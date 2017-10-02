 Жданов: В 2016-2017 годах мы инвестировали более 470 млн грн в десятки спортивных объектов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
"Капитальный ремонт страны - это не только новые качественные дороги, но и начало возрождения спортивной инфраструктуры. Правительство и лично премьер-министр Владимир Гройсман поддержал мою инициативу, основанную на изучении опыта Польши, о выделении 10% средств Государственного фонда регионального развития именно на спортивные объекты", - подчеркнул Министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
Как отмечается, в 2017 году благодаря этой программе реализуется 84 проекта по строительству, реконструкции, ремонту спортивных площадок, бассейнов, залов ДЮСШ, стадионов по всей Украине. В том числе в райцентрах и поселках на это в текущем году Правительство выделило 373 720 000 грн.
Всего в 2016-2017 годах Правительство инвестировало более 470 млн грн на восстановление и строительство десятков спортивных объектов по всей Украине. Проекты реализуются путем софинансирования с органами местного самоуправления.
"Это одна из крупнейших инвестиций государства в возрождении спортивной инфраструктуры за все годы независимости Украины. Убежден, реализация такой общенациональной программы - на годы вперед заложит очень прочный фундамент для качественного развития всего массового спорта и спорта высших достижений Украины", - считает министр.
79 4
Чемпионы Всемирных игр получат по 480 тыс. грн, серебряные призеры - по 400 тыс., бронзовые - по 240 тыс., - Жданов(6)
Жданов о российских спортсменах: Съездил в Крым – на территорию Украины не пустим(9)
Украинские организации и Министерство спорта призывают к бойкоту Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, - Жданов(21)
"В зоне АТО погиб известный спортсмен, каратист Тарас Билоцкий", - министр спорта Жданов. ФОТО(5)
Жданов: Голосування ВРУ щодо НАТО – популістське рішення, щоб догодити електорату(0)
С легендарным вратарем "Динамо" Виктором Чановым простились в Киеве (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж(21)
Спортивные санкции против России должны только усиливаться, - Жданов о недопуске РФ к зимней Паралимпиаде-2018(15)
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0_78iKJoYrQ
https://www.youtube.com/watch?v=L246JbplYI8
Ответить
Ответить
Ответить