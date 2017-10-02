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 Политика Украины
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Все про:металлургия (219) Форум (100) Галасюк (37)

 Украине необходимо увеличить внутреннее потребление металлопродукции, - Галасюк

галасюк

Основой развития горно-металлургического комплекса должно стать увеличение внутреннего потребления металлопродукции и стимулирование ее экспорта за границу

Об этом в ходе Международного металлургического форума "Наука и инновации", который проходит в Киеве, заявил председатель Комитета Верховной Рады по промышленной политике и предпринимательству Виктор Галасюк, пишет uaprom.info.

По его словам, заявления о том, что металлургия и промышленность - это прошлое Украины, являются большой стратегической ошибкой.

"Люди, которые так говорят, совсем ничего не понимают в экономике. Если мы посмотрим на стратегические документы, программные документы развития Европейского союза и стран-лидеров экономического развития, мы найдем там главное место промышленной политики и поддержки таких стратегических направлений, которым для Украины является металлургия. ГМК - это четверть нашей промышленности, это четверть нашего товарного экспорта, а значит это опора стабильности гривни", - заявил Галасюк.

Он отметил, что украинскую металлургию нужно и защищать, и развивать.

"Что касается защиты, вы знаете, что мы уже второй раз провели в парламенте так называемый металлургический закон о временном увеличении в три раза экспортной пошлины на металлолом. Благодаря этому металлургические заводы имеют сырье, люди имеют работу, армия технику и оружие. Но это тактика, это антикриз, это то, что было нужно делать безотлагательно", - подчеркнул В. Галасюк.

Но этого, по его словам, мало. "Нужна стратегия, нужно развитие и я уверен, что сегодня на форуме об этом будет идти речь. Что касается стратегии, то безусловно ее основой должно быть с одной стороны увеличение внутреннего потребления, с другой стороны - стимулирование экспорта металлопродукции за границу. Над этими направлениями мы системно работаем в Верховной Раде, чтобы создать для этого условия. Увеличение внутреннего спроса - прежде всего, безусловно, это строительство. Это строительство инфраструктуры, она полностью изношена, потребность в этом есть. Возможности металлургических заводов есть, финансовые инструменты, которые могут запустить этот механизм, тоже есть, - заявил В. Галасюк. - Второе, это нужно перестать делать глупости. Например такие, как Киев недавно закупил польские вагоны вместо того, чтобы покупать украинские. На 2 млрд грн государственный заказ. Надо пресекать, надо создавать стимулы для развития ГМК и собственного машиностроения".

В. Галасюк отметил, что важно способствовать экспорту продукции машиностроения, самолетостроения, вагоностроения, судостроения и т.д.

"Для того, чтобы это сделать, мы проводим в парламенте сейчас несколько стратегических инициатив об индустриальных парках, которые дадут особые условия как раз для производителей. Будет специальный налоговый режим. Это закон, который уже принят в парламенте, за который мы несколько лет боролись. Экспортно-кредитное агентство, он в разы удешевит финансирование для наших производителей-экспортеров. Мы сможем продавать за границу не металлолом, а продукцию с высокой добавленной стоимостью, и тогда украинский металл будет нужен украинским заводам производителям. Это абсолютно логично", - подытожил В. Галасюк.

Напомним, 2-3 октября в Киеве проходит Международный металлургический форум "Наука и инновации".

Организаторами форума выступают НАН Украины, Смарт Холдинг, Метинвест, Интерпайп, АрселорМиттал Кривой Рог и Evraz.

