 Полиция Каталонии сообщила о трех погибших в Барселоне

Сотрудники каталонской полиции расследуют обстоятельства гибели трех человек в городе Барселона, где уже второй день продолжаются беспорядки, связанные с проведением референдума о независимости от Испанской короны, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Twitter.
"Мы расследуем смерть трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона)", - сказано в сообщении.
Напомним, в Каталонии прохошел референдум о независимости региона от испанской короны. Сообщалось, что с самого утра на избирательных участках начали образовываться очереди из желающих проголосовать. В 9:00 по местному времени избирательные участки начали работу. Позже сообщалось о первых стычках сторонников референдума и представителей правоохранительных органов.
1295 11
Власти Испании заблокировали сайты избирательных участков в Каталонии(253)
Российский полковник Федянин подорвался на фугасе в Сирии. ФОТО(313)
В правительстве Каталонии сообщили, что во время стычек в Барселоне пострадали 38 человек(132)
Референдум в Каталонии: на участках начали собираться очереди(251)
Незалежність Каталонії: Чи дозволить іспанська влада референдум у регіоні?(0)
Полиция Испании опечатала 1,3 тыс. избирательных участков в Каталонии(83)
Глава МИД Испании назвал референдум о независимости Каталонии "издевкой и пародией" на демократию(192)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
МадридКиев и чем всё закончилось? По сценарию эти 3 погибших в Доме Профсоюзов (Одесса) здании Сан-Марти(Барселона), должны быть Каталоноговорящими мальчиками в трусиках
Ответить
+ эта бодяга еще со времени Франко тянется и ранее
у дыровцев нет ни языка своего (феню не будем считать)
да и до 2014 года они как то о самостоятельности не мечтали
правда пенсионеры мечтали иметь российскую пенсию и украинские цены
(то есть это это даже не мечты о независимости и не мечты о росиии,а мечты
о манне небесной)
Ответить
Ответить
Ответить