EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  1663  19
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1383) Генштаб ВС (881) Бутусов Юрий (1369) Калиновка (147)

 "Нехватка личного состава и инженерной техники", - журналист о военных складах, находящихся под угрозой

боеприпасы

У Украины всего остается 14 складов боеприпасов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отмечает, что на этих складах есть нехватка личного состава из-за директивы начальника Генштаба Муженко об ограничении численности военнослужащих в частях вооружения на арсеналах от 7 февраля 2017-го Д-05, а также из-за откомандирования части военнослужащих арсеналов для прохождения службы в других воинских частях - согласно другой директиве Генштаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С апреля по июнь 2017-го было на арсенале в Калиновке было четыре проверки АП, Минобороны и Центрального Ракетно-артиллерийского управления, - журналист

По словам Бутусова, катастрофа в Калиновке показала, что военное командование не выполняет в полном объеме Перспективный план развития организации хранения боеприпасов от 26 апреля 2017 года, который был разработан после взрыва в Балаклее всеми силовыми структурами при координации СНБО при Президенте Украины.

"Это создает риски, о которых следует предупредить заранее", - пишет он.

Далее он приводит перечень арсеналов, которые, по оценкам военных специалистов, могут находиться в зоне риска:

1. 47-й арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358).

2. 6-й арсенал (Черниговская область, г. Ичня, в/ч А1479).

3. 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588).

4. 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Калиновке было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн танковых снарядов 125 мм, - журналист

Бутусов отмечает, что основной проблемой является нехватка личного состава и инженерной техники на арсеналах, что не позволяет обеспечить надлежащую охрану, рассредоточение и укрытие боеприпасов.

"Пополнение личным составом позволило бы быстро усилить безопасность арсеналов.
Начальник Генштаба должен отменить свою неадекватную директиву Д-05 от 7.02.17 в отношении ограничения набора контрактников в воинские части Вооружения ВСУ и запретить прикомандирование личного состава арсеналов в другие воинские части, вернуть всех прикомандированных немедленно. Промедление в этом вопросе просто преступно", - подчеркивает он.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ты уже пошел служить на контракт в инженерные войска или в подразделения охраны военных складов? Или только пернуть решил своим умом здесь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" а также из-за откомандирования части военнослужащих арсеналов для прохождения службы в других воинских частях - согласно другой директиве Генштаба"

За эту директиву как по мне нужно расстреливать тех, кто к ней причастен - это прямая измена Родине - особенно на фоне Балаклеи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
под землей разрыть базы, тоже надежно былоб лучше чем под открытым небом, забетонировать потолки в пещерах тоже норм
 показать весь комментарий
Ответить
 
За такой неадекват во все времена во время войны такого военачальника бы уже никто не нашел, предварительно узнав на кого он работает и когда продался.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Преступная ХАЛАТНОСТЬ......2 миллиалда долларов на ветер - помоему Порошенко пора менять - он не способен обеспечит охрану ни арсеналов боеприпасов ни атомних станций ни Днепрогес ни Киевской дамби....ДЕБИЛ у руля УКРАИНИ ни на что не способний....И НЕТУ В УКРАИНЕ НИКАКОЙ АРМИИ ....стадо ИДИОТОВ (сам такой - знаю все изнутри).....Поспорте со мной.....придурки.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да муженко - гнида. Но лично-полезная гнида для пепо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вот все надо разгласить...ведь кроме дрг есть еще и неадекваты,которым информация как раз кстати,бо руки чешутся.ща начнут гуглить где остальные склады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еще и полезут проверять,хорошо ли там охраняется
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гыг с Вами/// Гыг, да нахрена гуглить? Он, безбедно существующая в Украине газетенка "Сегодня" вчера опубликовала расположение ВСЕХ военных складов Украины. ( Вчера вечером, в новостях ТСН, мельком показали.) Если журналисты и общественность("зрадофилы по вашему) не будут орать на каждом углу, что надо усилить охрану в. складов, НИКТО из "руководства" страны даже не пошевелится. Блин, четвертый год войны, а у них военные склады бабульки и дедульки из ВОХРЫ охраняют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мужеложенко вже давно заробив на дачу у Підмосков'ї, за відданість ху.лу
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все разворовано,похерено и по слабоумию не предусмотрено. Рошен - в отставку шагом марш !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это как хреновому танцору, то пол кривой, то яйца мешают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда руководитель Генштаба сознательно своим приказов урезает численность охраны складов боеприпасов ниже абсурдной то, это уже не халатность или глупость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Толкового бульдозериста с два трактора с прицепом и ...фсьо!!! И три тонны солярки. Такого как на картинке не должно быть, открытые склады должны быть в ложбинах с обваловкой. Туда будет все время стекать вода при проливных дождях. Поэтому нужна еще и система дренажа.
Так что толковый бульдозерист в любых вариантах нужен ....по-зарез.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нехватка личного состава и инженерной техники", - журналист о военных складах, находящихся под угрозой
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти