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 Вопрос открытия КПВВ "Золотое" будет снова подниматься на переговорах в Минске, - глава Луганской ОВГА

гарбуз

Вопрос открытия КПВВ "Золотое" на Луганщине остается актуальным и будет обсуждаться в рамках заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВГА, об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на встрече с замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком.

"Этот вопрос и в дальнейшем будет подниматься украинской стороной на Минских переговорах", - сказал он.

Собеседники обсуждали обустройство КПВВ "Станица Луганская". Речь шла о выделении необходимых средств и средств для создания надлежащих условий пересечения гражданами пункта пропуска в осенне-зимний период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман поручил привести в порядок пункты пропуска на Донбассе

Напомним, заседание ТКГ в Минске запланировано на 4 октября.

Вопрос открытия КПВВ Золотое будет снова подниматься на переговорах в Минске, - глава Луганской ОВГА 01

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Ну да, мало же убийств, взрывов, "тамженашилюди"....
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Вопрос открытия КПВВ "Золотое" будет снова подниматься на переговорах в Минске, - глава Луганской ОВГА - Цензор.НЕТ 9744Юрий Бутусов
41 хв · Kyiv, Kiev ·

Где может рвануть в следующий раз?
У Украины остается 14 складов боеприпасов всего. Склады старые, противник о них прекрасно знает, ничего секретного в этом нет. Но на этих складах нехватка личного состава из-за директивы начальника Генштаба об ограничении численности военнослужащих в частях вооружения на арсеналах от 7 февраля 2017-го Д-05, и из-за откомандирования части военнослужащих арсеналов для прохождения службы в других воинских частях - это согласно другой директиве Генштаба.

Катастрофа в Калиновке показала, что военное командование не выполняет в полном объеме Перспективный план развития организации хранения боеприпасов от 26 апреля 2017 года, который был разработан после взрыва в Балаклее всеми силовыми структурами при координации СНБО при президенте Украины.
Это создает риски, о которых следует предупредить заранее. Надежды на здравый смысл со стороны руководства Генштаба, которое не обеспечивает выполнение своих собственных планов и инструкций по безопасности нет. Генералы реагируют хорошо только на скандал и на общественный резонанс.
По оценкам военных специалистов, в зоне риска сейчас следует отметить такие арсеналы:
1. 47-й арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358).
2. 6-й арсенал ( Черниговская область, г.Ичня, в/ч А1479)
3. 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588)
4. 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796)
Основной проблемой является нехватка личного состава и инженерной техники на арсеналах, что не обеспечивает нормальную охрану, рассредоточение и укрытие боеприпасов. Пополнение личным составом позволило бы быстро усилить безопасность арсеналов.
Начальник Генштаба должен отменить свою неадекватную директиву Д-05 от 7.02.17 в отношении ограничения набора контрактников в винские части Вооружения ВСУ, и запретить прикомандирование личного состава арсеналов в другие воинские части, вернуть всех прикомандированных немедленно. Промедление в этом вопросе просто преступно.
Вопрос открытия КПВВ "Золотое" будет снова подниматься на переговорах в Минске, - глава Луганской ОВГА - Цензор.НЕТ 9847
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Да, , теперь будем ездить к оккупантам в гости, партнеры , как никак.
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Какое нахер кпв ? Вы офигели ? Освобождать давно пора свою территорию ! Если не можете или не хочете, то пошли вон. Незаменимых не бывает ! Тем более таких придурков и воров.
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