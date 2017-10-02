EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  99  1
Материалы по теме:
Все про:авиация (1869) боеприпасы (1382) взрыв (4458) Винницкая область (499) полеты (49) Калиновка (142)

 Запрет на полеты над местом ЧП в Винницкой области продлен до 20:59 9 октября с радиусом 5 км

взрыв калиновка

Запрет на выполнение полетов, который был введен в радиусе 50 км. от места горения складов с боеприпасами в Винницкой области, и продлен в радиусе 40 км. до 23:59 1 октября, вновь продлен до 20:59 9 октября, однако с гораздо меньшим радиусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Украинском центре планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр"), радиус запрета составляет 5 км. с центром в Калиновке, вертикальные границы запрета - от поверхности земли до высоты 4250м.

Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов.

Украинский центр планирования использования воздушного пространства и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр") после получения оперативной информации в 23:45 того же дня установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов в радиусе 50 и неограниченной высоты, далее следовали изменения.

Так, если по состоянию на вечер 27 сентября запрет, введенный 26 сентября в радиусе 50 км. от поверхности до неограниченной высоты был продлен до 23:59 1 октября и сокращен до 12 км. радиуса и 4,25 тыс. м., то последующее обновленное ограничение было введено до 02:59 2 октября в радиусе 40 км. с центром в Калиновке и от поверхности до неограниченной высоты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На военных складах под Калиновкой продолжается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.

 перейти на форум
 
 
TUVvdlVYWjBRekl3VEVSU1owTkVVWFprUTNkSlRrZENNRXh5VVhVNVEzY3dURlJSYzA1SFJrbE9RM2d3VERkUmRHUkRMekJaUkZGMVRrTXZNRXhFVW1ka1F5c3dURWxuTUV4Slp6QktjbEZ6VGtNM01FeHFVWFprUXlzd1RFeFJkWFJETVV4NU9IWk1PVU4zTUV4TVVYVk9RM2N3V1dKUmRVNUhVR1pPUTNnd1REZFJkR1JETHpCWlJGRjFUa012TUV4RVVtZGtSMHhtVGtONU1FeG1VbWRPUjB3d1RFbzRNRXd2VVhaMFF6Y3dURmhTWjNSSFRHWk9RMU13VEdwUmRtUkRPVEJNYWxKb2RFTTJNRXhFVW1wNVJGRjJkRU40TUV4MlVYTk9SMEl3V1V4U2FraDZVVzEwUTNjd1RIWlJkVTVET1RCTU4xRnpkRU0yTUV4QlBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗапрет на полеты над местом ЧП в Винницкой области продлен до 20:59 9 октября с радиусом 5 км
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти