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 Ночью в Запорожье произошел пожар в хостеле: 5 человек погибли, - ГСЧС

пожарные

В ночь на 2 октября в Запорожье произошел пожар в двухэтажном здании хостела, в результате которого погибли пять человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В г.. Запорожье по ул. Жуковского, 36, в 2:46 2 октября в двухэтажном здании хостела площадью 200 м. кв. на втором этаже возник пожар. В 4:15 пожар ликвидирован на площади 100 м. кв. На месте пожара обнаружены тела 4 погибших. Подразделениями ГСЧС спасены 5 человек (из них ребенок 2009 г.р.), которые госпитализированы в больницу, 1 человек умер в больнице. К тушению пожара были привлечены 15 ед. тех. и 52 чел. Причина пожара устанавливается", - рассказали в ведомстве.

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