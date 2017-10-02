 Украине необходимо увеличить внутреннее потребление металлопродукции, - Галасюк

Об этом в ходе Международного металлургического форума "Наука и инновации", который проходит в Киеве, заявил председатель Комитета Верховной Рады по промышленной политике и предпринимательству Виктор Галасюк, пишет uaprom.info.
По его словам, заявления о том, что металлургия и промышленность - это прошлое Украины, являются большой стратегической ошибкой.
"Люди, которые так говорят, совсем ничего не понимают в экономике. Если мы посмотрим на стратегические документы, программные документы развития Европейского союза и стран-лидеров экономического развития, мы найдем там главное место промышленной политики и поддержки таких стратегических направлений, которым для Украины является металлургия. ГМК - это четверть нашей промышленности, это четверть нашего товарного экспорта, а значит это опора стабильности гривни", - заявил Галасюк.
Он отметил, что украинскую металлургию нужно и защищать, и развивать.
"Что касается защиты, вы знаете, что мы уже второй раз провели в парламенте так называемый металлургический закон о временном увеличении в три раза экспортной пошлины на металлолом. Благодаря этому металлургические заводы имеют сырье, люди имеют работу, армия технику и оружие. Но это тактика, это антикриз, это то, что было нужно делать безотлагательно", - подчеркнул В. Галасюк.
Но этого, по его словам, мало. "Нужна стратегия, нужно развитие и я уверен, что сегодня на форуме об этом будет идти речь. Что касается стратегии, то безусловно ее основой должно быть с одной стороны увеличение внутреннего потребления, с другой стороны - стимулирование экспорта металлопродукции за границу. Над этими направлениями мы системно работаем в Верховной Раде, чтобы создать для этого условия. Увеличение внутреннего спроса - прежде всего, безусловно, это строительство. Это строительство инфраструктуры, она полностью изношена, потребность в этом есть. Возможности металлургических заводов есть, финансовые инструменты, которые могут запустить этот механизм, тоже есть, - заявил В. Галасюк. - Второе, это нужно перестать делать глупости. Например такие, как Киев недавно закупил польские вагоны вместо того, чтобы покупать украинские. На 2 млрд грн государственный заказ. Надо пресекать, надо создавать стимулы для развития ГМК и собственного машиностроения".
В. Галасюк отметил, что важно способствовать экспорту продукции машиностроения, самолетостроения, вагоностроения, судостроения и т.д.
"Для того, чтобы это сделать, мы проводим в парламенте сейчас несколько стратегических инициатив об индустриальных парках, которые дадут особые условия как раз для производителей. Будет специальный налоговый режим. Это закон, который уже принят в парламенте, за который мы несколько лет боролись. Экспортно-кредитное агентство, он в разы удешевит финансирование для наших производителей-экспортеров. Мы сможем продавать за границу не металлолом, а продукцию с высокой добавленной стоимостью, и тогда украинский металл будет нужен украинским заводам производителям. Это абсолютно логично", - подытожил В. Галасюк.
Напомним, 2-3 октября в Киеве проходит Международный металлургический форум "Наука и инновации".
Организаторами форума выступают НАН Украины, Смарт Холдинг, Метинвест, Интерпайп, АрселорМиттал Кривой Рог и Evraz.
В мероприятии принимают участие промышленники, представители научного сообщества и государственные чиновники.
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Целенаправленная кампания по отмене моратория на экспорт леса-кругляка не имеет шансов на успех, - Галасюк(26)
Если "Укрзализныця" поднимет на 22% тарифы на грузоперевозки, то это приведет к ухудшению курса гривни и к росту цен в магазинах, - нардеп(83)
Просил главу ВР включить "металлургический" закон с правками Президента в повестку дня, - Галасюк(20)
Металлургический закон позволяет получить дополнительный объем от экспортных поступлений в Украину более 1,5 млрд долларов в год, - Галасюк(33)
Галасюк призывает обнародовать "металлургический закон"(1)
Удалось убедить правительство, что "металлургический закон" нельзя ветировать, - Галасюк(12)
ПРООН должна ответить за растрату 15 млн грн из украинского бюджета, - Галасюк(6)
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і країни
грося обіцяв знизити курс гривні з 26 до 30,
а це для експортерів +15% прибутків за рахунок населення
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Золотих батонів у москалів багато, і нічого у них не змінилось з часів Орди - підкуп посадовців, вбивства, промислове шпигунство.
Необхідно створити такі умови - щоби корупція не могла існувати. Приклади такої законодавчої бази є у країнах Европи .
Як ми бачимо люстрація це не панацея, а один з механізмів, головний механізм - це невідворотність викриття корупції.
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