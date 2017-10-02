 Налоговики разоблачили руководителей трех предприятий, уклонившихся от уплаты почти 34 млн грн налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители трех предприятий, зарегистрированных в Киеве и Одессе, и занимающихся оптовой торговлей зерном, предоставлением транспортных услуг и обслуживанием водного транспорта, провели операции с фиктивными предприятиями и документально оформили ряд бестоварных операций. Такие действия позволили им уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму почти 34 миллиона гривен.
В результате обыска, проведенного в Одессе на территории морского порта, были обнаружены и изъяты 42,8 тысячи тонны пшеницы и кукурузы, стоимостью 214,6 миллиона гривен, финансово - хозяйственные документы и компьютерная техника.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Гм-гм... Ну ждем, чо.
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