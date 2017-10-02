 Запуски трех ракет, созданных при участии Украины, запланированы на ноябрь

Об этом сообщает "Аэрокосмический портал Украины" со ссылкой на сайт spaceflightnow.com, передает Цензор.НЕТ.
"В ноябре 2017 года планируется осуществить пуски трех ракет-носителей, созданных при участии Украины", - говорится в сообщении.
Специалисты напоминают, что маршевый двигатель РД-843 4-й ступени европейской ракеты-носителя легкого класса Vega разработан госпредприятием "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля и изготовлен ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова". Этот пуск будет одинадцатым в рамках программы Vega и третьим в 2017 году.
Основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ "Южное" им. М.К. Янгеля и ПО "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" (оба Днепр) в кооперации с предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "Чезара", "Рапид" (Чернигов) и др.
Ракета-носитель "Зенит" разработана Государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" и изготовлена госпредприятием "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" в кооперации с другими предприятиями. Ракета является одной из самых успешных в мире и предназначена для доставки космических аппаратов средней массы на средние, высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты, включая переходную к геостационарной и геостационарную орбиты.
2016 9
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