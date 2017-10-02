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Все про:Нобелевская премия (150) Стокгольм (105) Нобелевский комитет (25)

 Сегодня в Стокгольме стартует Нобелевская неделя

нобель

На этой неделе нобелевский комитет объявит лауреатов Нобелевской премии 2017.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщается на сайте премии.

Сегодня, 2 октября, в Стокгольме назовут лауреата премии в области медицины и физиологии.

3 октября объявят лауреата в области физики, 4 октября - в области химии.

В пятницу, 6 октября, назовут лауреата премии мира, а 9 октября объявят лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Одаренные школьники посетили лекцию нобелевского лауреата по экономике Смита благодаря поддержке фонда выпускников. ФОТО

Когда назовут лауреата премии по литературе, пока неизвестно.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии в области медицины и физиологии стал японский молекулярный биолог из Токийского технологического института Ёcинори Осуми.
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Президент миру-порошеску, фермер миру- косюк,генерал миру-муженко, поліціянт миру- аваков,шпикел милу-палубій,плокулол милу-гуценко....НЄ???
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