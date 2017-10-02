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Все про:Facebook (222) выборы (21867) Россия (72470) США (13519) Цукерберг (22)

 Facebook передаст в Конгресс США информацию о покупке россиянами рекламы во время президентской кампании 2016 года

Компания Facebook сообщила в воскресенье, что 2 октября собирается передать в Конгресс США информацию, содержащуюся в трех тысячах объявлений рекламного содержания на политические темы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, эту политическую рекламу за месяц до и после президентских выборов 2016 года размещали в социальной сети, вероятно, люди из России.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг 21 сентября в прямом эфире на Facebook заявил, что он поддержал расследование Конгресса США. Цукерберг рассказал о девяти шагах, которые его компания делает, чтобы правительства не использовали Facebook для вмешательства в выборы.

В частности, Facebook сделает политические объявления в социальной сети более прозрачными, чтобы люди могли видеть, какие из них размещаются в связи с выборами.

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Главный адвокат компании Facebook Колин Стретч в отдельном блоге сообщил, что Facebook ни при каких обстоятельствах не разглашает контент, но социальная сеть хочет помочь защитить целостность выборов в США.

Раскрытие Facebook данных о том, что россияне покупали рекламу в этой социальной сети во время президентской кампании 2016 года, сподвигли Федеральную избирательную комиссию США заявить 14 сентября о необходимости "пересмотреть и модернизировать" избирательное законодательство.

В Кремле отрицают подозрения о причастности Москвы к рекламным объявлениям в Facebook во время президентской кампании в США.
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))) хворі люди, все набагато простіше, дізнайтесь чи їздив Трамп з Тайсоном до Фірташа)))
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А Майк Тайсон навіщо?
Щоб охоронці візитерів не побили?
)))
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наше головнокрадуще їздило з всесвітньо відомим боксером до Фірташа,щоб благословив на трон)) Думав і в США так)
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Новости из Дурдома.

Честно говоря, даже боюсь себе представить, как они это будут делать...
Facebook передаст в Конгресс США информацию о покупке россиянами рекламы во время президентской кампании 2016 года - Цензор.НЕТ 4455
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Это типа перформанс. Кстати, достаточно креативненький. Подробнее здесь.
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М-дя!
У человека несколько отверстий имеет место быть.
Думаю, что эти дамы не зациклятся на одном из них.
)))
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это все быіло в прошлом...в исламе и теперь это норма.. нормконтроль такой себе...
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Фейсбук в Египте братьев мусульман поддерживал.
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Спочатку прочитав Facebook педераст в Конгресс. Бггг.
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Кто - передаст? Марк Цукурберг - передаст? Да сам ты - передаст!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныFacebook передаст в Конгресс США информацию о покупке россиянами рекламы во время президентской кампании 2016 года
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