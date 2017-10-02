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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Жданов (141) Кабмин (10598) Министерство молодежи и спорта (34) спорт (1783)

 Жданов: В 2016-2017 годах мы инвестировали более 470 млн грн в десятки спортивных объектов

спорт детский

Всего в 2016-2017 годах Правительство инвестировало более 470 млн грн на восстановление и строительство десятков спортивных объектов по всей Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Капитальный ремонт страны - это не только новые качественные дороги, но и начало возрождения спортивной инфраструктуры. Правительство и лично премьер-министр Владимир Гройсман поддержал мою инициативу, основанную на изучении опыта Польши, о выделении 10% средств Государственного фонда регионального развития именно на спортивные объекты", - подчеркнул Министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Как отмечается, в 2017 году благодаря этой программе реализуется 84 проекта по строительству, реконструкции, ремонту спортивных площадок, бассейнов, залов ДЮСШ, стадионов по всей Украине. В том числе в райцентрах и поселках на это в текущем году Правительство выделило 373 720 000 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За годы независимости в Украине закрылись 207 ДЮСШ, - Министерство молодежи и спорта

Всего в 2016-2017 годах Правительство инвестировало более 470 млн грн на восстановление и строительство десятков спортивных объектов по всей Украине. Проекты реализуются путем софинансирования с органами местного самоуправления.

"Это одна из крупнейших инвестиций государства в возрождении спортивной инфраструктуры за все годы независимости Украины. Убежден, реализация такой общенациональной программы - на годы вперед заложит очень прочный фундамент для качественного развития всего массового спорта и спорта высших достижений Украины", - считает министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главным и старшим тренерам олимпийцев подняли зарплату до 35 тысяч гривен, - Жданов
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Смешно , можно с этим номером проситься в 95 квартал...
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Не верю ждановым,кировым и прочей шоколадной шобле. Сдыхайте уже быстрее. Все уже у вас трещит по швам. Недоумки и воры ,чертовы.
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деградируешь? раньше хоть пытался шо то осмысленное писать)))
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