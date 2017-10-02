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 Политика Украины
  2016  9
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 Запуски трех ракет, созданных при участии Украины, запланированы на ноябрь

ракета

На ноябрь 2017 года запланированы три пуска ракет-носителей, созданных при участии Украины.

Об этом сообщает "Аэрокосмический портал Украины" со ссылкой на сайт spaceflightnow.com, передает Цензор.НЕТ.

"В ноябре 2017 года планируется осуществить пуски трех ракет-носителей, созданных при участии Украины", - говорится в сообщении.

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Специалисты напоминают, что маршевый двигатель РД-843 4-й ступени европейской ракеты-носителя легкого класса Vega разработан госпредприятием "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля и изготовлен ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова". Этот пуск будет одинадцатым в рамках программы Vega и третьим в 2017 году.

Основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ "Южное" им. М.К. Янгеля и ПО "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" (оба Днепр) в кооперации с предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "Чезара", "Рапид" (Чернигов) и др.

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Ракета-носитель "Зенит" разработана Государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" и изготовлена госпредприятием "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" в кооперации с другими предприятиями. Ракета является одной из самых успешных в мире и предназначена для доставки космических аппаратов средней массы на средние, высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты, включая переходную к геостационарной и геостационарную орбиты.

Запуски трех ракет, созданных при участии Украины, запланированы на ноябрь 01

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Пегемога, кгичали офшогники))) Ганьба сказали українці!!! ПОРОШЕСКУ під арешт!
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Юрий Визбор Сижу я, братцы, как-то с африканцем (Рассказ технолога Петухова)
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А как же санкции? Ракета Зенит стартует с арендуемого Россией Космодрома Байконур, для участия в российской космической программе?
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