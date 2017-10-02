Системной контрабанды в зоне АТО как таковой нет, - Матиос.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в эфире телеканала "112. Украина" в воскресенье, 1 октября, заявил заместитель генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"С конца прошлого года и в этом году такого системного явления как такового нет", - сказал Матиос.
По словам прокурора, на ситуацию в зоне АТО положительно повлияло решение правительства о порядке перевозки через линию разграничения различных групп товаров.
Напомним, в ноябре 2016 Кабинет Министров утвердил перечень товаров, которые официально можно перевозить через линию разграничения.
15 марта 2017 года СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.
"СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию столкновения", - заявил на заседании секретарь СНБО Александр Турчинов.
Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.
На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.
1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области. В итоге, дочерние предприятие французской Air Liquide прекратило свою деятельность в оккупированном Енакиево, в связи с объявленной боевиками "национализацией".
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ручейками или потоками...
ой что-то матиос разговорился-разбалакался...
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https://www.youtube.com/watch?v=4xJ-kcfy6TE
https://www.youtube.com/watch?v=_KQZsfFPB94
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Заявив Матіос, якому підпорядкована вся контрабанда.
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