 Массовое отравление рыбой во Львове - 71 пострадавший

Число пострадавших в результате массового отравления копченой рыбой во Львове продолжает расти, по состоянию на утро понедельника, их уже 71, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Среди пострадавших 65 госпитализированы в больницы, шестеро из них - дети. "На амбулаторном лечении находится 6 человек, в том числе 1 ребенок, которые обращались к врачу, но отказались от госпитализации", - сказано в сообщении.

Один пациент стационара - в тяжелом состоянии. Состояние остальных близкое к удовлетворительному.

Напомним, во Львове произошло массовое отравление людей, которые 21 сентября купили в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" рыбу горячего копчения. Оказалось, что готовила и продавала рыбу одна из жительниц Львова. Ей уже объявлено о подозрении в сбыте некачественной продукции. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины.