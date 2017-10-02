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 Фильм о Майдане и АТО "Война химер" получил Гран-при кинофестиваля в Ривном

война химер

Гран-при Ривненского международного кинофестиваля "Город Мечты" получил фильм "Война химер" режиссеров Анастасии и Марии Старожицких.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Это первая фестивальная награда фильма, который участвовал в международных конкурсных программах DOCUDAYS UA и Одесского Международного кинофестиваля, и сразу - главный из призов. Воссозданная в фильме личная история Анастасии Старожицкой и воина-добровольца Валерия Лавренова с позывным Лавр была с теплом принята фестивальной аудиторией и вызвала многочисленные вопросы к ним обоим. Выбор жюри в Ривно был нелегким - среди претендентов в различных номинациях были ленты из США, Ирана, Австралии, Индии, Японии, Польши, Албании, Словакии, Венесуэлы, всего более ста лент из около двадцати стран мира.

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Во время награждения была зачитана благодарность от режиссеров, в которой, в частности, говорится: "Кино сохраняет на экране людей живыми, и в этом его очень важная миссия, которую мы ощутили именно на Ривненском показе, на который пригласили маму и бабушку Павла Петренко, позывной Банни, воина-добровольца из Здолбунова Ривненской области, с которым были лично знакомы и который несколько раз появляется на экране, последний раз - именно в Иловайске. А фильм делали, чтобы зафиксировать и передать зрителям наши чувства относительно войны, любви и смерти, чтобы они могли понять тех, кто после войны остается жить с войной, между двумя мирами, живых и погибших. И против войны, как таковой".

На этой неделе прокат фильма "Война химер" продолжается в семи городах Украины, его могут увидеть зрители Киева, Харькова, Львова, Одессы, Днепра, Сум и Херсона, расписание показов на docuhit.org

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Посмотреть трейлер фильма "Война Химер" можно здесь.



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Не видел этот фильм. Наверное , очень хороший. Вот только цена победы для Украины, оказалась слишком высокой. Эти идеалисты, я имею ввиду майдан, привели к власти, такую сволочь, что лучше они сидели бы дома..... Что касается воина АТО, то АТО это тоже печальный результат майдана.
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Вы не спешите ценники вывешивать.Альтернатива Майдану-таежный союз и порабощение нас российской империей.
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Да неужели ? Только ЕС от нас намного дальше , чем в 2013. Если вы такая умная поговорите с тем, кто работал в Польше . Это уже реально добровольные рабы. Ещё большие рабы в Украине, которые существуют за мизерную зарплату. Не Янек с Азировым додумались до Роттердама, и Дюссельдорфа плюс.
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Янек вообще взял у путина 3млрд за всю Украину,т.е. попросту продал этим тварям.
Вы представляете,ЧТО нас миновало?
И вообще,рано еще для итогов,отбросьте панику,все только начинается.
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Что нас миновало, я не знаю. А вот , что мы имеем. Это не мой взгляд, это профессионал
http://uainfo.org/blognews/1506927325-post-pravda-letalna-zbroya-ukrayinskoyi-post-vladi.html

а имеем то. что как говорил один очень мудрый политик, то что имеем. Власть, которая поставила Украину на грань существования.
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Мы имеем правильный вектор,наконец то,все остальное- временные трудности.
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Був вчора на одному об'єкті. Так там хозяїн вже нагострив лижі, тікати. Мовляв каже, коли прийде час до виборів, то Південь України по зговору зільють козломордим і бізнес накриється, і життя спокійного не буде...
Ну-ну, подумав я... Із за таких олухів і трапляється здебільшого оті ОРДЛО.
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Одних химер сменили другие.
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Попробовали бы не дать,всё жюри отправили бы или на передок в АТО,или в камеру
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не видел,но уже осуждаю..
так тематика Майдана напрягает?
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Это лапотники касапские пишут, просто спамьте
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І самі себе лайкають, мовляв в Україні багато згодних з їх висерами.
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К сожалению суть лапотника видна не всем и не сразу,поэтому приходится вытаскивать нутро на свет.
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смотрел летом на Одесском кинофесте. Зал апплодировал стоя
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Все. На Савушкіна 55 від пердаків кришу знесло.
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