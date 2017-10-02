 Сегодня в Стокгольме стартует Нобелевская неделя

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщается на сайте премии.
Сегодня, 2 октября, в Стокгольме назовут лауреата премии в области медицины и физиологии.
3 октября объявят лауреата в области физики, 4 октября - в области химии.
В пятницу, 6 октября, назовут лауреата премии мира, а 9 октября объявят лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.
Когда назовут лауреата премии по литературе, пока неизвестно.
В прошлом году лауреатом Нобелевской премии в области медицины и физиологии стал японский молекулярный биолог из Токийского технологического института Ёcинори Осуми.
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