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Все про:Испания (429) независимость (239) референдум (1233) смерть (5318) Каталония (36)

 Полиция Каталонии сообщила о трех погибших в Барселоне

каталония

Речь идет о смерти трех человек в здании в Сан-Марти.

Сотрудники каталонской полиции расследуют обстоятельства гибели трех человек в городе Барселона, где уже второй день продолжаются беспорядки, связанные с проведением референдума о независимости от Испанской короны, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Twitter.

"Мы расследуем смерть трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Испании открыл дело против полиции Каталонии за бездействие во время референдума

Напомним, в Каталонии прохошел референдум о независимости региона от испанской короны. Сообщалось, что с самого утра на избирательных участках начали образовываться очереди из желающих проголосовать. В 9:00 по местному времени избирательные участки начали работу. Позже сообщалось о первых стычках сторонников референдума и представителей правоохранительных органов.
Полиция Каталонии сообщила о трех погибших в Барселоне 01

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Это- крайне плохо. Я даже не представляю- насколько крайне...
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Такие новости просто отдушина для ватников... Оживляются в комментариях.
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Это они любят! Можно волать сакральное: "Низабудим-нИпрастим!".
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Все по классике! Теперь будут пышные похороны сакральных жертв на тамошнем майдане с музыкой и шествием гробов. Недостает звена снайперов чтобы изобличить "злочинный режим" Испании в геноциде каталонцев. Короче все подводится к каталонской весне, тем более когда обнаружилось что в эту смуту Сорос свое рыло вмочил...
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Ну не хотят Каталонцы учиться на чужих ошибках. Донбасс 3 года назад тоже не хотел кормить Мадрид Киев и чем всё закончилось? По сценарию эти 3 погибших в Доме Профсоюзов (Одесса) здании Сан-Марти(Барселона), должны быть Каталоноговорящими мальчиками в трусиках
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у каталонцев хоть язык свой есть
+ эта бодяга еще со времени Франко тянется и ранее
у дыровцев нет ни языка своего (феню не будем считать)
да и до 2014 года они как то о самостоятельности не мечтали
правда пенсионеры мечтали иметь российскую пенсию и украинские цены
(то есть это это даже не мечты о независимости и не мечты о росиии,а мечты

о манне небесной)
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Ось так і починаються серйозні зіткнення, конфлікти і війни...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолиция Каталонии сообщила о трех погибших в Барселоне
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