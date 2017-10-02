 "Нехватка личного состава и инженерной техники", - журналист о военных складах, находящихся под угрозой

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отмечает, что на этих складах есть нехватка личного состава из-за директивы начальника Генштаба Муженко об ограничении численности военнослужащих в частях вооружения на арсеналах от 7 февраля 2017-го Д-05, а также из-за откомандирования части военнослужащих арсеналов для прохождения службы в других воинских частях - согласно другой директиве Генштаба.
По словам Бутусова, катастрофа в Калиновке показала, что военное командование не выполняет в полном объеме Перспективный план развития организации хранения боеприпасов от 26 апреля 2017 года, который был разработан после взрыва в Балаклее всеми силовыми структурами при координации СНБО при Президенте Украины.
"Это создает риски, о которых следует предупредить заранее", - пишет он.
Далее он приводит перечень арсеналов, которые, по оценкам военных специалистов, могут находиться в зоне риска:
1. 47-й арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358).
2. 6-й арсенал (Черниговская область, г. Ичня, в/ч А1479).
3. 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588).
4. 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796).
Бутусов отмечает, что основной проблемой является нехватка личного состава и инженерной техники на арсеналах, что не позволяет обеспечить надлежащую охрану, рассредоточение и укрытие боеприпасов.
"Пополнение личным составом позволило бы быстро усилить безопасность арсеналов.
Начальник Генштаба должен отменить свою неадекватную директиву Д-05 от 7.02.17 в отношении ограничения набора контрактников в воинские части Вооружения ВСУ и запретить прикомандирование личного состава арсеналов в другие воинские части, вернуть всех прикомандированных немедленно. Промедление в этом вопросе просто преступно", - подчеркивает он.
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За эту директиву как по мне нужно расстреливать тех, кто к ней причастен - это прямая измена Родине - особенно на фоне Балаклеи.
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Так что толковый бульдозерист в любых вариантах нужен ....по-зарез.
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