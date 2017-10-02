 Контакты на высшем уровне в "нормандском формате" пока не планируются, - помощник Путина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Кремле.
"Контакты на высшем уровне в "нормандском формате" пока не готовятся", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как сообщалось ранее, вечером 22 августа состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата". По итогам разговора было согласовано совместное заявление, в котором они выразили поддержку запланированного решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня с 25 августа по случаю начала учебного года.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на ответственную позицию Российской Федерации относительно прекращения огня на Донбассе в связи с началом так называемого "школьного перемирия".
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«Полюбуйтесь красотами Алтая - незаселенной территорией Синьцзян-Уйгурского автономного района на Северо-Западе Китая», - написало издание.
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Поймал себя на мысли, что все уже написано. И про Мордор и про кровавую гебню. И про Навального и про коррупцию. И про Поклонскую и про бакланов... Впрочем, писать, что все уже написано - это банально. Про это тоже уже все написано. Как писал Катаев - уже написан Вертер. Мне совсем нечего добавить в картину мира и так всем известную до мелких деталей. Все идет куда идет. Медленно ускоряясь. Менты плющат смердов. Фээсбэшники давят ментов. Кто давит фээсбэшников? Да никто... До поры до времени. А потом: Ягода - на выход. Без вещей. Потом - Ежов: "Приговорите меня к расстрелу, пожалуйста. Я грязный предатель, я недостоин жить"... И так все по порядку. И даже Лаврентий свет Павлович... Да, вот, кстати: именно Берия читал отчетный доклад о международном положении на 19 съезде КПСС в день, когда родился Путин. Впрочем, об этом я тоже уже писал... У меня 125 тысяч подписчиков. Уверен: все они все знают и понимают. Им уже больше ничего нового не напишешь и глаза на что-то неведомое - не откроешь. ФБ превратился в площадку для совместных медитаций. Пишет кто-нибудь: "Россия катится в пропасть! Тирания и мракобесие!" А фрэнды и фолловеры раскачиваются, закрыв глаза, и хором гудят: "Омммм...". "Путин губит страну!" "Оммм...". "Страна разваливается! Все превратилось в имитацию и фейк!" "Оммм...". Мне кажется, подходит момент Великого Молчания. Все - ясно. Дальнейшая прорисовка вензельков и завитушек ничего уже не изменит в этой простой и понятной картине мира. Сегодня забрался высоко в горы. У нас сейчас бабье лето. Тихо, солнечно... И далеко на всю округу, на несколько километров слышно как бренчат колокольчики у коров. Скоро все исчезнет: и жирная осенняя листва и зеленая трава. Начнутся дожди, ветер, наступят холода... А пока - тихое молчание. Полная тишина. Вдалеке стоит старик с палками для ходьбы в руках. Я слышу как четко и сухо хрустит камешек у него под ботинком. Девочка шелестит фольгой на шоколадке. И опять - колокольчик зазвенел... Страна натянута как струна. И я даже отсюда, из Баварии слышу этот безмолвный звук. Это мне одному кажется, что все куда-то вот-вот сорвется? В России все замерло на мгновение в этом коротком бабьем лете и еще чуть - и все куда-то сорвется, полетит к чертям собачьим... Вот только куда полетит? В пропасть или к звездам? Кабы знать... Но в животе замирает. И у вас тоже так? Или нет? Или мне все это лишь кажется?
Альфред Кох, российский оппозиционный политик, Facebook.
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- забудь меня! и никогда не звони по телефону - 050*****! понял! никогда! и телефон 050**** забудь!!! я говорю забудь - 050****! навсегда...
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