В мероприятии принимают участие промышленники, представители научного сообщества и государственные чиновники.
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а из польши не из ахметовского металла вагоны?
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нужно из метала делать пожарные машины!!! А воду,чтобы она стала горячей нужно подогреть...
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Украине или ахметке с пинчуком? И так глядя как жеки ремонтируют дырявое стальное говно новым стальным говном вместо пластика ....хочется убивать.
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Только этот персонаж забыл уточнить, что основной металлургический экспорт это слябы и арматура.- полуфабрикаты. Ну не хотят наши тратить деньги не модернизацию....
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Зачем шекиленду метал? Его можно привезти из Америки. Кстати, баржа из под арбузов освободилась....
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Тупой галасюк. Были бы деньги у населения,то каждый захотел бы сделать себе новые ворота,навес под поликорбанат,перила с нержавейки...Не говоря уже о промышленных запросах. Нет экономики - нет денег. Какие же вы все тупые ! А лезете управлять нами. Вам место в дурке. Точнее конфискация сперва,а потом.
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Ну, если только народ начнет жрать металл.....
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Это из той оперы, что сейчас с газификацией творится? Давайте напишем постанову и заставим переваривать трубы, чтобы взятые с потолка "расстояния" между стенами, полом, счетчиком, котлом, колонкой и плитой соблюдались. И вместо 50 см трубы наварим 10 метров непонятных конструкций. У кого-то понимаешь ли, трубы лишние завалялись...
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Какие проблемы. Выдавайте зарплаты чушками. Живу в городе с металлургическим заводом. Ахметов бабло косит, а жители, не имеющие отношения к заводу, являются его заложниками. Выбросы всей таблицы Менделеева на головы жителей круглосуточно, заболевание раком и другие сопутствующие болезни - расплачиваются за это все жители города. Пусть платит им за загрязнение среды проживания, т.н. гробовые или ставит очистительные системы. Мне лично на Ахметова и его бизнес плевать, его давно пора казнить за все мерзости и горе, которое этот татарин принес Украине, а с ним вместе его партнера по уничтожению Украины - Порошенко.
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Радикальное высказывание ... надо делать больше пожарных машин ....
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Каждый должен срочно купить домой по рельсе ...
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Буде попит на метал - буде і збут. Будівництво, автопром і т.д. не працюють. На жаль. А з продажу напівфабрикатів далеко не поїдеш.
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кушать металл будем - не зубы не потянут - я ж не терминатор
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из металла делают ложки и миски но, их ещё нужно на чём то изготовить, а вот тут и возникает проблема
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Что надо сделать Украине, так это посадить наконей Ахметова и его банду за конкретные многочисленные преступления против Украины и ее государственности,за присвоение государственной собственности в огромных масштабах, за страшные преступления против имущества и жизни граждан. Ганьба Ляшко и его новому хозяину Ахметову!
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не даром этот ублюдок в ВУЗе учился, а за деньги
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монополізм зменшує конкурентоспроможність галузі
і країни

грося обіцяв знизити курс гривні з 26 до 30,
а це для експортерів +15% прибутків за рахунок населення
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а что ахметкино гауно уже никто не покупает и он беднеет?
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Давайте делать металлолом и продавать за границу.
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так уже давно и полным ходом. То качество стали которую у нас льют только металоломом и называют. Просто теперь суживают круг экспортёров.
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Не, ну разговор о увеличении внутреннего потредления металла, это по большому чистый популизм. Поскольку, в Украине производится в основном конструкционная сталь, которая годится только как арматура для бетона. Основная масса идёт на экспорт как слябы, полуфабрикаты. С той ценой на металорежущие станки и тем качеством металла который есть в наличии говорить о какомто внутреннем потреблении не приходится. Это всего лишь пустой трёп в защиту экономических интересов узкого круга производителей.
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Те що Ахметов став монополістом у металургії вина антимонопольного комітету, Кабінету міністрів , а причиною усього корупція.
Золотих батонів у москалів багато, і нічого у них не змінилось з часів Орди - підкуп посадовців, вбивства, промислове шпигунство.
Необхідно створити такі умови - щоби корупція не могла існувати. Приклади такої законодавчої бази є у країнах Европи .

Як ми бачимо люстрація це не панацея, а один з механізмів, головний механізм - це невідворотність викриття корупції.
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Абсолютно правильно!!! А единственным источником на данном этапе скачкообразного потребления - это переход на новый принцип строительства дорог ....асфальтобетон!!! на основе армированного проката. Тогда и дороги будут вечными и прокат будет ложиться с колес. Продукция будет сразу ложится за проходной завода без пошлин и акцизов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине необходимо увеличить внутреннее потребление металлопродукции, - Галасюк
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