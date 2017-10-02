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 Российские "советники" констатируют высокие санитарные потери в рядах террористов "ДНР", - ИС

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Российские "советники" в "1-м АК ДНР" констатируют провальный уровень обеспечения медико-санитарными средствами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат (НФ), координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, российские "советники" в "1-м АК ДНР" констатируют провальный уровень обеспечения медико-санитарными средствами (в частности, индивидуальными аптечками, перевязочными средствами и кровоостанавливающими препаратами и приспособлениями) подразделений оккупантов в первой линии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование ВС РФ приняло решение набирать на "воинскую службу" на Донбассе граждан с судимостью, в том числе с непогашенной, - ИС

"Как утверждают "советники", это является причиной высоких санитарных потерь в рядах боевиков, что усугубляется низкой оперативностью эвакуации раненых в местные лечебно-санитарные учреждения гражданской медицинской сети, на которую опирается вся система медико-санитарной помощи в оккупационных корпусах.

"Советники" констатируют, что в случае резкой активизации и эскалации боевых действий и, соответственно, резкого возрастания количества раненых, действующая на данный момент система может "просто рухнуть", не справившись с потоком раненых", - написал он.

Российские советники констатируют высокие санитарные потери в рядах террористов ДНР, - ИС 01

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Бессильное тело связанное по рукам
Санитары погрузили в авто... (С)
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Ну да, там больше для ветеринаров фронт работы.
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Про кацапскую брехню.
Так и хочется перефразировать знаменитое:
"На каждом Дейр-эз-Зорском туалете
Есть надписи на русском языке".
Да и морды у "сирийцев" какиое-то рязанские. И с географией у кацапов как-то не очень.
Российские "советники" констатируют высокие санитарные потери в рядах террористов "ДНР", - ИС - Цензор.НЕТ 1934
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Ну, так написали же, что в штабе ИГ, а где у них находится руководство ИГ? Тото, так чему удивлятся надписи "Ателье" на заднем фоне возле штаба ИГ?
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лохи мордовские даже места для фотки нормальное выбрать не могли.
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А это что, "в первый раз"? Помнится, "губернатор" Белгорода давал интервью о "массе беженцев" из Украины на Белгородщину в мае 2014 года, в сопровождении фото КПП "Шегини", с украинско-польской границы, или крушение грузового поезда под Каракасом в 2015-м, за "подрыв" поезда на Донбассе...
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Ти диви як москалі хитро слово "утилізація" перейменували!
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биомусор лечить? хотели сдохнуть в расея,пусть дохнут
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Даже вши бегают с украинскими флагами и кричат, каусая, "Слава Украине!"
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При лунном затмении на Луне видно тени слонов и кита.
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Дмитрий Тымчук это то самый "потерь нет" ?
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В связи с недостатком лекарств сразу сжигать заболевших!
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Фосфорная Горловка‏ @natohawks 13 ч.13 часов назад
В Сирии ликвидирован комбриг морской пехоты РФ Валерий Федянин Российские "советники" констатируют высокие санитарные потери в рядах террористов "ДНР", - ИС - Цензор.НЕТ 9195 Втихаря зароют как собаку 3 октября на кладбище в Мытищах, ибо #ПотерьНет

Российские "советники" констатируют высокие санитарные потери в рядах террористов "ДНР", - ИС - Цензор.НЕТ 3036
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собаки на площади мацквы...
собакам - собачья смэрть... всех бешаных отстрелять...
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ну пожелаем им очень больших потерь и санитарных и не санитарных
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Дональд Трамп 🇺🇸‏ @DJ__Trump 15 ч.15 часов назад
ИГИЛ приближается к авиабазе Т4 западнее Пальмиры. Идет эвакуация базы. Пленные русские солдаты будут публично казнены. Скоро будет кино
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Ждем выхода на широкие экраны. Черепа поступят во все Большие и Малые театры на роль Ерика.
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Это как понимать? Православные будут проверять или православным? И что делать с попорченой вагиной? Сжигать блудниц или штопать?
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"Экзорцист", они им "молнии" ставить будут... У "рассеян" же, политика меняется резко, и "вата" реагирует "по команде". Вчера было- "турки - пидарасы!", а сегодня - "турок и русский - братья навек!". Анекдот про "белочку-целочку" слышали? Так это об этом именно...
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кацапи самі по собі антисанітарні організми
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У кацапов сейчас с баблом туго, поэтому для них лучше, когда больше обдроченцев сдохнет сразу, чтобы на них не переводить медикаменты и средства. Т.е., перевести, так сказать, санитарные потери в санитарные приобретения путем экономии.
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***
- Дохтура! Позовите дохтура, итить колотить...Егонная голова уся в кровищи!!! Тута ихний снайпер! А-а-а-а! Санитар! Милай! Санитар! Скорше сюда - мы здеся! А-а-а! Сюды сюды, растуды тебя...А-а-а-а! Чичас, милай, чичас...
- Почему ты просто меня... не добьешь?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские "советники" констатируют высокие санитарные потери в рядах террористов "ДНР", - ИС
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