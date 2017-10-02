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 По факту пожара в запорожском хостеле открыто уголовное производство

пожар хостел

Решается вопрос о задержании фигурантов.

По факту пожара в хостеле в центре Запорожья, в котором погибли 5 человек, открыто уголовное производство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт областной прокуратуры.

"Сведения об указанном событии следственным управлением ГУНП в Запорожской области внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией преступления по ч. 2 ст. 270 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, указанная норма статьи - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия. Санкция статьи - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

В прокуратуре отметили, что решается вопрос о задержании виновных в пожаре лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хостел в Запорожье, где при пожаре погибли 5 человек, не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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