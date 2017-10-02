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 Политика Украины
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Все про:Зубко (307) отопительный сезон (91)

 Зубко: Жилой сектор может быть подключен к отоплению примерно 15 октября

отопление

Жилой сектор может быть подключен к отоплению примерно 15 октября 2017 года, социальные объекты включат раньше, по заявке.

Об этом во время селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу обратиться к городским головам, чтобы следили за температурой воздуха на улице. По прогнозу мы видим, что среднесуточная температура будет ниже 8 градусов примерно 15 октября. Но хотел бы отметить, что социальные объекты при уровне менее 16 градусов внутри помещения должны быть включены по заявке", - сказал Зубко.

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По его словам, бюджетная сфера готова к подключению тепла на 99,9%, а жилой сектор - на 99,4%.
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среднесуточная температура будет ниже 8 градусов примерно 15 октября


Что он ляпнул? Кто-то понял?
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Это когда вдень температура в среднем будет ниже 8 градусов. Как раз по погоде после 15 числа средняя температура воздуха вдень будет от 5 до 8 градусов.
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А он как сказал? Не "после 15 октября", а просто - "15 октября". Т.е. по его словам получается, что именно 15 октября среднесуточная температура будет ниже 15 градусов.
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Судя по истерике Зубко,власть абсолютно не готова к отопительному сезону
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Это вам так кажется. У меня в городе с населением в 200 тысяч вообще должны пустить сегодня отопление. Но я думаю правильно, что 15 пустят. Погода позволяет еще.
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правильно это когда в каждой квартире есть вентиль и жильцы сами решают скоко тепла им нужно! ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО! а все остальное это лапша для ЛОХОВ!!
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Ставьте такие батареи с вентилем и счетчиком тепла.. А вообще давно лучше отказаться от централизованного отопления. Мини-котельные - то что надо.
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денег дашь каждому на батареи и мини котельни?!! Меня бесят те которые рассказывают как это просто поставить солнечные батареи или ветряки как за нехер пукать сделать миникотельню или автономную систему канализации! ну просто как плюнуть!!
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Где руцкие троли?
Пачему не кричат петя зрада путин на АВТОГАЗ!!!!
Так резко из 17 гривен опустить до 13 гривен за литр!!!

Порошенко и Гройсман - зрадыли путина - делают цену на автогаз дешевле воздуха!!!
Однозначно работают на Украину!!!
Пу введи войска на газозаправки!!
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а было 10-11!! конечно это большой прогресс поднять до 17-18 а потом опустить до 13! притчу про купи козу знаешь? почитай ПОУМНЕЕШЬ!!
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В туркменистане при туркменбаши вообще было бесплатно - езжай туда к чуркам и жри газ до схочу...
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а древний РИМ без газа существовал и что? устроим как в древнем риме!!
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хорошо что живу в частном доме, а не в муравейнике общественном. Отопительный сезон уже неделю назад начал.
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Да уже дубарь, только обогреватель и спасает ночью, какое 15 число.
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Прогноз погоди на 15 жовтня 2017р. http://www.meteonova.ru/frc/33345.htm
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗубко: Жилой сектор может быть подключен к отоплению примерно 15 октября
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