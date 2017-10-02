 В Киеве у станции метро "Лесная" нашли тело мужчины

1 октября в районе станции метро Лесная скончался мужчина 1962 г.р, который отдыхал с товарищами в кафе неподалеку от станции, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".
"В один момент, ему стало плохо, но ни "собутыльники" ни работники заведения не вызвали скорую помощь, а вынесли мужчину из заведения и положили возле биотуалета", - пишут пользлватели.
Не известно, мужчина скончался в заведении или уже за его пределами.
Со слов врачей, мужчина скончался мгновенно (тромб).
"При нем нашли только документы. Мужчину заметили охранники рынка, которые вызвали полицию и "скорую", - сообщили очевидцы.
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