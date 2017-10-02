 Запрет на полеты над местом ЧП в Винницкой области продлен до 20:59 9 октября с радиусом 5 км

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Украинском центре планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр"), радиус запрета составляет 5 км. с центром в Калиновке, вертикальные границы запрета - от поверхности земли до высоты 4250м.
Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов.
Украинский центр планирования использования воздушного пространства и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр") после получения оперативной информации в 23:45 того же дня установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов в радиусе 50 и неограниченной высоты, далее следовали изменения.
Так, если по состоянию на вечер 27 сентября запрет, введенный 26 сентября в радиусе 50 км. от поверхности до неограниченной высоты был продлен до 23:59 1 октября и сокращен до 12 км. радиуса и 4,25 тыс. м., то последующее обновленное ограничение было введено до 02:59 2 октября в радиусе 40 км. с центром в Калиновке и от поверхности до неограниченной высоты.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
99 1
Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
На военных складах под Калиновкой продолжается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС(14)
Вокруг арсенала в Калиновке найдено уже 439 взрывоопасных предметов, - ГСЧС(26)
С апреля по июнь 2017-го было на арсенале в Калиновке было четыре проверки АП, Минобороны и Центрального Ракетно-артиллерийского управления, - журналист(50)
Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(5)
"Самопомич" требует от Порошенко немедленной отставки Муженко, Полторака и Матиоса, - заявление(481)
Последние взрывы на складах ВСУ являются диверсиями, но им "помогает" халатность ответственных лиц, - Луценко(152)
Ответить