующий судья Игорь Олендер.

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Таким образом, суд постановил полностью отказать А.Артеменко в удовлетворении иска, в частности, отказался признать незаконным и отменить указ президента о лишении его гражданства.

Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне ". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности ". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины ".

Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.

С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.

Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.

Ранее Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко. А народный депутат Дмитрий Линько (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) обнародовал на своей странице в Фейсбук копию указа о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко и бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской ОГА Саши Боровика.



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Нет, ну Артеменко, конечно, мудила и предатель, но противозаконные антиконституционные действия президента и подхалимских судов - гораздо хуже любого Артеменко.
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и давно ты конституционным судьей подрабатываешь ?
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"Жираф большой - ему видней"?

Или знать Конституцию и законы у нас могут только судьи Конституционного суда?
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знать могут многие.
оценивать могут только судьи.
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Это в цивилизованных странах. У нас же с нашим телефонным правом у судей давно нет никакого авторитета и к ним нет абсолютно никакого доверия.
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а к тебе у нас доверие схерали образовалось ?
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Учи Конституцию, чмошник, там четко все прописано.
Именно Конституция является основным законом Украины, а вовсе не зажравшиеся мрази в судейских мантиях.
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Порохобот поддерживает как конституционное решение по возвращению Конституции 1996 года, позволившее Януковичу узурпировать власть и уж конечно поддерживает решение, что 1+1=1 в отношении президентских терминов Кучмы. Ведь эти решения приняли судьи КС, а значит они верны с точки зрения вчерашних рыговских прихвостней, сегодшняшних барыговских
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Вот шоколадник узурпировал всю власть без всяких возвращений Конституций, а путем расстановки своих подконтрольных марионеток во все инстанции, или повязанных с ним коррупционными схемами.
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ну и шо ?
границу Украины всегда можно перейти и без паспорта.
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Кто бы сомневался, вот поэтому Саакашвили и не подаёт в суд, вердикт зараннее ясен.
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Була ж критика, що у сепарів та запроданців не забирають громадянство.
Ось перша ластівка і знов голоси незадоволення.
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да ты ж только что написал,
что у нас некому оценивать, что такое "по закону".

ты, что ли, в оценщики метишь?
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А не нужно ЗАКОН оценивать - ЗАКОН нужно выполнять. Развелось тут оценщиков для которых закон как дышло.
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Ніхто не може бути позбавлений громадянства ст.25 Конституції України.Як ще можна ії трактувати?Але ти ходиш під карною справою , то біле буде чорним і навпаки.І взагалі , як казали в армії - "Командир сказав , що бурундук це птичка, значить птичка!"
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Какое отношение имеют придурковатые инициативы Артеменко к лишению его гражданства? Лишать гражданина Украины, получившего гражданство по праву рождения - антиконституционно. Если так дальше пойдет, то пользуясь этим решением суда как прецендентом, Кондитер будет своими указами лишать гражданства за несогласие с решениями сьезда БудкиПП или за неправильный переход улицы. Узурпация начинается не с расстрелов инакомыслящих - оеюна ими заканчивается
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший админсуд признал законным лишение украинского гражданства экс-нардепа Артеменко
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