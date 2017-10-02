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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (18284) Киевэнерго (244) Луценко (7147) суд (21666)

 Суд сегодня начнет рассматривать иск о возврате Киеву пакета акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала", - Луценко

луценко

Сегодня Хозяйственный суд города Киева начнет рассмотрение иска столичной прокуратуры о возвращении киевской общине стратегически важных для жизнедеятельности города предприятий "Киевэнерго", "Киевгаз" и "Киевводоканал".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook.

По информации Генпрокурора, в 2006 году на основании решения Киевсовета было создано ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг" - единственный комплекс по поставкам энергоресурсов, воды и водоотведения в столице.

Так, в процессе создания этого общества фактически в его собственность были переданы принадлежащие территориальной общине контрольные пакеты акций ОАО "Киевгаз" и ОАО "АК "Киевводоканал" (61% и 67% соответственно), а также 12,73% акций ОАО "АЭК "Киевэнерго".

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Луценко напомнил, что стоимость пакетов акций в то время была оценена в 230 млн. гривен. Однако в ходе досудебного следствия прокуратура Киева установила, что стоимость акций была занижена более чем в 4 раза и согласно выводам экспертов составляла более 1,1 млрд гривен.

Кроме того установлено, что в 2007 году без согласования наблюдательного совета и общего собрания 12,73% акций "Киевэнерго" были переданы в пользу других частных структур. В настоящее время, по словам Луценко, они находятся в собственности ООО "ДТЭК ЭНЕРГО".

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"Таким образом территориальная община потеряла какие-либо права на указанные акции "Киевэнерго" и возможность контроля за ними и получения дивидендов. Кроме того, общество на протяжении многих лет является убыточным даже при том, что Киевсовет ежегодно возмещает разницу в тарифах. В частности, обществам "Киевэнерго" и "Киевводоканал" фактически за все время существования ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг" возмещено почти 13 млрд гривен. Также, общество, которое продолжает осуществлять управление значимыми для столицы предприятиями "Киевводоканал" и "Кииввгаз", насчитывает лишь 4 работника", - сообщил Генпрокурор.

Он добавил, что при таких обстоятельствах, прокуратурой города Киева в интересах государства был подан иск о возвращении территориальной общине столицы принадлежащих ей пакетов акций обществ "Киевэнерго", "Киевгаз" и "Киевводоканал".
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Беги Ринат))))Беги....
Все Киевэнерго и прочие Укртелекомы станут Рошенами)))
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просто показуха о работе, ага сейчас вернут, театр посмотрите неделю и все
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Вангую, что суд скажет, что акции отчужденны законно и к товарищу Ахметову претензий нет, т.к. он вовремя платит налоги.
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а потом в апелляции и это отменят. через полгодика
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Вальцман решил убрать Гройсмана с его Кабмином,а на его место поставить Луцика,отсюда и такая активность в последнее время Юггика
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Лас Вегас прямо сейчас. Неизвестный/ые расстреливают толпу из автоматов во время концерта
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Давно пора! Хватит татарину ахметке грабить киевлян и за эти деньги ублажать своих рабов на Донбассе!
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Закон о снижении пенсионного возраста в Польше вступил в действие. С 1 октября мужчины смогут оформлять себе пенсию с 65 лет, а женщины - с 60. По действующему ранее закону пенсионный возраст для обоих полов повышался до 67 лет
Почему же польским пенсионерам удаётся неплохо жить на эти 1500-2000 злотых? Во-первых, в Польше невероятно дешёвые ПРОДУКТЫ питания. В обычном супермаркете килограмм мяса обойдётся вам в 4-8 злотых, помидоров - в 4-7 злотых, а самый дорогой сорт сыра - в 16-20 злотых, что очень дёшево по сравнению с ценами в соседних странах.
Пенсионерам помогают оплачивать некоторые расходы на жильё в Польше. Например, если пенсионер не справляется с квартплатой, или та сильно бьёт по его карману, то он может рассчитывать на серьёзной поддержку государства. Примерно от 50 до 100% расходов за квартплату берёт на себя государство."
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Поэтому Путин сука и бесится и ВОЙНОЙ пошел в УКраину -- что через несколько лет в Европе Украина тоже сможет жить так как ПОЛЯКИ уже сегодня живут . Только нашим ВАТНЫМ украинским дебилам --это не доходит . Им Путин сказал -- что МЫ будем в Европе ЖОПЫ мыть . Полякам тоже это Россия говорила -- и где сегодня ПОЛЯКИ и где Россия ???
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хто позов подав?! пгокугатуга?
тоді виправдають ахметку-компані)), щей спишуть "борги"!
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Караул Ахметку грабят!
Срочно высылайте подкрепление из нацгвардии и петушни.
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У этой гниды-"патриота" давно надо всё забрать и вернуть в гос.собственность без всяких судов и следствий.А саму тварь на нары.Еслиб было,как в штатах,то этой падле несколько тысяч лет светило бы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд сегодня начнет рассматривать иск о возврате Киеву пакета акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала", - Луценко
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