 Браконьер наловил рыбы на озере Сиваш на 100 тысяч гривен, - ГПСУ

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины сообщили о задержании в ночь на 1 октября на озере Сиваш, разделяющем Херсонскую область Украины и аннексированный Россией Крым, браконьера, занимавшегося выловом кефали, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"На берегу озера Сиваш, возле населенного пункта Геническая Горка обнаружили гражданина Украины, который занимался выловом водных биоресурсов. Местный житель с помощью 50-метровой лесковой сетки выловил из водоема 159 рыбин семейства кефалевых. Общая сумма убытка государству составила около 100 тысяч грн", - сказано в сообщении.
Орудия ловли и рыбу пограничники в установленном порядке передали представителям Азовского рыбоохранного патруля и сообщили в Национальную полицию.
3098 32
На границе с РФ на Донбассе фиксируется увеличение количества наемников и транспорта из России, - СЦКК(27)
Продавщице рыбы, из-за которой массово отравились люди, грозит 8 лет тюрьмы, - прокуратура Львовской области(32)
Задержанного на границе с РФ экс-главу ГП "Информационные судебные системы" Богданова отпустили: суд не смог избрать ему меру пресечения, - Горбатюк(30)
Масштабный мор пиленгаса зафиксирован в Запорожской области, государству нанесен многомиллионный ущерб. ФОТО(77)
На Запоріжжі СБУ знищила плантацію елітної марихуани. ВІДЕО(0)
Саакашвили оспорит штраф за прорыв через границу, - адвокат(127)
С начала года украинские пограничники задержали 1 696 человек, разыскиваемых Интерполом(5)
Ответить
Ответить
Ответить
что значит "предотвратили" ?
мужик наловил 159 рыб.
мужик получил штраф по 629 грн за рыбину.
при чём тут какое-то предотвращение ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Піленгас 40 неоподатковуваних мімімумів
Ответить
А если рыбак еще и нанесет окружающей среде существенный вред, используя незаконные орудия для лова, то ему придется заплатить еще и до 255 тыс. грн штрафа. Однако пока это только предложения народных депутатов. Сейчас же за такой проступок браконьер заплатит максимум 6800 грн штрафа.
Ответить
Я согласен, что сейчас штраф не 225 тысяч, а всего 6800.
Но Постанову о поштучной компенсации за каждую рыбину никто не отменял. Она действует.
Штраф штрафом, компенсация компенсацией.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
его никто законно не нанимал эту рыбу ловить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
скрываешь преступление ?
Ответить
Ответить
Ответить
Интересно, а кто за взрыв в Калиновке должен рассчитаться с государством?
Ответить