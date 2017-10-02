 Зубко: Жилой сектор может быть подключен к отоплению примерно 15 октября

Об этом во время селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Хочу обратиться к городским головам, чтобы следили за температурой воздуха на улице. По прогнозу мы видим, что среднесуточная температура будет ниже 8 градусов примерно 15 октября. Но хотел бы отметить, что социальные объекты при уровне менее 16 градусов внутри помещения должны быть включены по заявке", - сказал Зубко.
По его словам, бюджетная сфера готова к подключению тепла на 99,9%, а жилой сектор - на 99,4%.
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Потребители, которые будут платить за отопление по счетчику, смогут сэкономить от 150 до 180 гривен ежемесячно, - Зубко. ВИДЕО(67)
Отопительный сезон может начаться раньше из-за ожидаемого похолодания, - Зубко(29)
Готовность Украины к отопительному сезону - 97,6%, - Зубко(29)
Доходы местных бюджетов на конец 2017 года могут составить 185 млрд грн, - Зубко(11)
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Что он ляпнул? Кто-то понял?
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Пачему не кричат петя зрада путин на АВТОГАЗ!!!!
Так резко из 17 гривен опустить до 13 гривен за литр!!!
Порошенко и Гройсман - зрадыли путина - делают цену на автогаз дешевле воздуха!!!
Однозначно работают на Украину!!!
Пу введи войска на газозаправки!!
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