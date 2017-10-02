 Суд сегодня начнет рассматривать иск о возврате Киеву пакета акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала", - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook.
По информации Генпрокурора, в 2006 году на основании решения Киевсовета было создано ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг" - единственный комплекс по поставкам энергоресурсов, воды и водоотведения в столице.
Так, в процессе создания этого общества фактически в его собственность были переданы принадлежащие территориальной общине контрольные пакеты акций ОАО "Киевгаз" и ОАО "АК "Киевводоканал" (61% и 67% соответственно), а также 12,73% акций ОАО "АЭК "Киевэнерго".
Луценко напомнил, что стоимость пакетов акций в то время была оценена в 230 млн. гривен. Однако в ходе досудебного следствия прокуратура Киева установила, что стоимость акций была занижена более чем в 4 раза и согласно выводам экспертов составляла более 1,1 млрд гривен.
Кроме того установлено, что в 2007 году без согласования наблюдательного совета и общего собрания 12,73% акций "Киевэнерго" были переданы в пользу других частных структур. В настоящее время, по словам Луценко, они находятся в собственности ООО "ДТЭК ЭНЕРГО".
"Таким образом территориальная община потеряла какие-либо права на указанные акции "Киевэнерго" и возможность контроля за ними и получения дивидендов. Кроме того, общество на протяжении многих лет является убыточным даже при том, что Киевсовет ежегодно возмещает разницу в тарифах. В частности, обществам "Киевэнерго" и "Киевводоканал" фактически за все время существования ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг" возмещено почти 13 млрд гривен. Также, общество, которое продолжает осуществлять управление значимыми для столицы предприятиями "Киевводоканал" и "Кииввгаз", насчитывает лишь 4 работника", - сообщил Генпрокурор.
Он добавил, что при таких обстоятельствах, прокуратурой города Киева в интересах государства был подан иск о возвращении территориальной общине столицы принадлежащих ей пакетов акций обществ "Киевэнерго", "Киевгаз" и "Киевводоканал".
1145 27
ГПУ подозревает чиновников Одесского горисполкома в причастности к пожару в лагере "Виктория", - Луценко(26)
Убытки, причиненные режимом Януковича Украине, достигают $40 млрд, - Луценко(253)
Выводы следствия по взрывам артскладов в Сватово и Балаклее передаются в суд, - Луценко(72)
В Верховный Суд рекомендованы судьи, отправившие за решетку Луценко, - журналистка Моторевская(46)
В НАБУ и САП нацелены не на "вчерашних врагов Луценко", а на его "сегодняшних друзей", коррупция которых старательно покрывается, – Карасев(0)
Минобороны о проверке Луценко фортификаций в зоне АТО: Командиры подразделений получают оборудование для обустройства позиций согласно заявкам(22)
Решение суда о спецконфискации еще $200 млн активов "семьи" Януковича вступило в силу, - Луценко(57)
Все Киевэнерго и прочие Укртелекомы станут Рошенами)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Почему же польским пенсионерам удаётся неплохо жить на эти 1500-2000 злотых? Во-первых, в Польше невероятно дешёвые ПРОДУКТЫ питания. В обычном супермаркете килограмм мяса обойдётся вам в 4-8 злотых, помидоров - в 4-7 злотых, а самый дорогой сорт сыра - в 16-20 злотых, что очень дёшево по сравнению с ценами в соседних странах.
Пенсионерам помогают оплачивать некоторые расходы на жильё в Польше. Например, если пенсионер не справляется с квартплатой, или та сильно бьёт по его карману, то он может рассчитывать на серьёзной поддержку государства. Примерно от 50 до 100% расходов за квартплату берёт на себя государство."
Ответить
Ответить
тоді виправдають ахметку-компані)), щей спишуть "борги"!
Ответить
Ответить
Срочно высылайте подкрепление из нацгвардии и петушни.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ДАВНО ПОРА!!!
Ответить