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Все про:налоги (2631) налоговая милиция (1652) махинации (531) ГФС (3290)

 Налоговики разоблачили руководителей трех предприятий, уклонившихся от уплаты почти 34 млн грн налогов

гфс

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили руководителей трех предприятий, которые уклонились от уплаты налогов на общую сумму почти 34 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители трех предприятий, зарегистрированных в Киеве и Одессе, и занимающихся оптовой торговлей зерном, предоставлением транспортных услуг и обслуживанием водного транспорта, провели операции с фиктивными предприятиями и документально оформили ряд бестоварных операций. Такие действия позволили им уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму почти 34 миллиона гривен.

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В результате обыска, проведенного в Одессе на территории морского порта, были обнаружены и изъяты 42,8 тысячи тонны пшеницы и кукурузы, стоимостью 214,6 миллиона гривен, финансово - хозяйственные документы и компьютерная техника.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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Аваков терез толлстого Тоху Геращенко анонсировал, что в 12 часов сделает какое-то офигенно важное заявление про пойманных террористов.
Гм-гм... Ну ждем, чо.
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Опять мусора шуруют.Опять сперли товар и документы .Ну и вернут не за просто так.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики разоблачили руководителей трех предприятий, уклонившихся от уплаты почти 34 млн грн налогов
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