 По факту пожара в запорожском хостеле открыто уголовное производство

По факту пожара в хостеле в центре Запорожья, в котором погибли 5 человек, открыто уголовное производство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт областной прокуратуры.
"Сведения об указанном событии следственным управлением ГУНП в Запорожской области внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией преступления по ч. 2 ст. 270 УК Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, указанная норма статьи - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия. Санкция статьи - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
В прокуратуре отметили, что решается вопрос о задержании виновных в пожаре лиц.
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