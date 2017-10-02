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Все про:контрабанда (2059) Матиос Анатолий (550)

 Системной контрабанды в зоне АТО как таковой нет, - Матиос

матиос

Системная контрабанда в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе отсутствует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в эфире телеканала "112. Украина" в воскресенье, 1 октября, заявил заместитель генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"С конца прошлого года и в этом году такого системного явления как такового нет", - сказал Матиос.

По словам прокурора, на ситуацию в зоне АТО положительно повлияло решение правительства о порядке перевозки через линию разграничения различных групп товаров.

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Напомним, в ноябре 2016 Кабинет Министров утвердил перечень товаров, которые официально можно перевозить через линию разграничения.

15 марта 2017 года СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.

"СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию столкновения", - заявил на заседании секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.

25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.

На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.

1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области. В итоге, дочерние предприятие французской Air Liquide прекратило свою деятельность в оккупированном Енакиево, в связи с объявленной боевиками "национализацией".



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а не системная?
ручейками или потоками...
ой что-то матиос разговорился-разбалакался...
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Там нема контрабанды. Там плановая торговля с торговыми партнерами. Узаконенная, как уже отметил товарищ выше.
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Законно и системно. А несистемную шушеру всю разогнали. Там теперь воротилы обогащаются.
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Есть персональная гаранта и ко,все конкурентные упразднены.
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главный там грицацуев - он справки на торговлю выдаёт, а подчиняется от напрямую панамскому президенту...
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Вот так и хочется этому ушлёпку дать в дыню!
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цапа.а цапа - в рабы пойдешь? - наешься хоть досыта - кормлю хорошо)))
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на деревню дедушке константину макарычу пиши...здесь зря ошиваешься
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он просто сказал что стихийных и мелких нет, все уже центролизованно.
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Все магазины и базары Макеевки и Донецка и оккупированной части Донбасса завалены украинскими продуктами питания -- тряпками и обувью -- даже польскими холодильниками и телевизорами с яблоками и французскими шампанским и немецким пивом с сыром и Хамоном -- правда по космическим ценам . Но если завозят -- значит спрос есть и деньги на покупки тоже -- бабла отваливаем сепаратистам и Предателям в Украине на пенсии и все выплаты в полном объеме . Караваны в Украину каждый день в тысячи машин и десятки тысяч лугандонов и дебилоросов . А мы щедрые !! У нас все есть и для врагов тоже .
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путь в периднестровье нам уготовили панамские президенты..
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Системной контрабанды в зоне АТО как таковой нет, - Матиос.

Заявив Матіос, якому підпорядкована вся контрабанда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСистемной контрабанды в зоне АТО как таковой нет, - Матиос
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