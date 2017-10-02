 Украинцы не обращались за помощью после стычек в Каталонии, - консул Драмарецкая

Об этом в комментарии "112 Украина" заявила генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая, передает Цензор.НЕТ.
По словам украинского консула, за прошедший день сообщений о пострадавших среди украинских граждан не поступало.
"В течение вчерашнего дня никто из украинцев за помощью в консульство не обращался, на горячую линию консульства не поступали звонки и не было сообщений ни от полиции, ни от медицинских учреждений о том, что среди пострадавших есть украинцы. Сейчас трудно сказать, насколько эта информация достоверна", - заявила она.
В украинском дипломатическом представительстве также отметили, что ситуация в Барселоне на данный момент стабилизировалась. Украинским гражданам как и прежде рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
"Сейчас ситуация спокойная. Ночью до поздней ночи на центральной площади Барселоны, площади Каталонии, был многолюдный митинг. По сообщениям, которые мы получаем от органов местной власти по состоянию на вечер воскресенья более 800 человек обратились за помощью в медицинские учреждения, двух человек госпитализировали, власти Испании сообщили, что 33 полицейских получили ранения... Следует избегать мест массовых скоплений людей, не участвовать в каких-либо акциях, иметь при себе документы", - подчеркнула украинский консул.
Как известно, 1 октября в Каталонии состоялся референдум об отделении от Испании, который в Мадриде считают незаконным. В течении дня, как сообщалось ранее, стремительно росло количество пострадавших от столкновений с местной полицией. В 20.00 по местному времени власти Каталонии процедуру референдума прекратили.
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Демократия прежде всего - власть закона, чего там не было и близко
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жители Барселоны требуют включить Каталонию в состав СССР
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