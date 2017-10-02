 Facebook передаст в Конгресс США информацию о покупке россиянами рекламы во время президентской кампании 2016 года

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, эту политическую рекламу за месяц до и после президентских выборов 2016 года размещали в социальной сети, вероятно, люди из России.
Глава компании Facebook Марк Цукерберг 21 сентября в прямом эфире на Facebook заявил, что он поддержал расследование Конгресса США. Цукерберг рассказал о девяти шагах, которые его компания делает, чтобы правительства не использовали Facebook для вмешательства в выборы.
В частности, Facebook сделает политические объявления в социальной сети более прозрачными, чтобы люди могли видеть, какие из них размещаются в связи с выборами.
Главный адвокат компании Facebook Колин Стретч в отдельном блоге сообщил, что Facebook ни при каких обстоятельствах не разглашает контент, но социальная сеть хочет помочь защитить целостность выборов в США.
Раскрытие Facebook данных о том, что россияне покупали рекламу в этой социальной сети во время президентской кампании 2016 года, сподвигли Федеральную избирательную комиссию США заявить 14 сентября о необходимости "пересмотреть и модернизировать" избирательное законодательство.
В Кремле отрицают подозрения о причастности Москвы к рекламным объявлениям в Facebook во время президентской кампании в США.
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Щоб охоронці візитерів не побили?
)))
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Честно говоря, даже боюсь себе представить, как они это будут делать...
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У человека несколько отверстий имеет место быть.
Думаю, что эти дамы не зациклятся на одном из них.
)))
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