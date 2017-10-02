 Фильм о Майдане и АТО "Война химер" получил Гран-при кинофестиваля в Ривном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Это первая фестивальная награда фильма, который участвовал в международных конкурсных программах DOCUDAYS UA и Одесского Международного кинофестиваля, и сразу - главный из призов. Воссозданная в фильме личная история Анастасии Старожицкой и воина-добровольца Валерия Лавренова с позывным Лавр была с теплом принята фестивальной аудиторией и вызвала многочисленные вопросы к ним обоим. Выбор жюри в Ривно был нелегким - среди претендентов в различных номинациях были ленты из США, Ирана, Австралии, Индии, Японии, Польши, Албании, Словакии, Венесуэлы, всего более ста лент из около двадцати стран мира.
Во время награждения была зачитана благодарность от режиссеров, в которой, в частности, говорится: "Кино сохраняет на экране людей живыми, и в этом его очень важная миссия, которую мы ощутили именно на Ривненском показе, на который пригласили маму и бабушку Павла Петренко, позывной Банни, воина-добровольца из Здолбунова Ривненской области, с которым были лично знакомы и который несколько раз появляется на экране, последний раз - именно в Иловайске. А фильм делали, чтобы зафиксировать и передать зрителям наши чувства относительно войны, любви и смерти, чтобы они могли понять тех, кто после войны остается жить с войной, между двумя мирами, живых и погибших. И против войны, как таковой".
На этой неделе прокат фильма "Война химер" продолжается в семи городах Украины, его могут увидеть зрители Киева, Харькова, Львова, Одессы, Днепра, Сум и Херсона, расписание показов на docuhit.org
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если наш фильм о Майдане, снятый на фотоаппарат, номинируют на "Оскар" - это будет прецедент, - режиссер "Войны химер" Старожицкая
Посмотреть трейлер фильма "Война Химер" можно здесь.
896 17
"Размах конечно, ого-го": десятки тысяч пользователей "Кинопоиска" пожаловались о "накрутке" хакерами рейтинга фильма об оккупации Крыма(35)
Родственники погибших в Ил-76 украинских военных подали в суд из-за фильма о катастрофе, - адвокат(14)
Музей Революции достоинства в Киеве появится не раньше, чем через 5-7 лет, - директор Пошивайло(25)
Из-за неявки присяжного рассмотрение дела "титушек" времен Революции Достоинства снова не состоялось. ФОТО(13)
Думать на Донбассе не умели и не учатся, а телевизор и газета продолжают играть основную роль(0)
В этом году на соискание премии "Оскар" будут выдвинуты три украинских фильма, - Розенко(53)
Суд отпустил из-под стражи "беркутовца" Лободу, который ранее полтора года был в розыске, и отказал в продлении домашнего ареста заму Коряка Кравченко, - адвокат Закревская(56)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вы представляете,ЧТО нас миновало?
И вообще,рано еще для итогов,отбросьте панику,все только начинается.
Ответить
http://uainfo.org/blognews/1506927325-post-pravda-letalna-zbroya-ukrayinskoyi-post-vladi.html
а имеем то. что как говорил один очень мудрый политик, то что имеем. Власть, которая поставила Украину на грань существования.
Ответить
Ответить
Ну-ну, подумав я... Із за таких олухів і трапляється здебільшого оті ОРДЛО.
Ответить
Ответить
Ответить
так тематика Майдана напрягает?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить