 Российские "советники" констатируют высокие санитарные потери в рядах террористов "ДНР", - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат (НФ), координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
По его словам, российские "советники" в "1-м АК ДНР" констатируют провальный уровень обеспечения медико-санитарными средствами (в частности, индивидуальными аптечками, перевязочными средствами и кровоостанавливающими препаратами и приспособлениями) подразделений оккупантов в первой линии.
"Как утверждают "советники", это является причиной высоких санитарных потерь в рядах боевиков, что усугубляется низкой оперативностью эвакуации раненых в местные лечебно-санитарные учреждения гражданской медицинской сети, на которую опирается вся система медико-санитарной помощи в оккупационных корпусах.
"Советники" констатируют, что в случае резкой активизации и эскалации боевых действий и, соответственно, резкого возрастания количества раненых, действующая на данный момент система может "просто рухнуть", не справившись с потоком раненых", - написал он.
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Санитары погрузили в авто... (С)
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Так и хочется перефразировать знаменитое:
"На каждом Дейр-эз-Зорском туалете
Есть надписи на русском языке".
Да и морды у "сирийцев" какиое-то рязанские. И с географией у кацапов как-то не очень.
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В Сирии ликвидирован комбриг морской пехоты РФ Валерий Федянин Втихаря зароют как собаку 3 октября на кладбище в Мытищах, ибо #ПотерьНет
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собакам - собачья смэрть... всех бешаных отстрелять...
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ИГИЛ приближается к авиабазе Т4 западнее Пальмиры. Идет эвакуация базы. Пленные русские солдаты будут публично казнены. Скоро будет кино
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- Дохтура! Позовите дохтура, итить колотить...Егонная голова уся в кровищи!!! Тута ихний снайпер! А-а-а-а! Санитар! Милай! Санитар! Скорше сюда - мы здеся! А-а-а! Сюды сюды, растуды тебя...А-а-а-а! Чичас, милай, чичас...
- Почему ты просто меня... не добьешь?
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