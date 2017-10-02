 Ночью в Запорожье произошел пожар в хостеле: 5 человек погибли, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В г.. Запорожье по ул. Жуковского, 36, в 2:46 2 октября в двухэтажном здании хостела площадью 200 м. кв. на втором этаже возник пожар. В 4:15 пожар ликвидирован на площади 100 м. кв. На месте пожара обнаружены тела 4 погибших. Подразделениями ГСЧС спасены 5 человек (из них ребенок 2009 г.р.), которые госпитализированы в больницу, 1 человек умер в больнице. К тушению пожара были привлечены 15 ед. тех. и 52 чел. Причина пожара устанавливается", - рассказали в ведомстве.
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