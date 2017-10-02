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Все про:браконьерство (114) граница (3293) рыба (161) Запорожская область (619)

 Браконьер наловил рыбы на озере Сиваш на 100 тысяч гривен, - ГПСУ

рыба

Убытки государства от незаконного вылова оценили в 100 тыс. грн.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины сообщили о задержании в ночь на 1 октября на озере Сиваш, разделяющем Херсонскую область Украины и аннексированный Россией Крым, браконьера, занимавшегося выловом кефали, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"На берегу озера Сиваш, возле населенного пункта Геническая Горка обнаружили гражданина Украины, который занимался выловом водных биоресурсов. Местный житель с помощью 50-метровой лесковой сетки выловил из водоема 159 рыбин семейства кефалевых. Общая сумма убытка государству составила около 100 тысяч грн", - сказано в сообщении.

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Орудия ловли и рыбу пограничники в установленном порядке передали представителям Азовского рыбоохранного патруля и сообщили в Национальную полицию.
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Я так понимаю, что теперь 100 тыс. поступят в бюджет?
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Меня бесят их оценки. 159 рыбинок - это 100 тыс. А почему не триллион? А потом будет новость о том, что пограничники предотвратили ущерба на 100 сексиллионов долларов
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А потом будет новость о том, что пограничники предотвратили ущерба на 100 сексиллионов долларов.

что значит "предотвратили" ?
мужик наловил 159 рыб.
мужик получил штраф по 629 грн за рыбину.
при чём тут какое-то предотвращение ?
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За незаконный вылов рыбы - штраф до 7 тыс. грн или три года с конфискацией.
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Нет, это максимальная сумма штрафа, и то для злостных и убытки в особо крупном размере.
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Крім штрафу за незаконний вилов правопорушнику нараховується сума компенсації за нанесенні збитки за кожну виловлену рибу, незалежно від її розміру і ваги. Так, згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1209 від 21.11.2011 встановлено суми в грн:
Піленгас 40 неоподатковуваних мімімумів
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За нарушение правил рыболовства в период нереста предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности. На сегодняшний день штраф за незаконный вылов рыбы составляет от 34 грн до 850 грн.
А если рыбак еще и нанесет окружающей среде существенный вред, используя незаконные орудия для лова, то ему придется заплатить еще и до 255 тыс. грн штрафа. Однако пока это только предложения народных депутатов. Сейчас же за такой проступок браконьер заплатит максимум 6800 грн штрафа.
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и как твоя цитата отменяет то, что я процитировал?

Я согласен, что сейчас штраф не 225 тысяч, а всего 6800.

Но Постанову о поштучной компенсации за каждую рыбину никто не отменял. Она действует.
Штраф штрафом, компенсация компенсацией.
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Жаль, что на нашем водоёме нет пограничников - всё в сетях и задерживать браконьеров некому
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Для тех, кто живет в крупных городах и зарабатывает более 10тыс. грн. - он браконьер. А для меня - гражданин Украины в ожидании отопительного сезона....
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Итого, одна рыбка тянет на 629 гривен. Не слабо, надо признать. Никогда не любил рыбалку и охоту.
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На Закарпатье несчастных грибников карают судом Линча. По крайней мере- два случая, за прошедшую неделю.
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Стоп-стоп! Не до смерти. Но фотки УКРНЕТ выкладывал убедительные. С разбитыми тачками и фэйсами.
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Одна рыбка тянет на гривен 30. Остальное премия "инспекторам" за выполненую работу, которую нужно выплатить из бюджета
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одна рыбка тянет на 30 гривень, если она законно продаётся.

его никто законно не нанимал эту рыбу ловить
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Сейчас же за такой проступок браконьер заплатит максимум 6800 грн штрафа. О каких 100 000 мечтают пограничники?
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Он что не знает, браконьерством могут заниматься только власти?
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Головне-ворогу крисчанському кехфаль не дісталась!!!
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ловят и передают на суд тех жадин что не платят пограничникам, сейчас самые жирные куски которые контролируют пограничники это креветочный и осетровый бизнес. от Мариуполя и до Вилково это крышуют пограничники.
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и ты до сих пор заяву не написал ?
скрываешь преступление ?
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не делай умное лицо и не колоти понты, про это широко знают во всех узких кругах все кому надо.
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Щонайменше двоє осіб загинули і ще 24 отримали вогнепальні поранення внаслідок стрілянини, яку пізно ввечері (за місцевим часом) у неділю, 1 жовтня, відкрив невідомий на музичному фестивалі в Лас-Вегасі. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на речника місцевої лікарні, куди доставляють поранених.
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Вот правильно "наловил", нанес ущерб государству - ОПЛАТИ.
Интересно, а кто за взрыв в Калиновке должен рассчитаться с государством?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБраконьер наловил рыбы на озере Сиваш на 100 тысяч гривен, - ГПСУ
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