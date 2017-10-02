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Все про:больница (675) Львов (3725) отравление (887) рыба (161)

 Массовое отравление рыбой во Львове - 71 пострадавший

рыба

Госпитализированы 65 человек.

Число пострадавших в результате массового отравления копченой рыбой во Львове продолжает расти, по состоянию на утро понедельника, их уже 71, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Среди пострадавших 65 госпитализированы в больницы, шестеро из них - дети. "На амбулаторном лечении находится 6 человек, в том числе 1 ребенок, которые обращались к врачу, но отказались от госпитализации", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продавщице рыбы, из-за которой массово отравились люди, грозит 8 лет тюрьмы, - прокуратура Львовской области

Один пациент стационара - в тяжелом состоянии. Состояние остальных близкое к удовлетворительному.

Напомним, во Львове произошло массовое отравление людей, которые 21 сентября купили в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" рыбу горячего копчения. Оказалось, что готовила и продавала рыбу одна из жительниц Львова. Ей уже объявлено о подозрении в сбыте некачественной продукции. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины.

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путен мстит за мистрали\ровзал ссср\и т д и тп. это 100%
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хуйло шоле?чего стесняешься называть свои вещи своими именами?
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одна баба с базара рыбу коптила, а отравила пол Прикарпатья. Скоро уж нерест начнется...
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все знают, что рыба тухлая, но продолжают ее с остервенением жрать и жрать
чё, любите с гнильцой, свиные морды?
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а кацапы просто охуевают, ну какая качественная на украине еда!!!! ну какая дешевая!!! ну какая вкусная!!!!
все кацапы просто охуевают!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМассовое отравление рыбой во Львове - 71 пострадавший
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