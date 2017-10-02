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 На военных складах под Калиновкой продолжается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС

взрыв калиновка

На военных складах в Винницкой области продолжается одиночная детонация боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 2 октября открытых ячеек горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", - сказано в сообщении.

Сообщается, что сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (108 чел. и 41 ед. тех.) обследовано на наличие взрывоопасных предметов 12,6 тыс. га территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 313 заявок, выполнено - 309, обнаружено и изъято 547 взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 1 тыс. 763 чел. и 333 ед. тех., из них от ГСЧС 218 чел. и 77 ед. тех., от Нацполиции - 36 чел. и 8 ед. тех., от Нацгвардии - 40 чел., от Вооруженных сил Украины - 1 тыс. 81 чел. и 195 ед. тех., от СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех., от Министерства здравоохранения - 12 чел. и 4 ед. тех., Оот АО "Винницагаз" - 150 чел. и 25 ед. тех., от ОАО "Укрзализныця" - 52 чел. и 4 пожарных поезда.

На месте работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Калиновке было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн танковых снарядов 125 мм, - журналист

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.


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Так вроде как уже крест на жирное пузо ложили, что уже не детенирует
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Так оно то детонирует, то не детонирует. ))
Как в том анекдоте про ментов.
- Коля, выглянь, мигалка работает?
- Да хрен её знает. То светит, то не светит. То светит, то не светит...
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Вже три роки потерпаємо від агресії,причому нас періодично попереджають про можливі диверсії та теракти.То чому такий безлад на таких важливих об'єктах,які мають найвищий державний інтерес.
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Так ведь у Канады нужно купить боеприпасы. Свои куда девать то? Впрочем, бесплатное оружие просить не мешает тот факт, что Украина ПРОДАЕТ оружие по всему миру на десятки миллионов долларов в год.
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Ксюня, а скажи мне кто виноват в бардаке на складах в четвёртый год войны? Кто назначает такие "кадры" шо и врагов не надо?
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А ведь достаточно ОДНОГО попадания для убийства...
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так нужно найти пилота, который попадёт Муженком в эпицентр
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Так Гройсман же сказал что все впорядке все очистили
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Ви слушаете что говорит Гнойсман? Вам нужно проконсультироватся у специалиста.
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То спорчені снаряди, не придатні до використання, самоліквідовуються.)))
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Шановні любі друзі! Будьте уважні! Коли після роботи увечері Ви заходите на сторінки Фейсбука чи на You Tub, то повинні пам'ятати, що до Вас там вже побували і відклали своє лайно російські православнi тролі.
Читаючи їх коментарі потрібно враховувати, що з психікою у співробітників Центру з інформаційних технологій і «Генерального Штабу інформаційних військ Російськой Фідараціі», якi знаходяться на вулиці Савушкіна, 55 в Банд-Петербурге не все гаразд.
Прізвища деяких тролі можна знайти в картотеці реєстратури психоневрологічного диспансеру № 9 Невського району Банд-Петербурга, розташованого по вулиці Іванівська, 18.
Вони отримали нову методичку: залишати на ФБ лайновіділення и ліхословити Президента («Лiпецьк», «Рошен», «Чоколатний», «Цукерки», «Барига», «Пархатий»), Уряд України («майданутиє») та майбутнього Прем'єр-міністра батоно Міхо Саакашвілі («Выгнали из Грузии - выгоним из Одессы» от Дмитрия Голубова»).
Ольгінци, які не знають української мови, за 11 руб. 80 коп. тролят Україну російською мовою:
«однотуровый», «шоколадный заяц», «Вальцман Олигарх Офшорович», «жидобандеровцы», «правосеки», «укропы», «хохлы-фашисты», «нацисты», «фашистская гадина», «националисты», «погань», «бандиты», «хунта», «клика», «киевская сволота», тощо.
Визначити расiйське лайно тролів можна не тільки по запаху, ай за іншими ознаками. Оскільки багато тролів приїхали в Пітер з глухої тайги по «ліміту», то й поганяло у них звірине або пташине, яке закінчується на «ОВ», або на «ЕВ»: «Волков», «Лосев», «Бобров», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Грачов».
Щоб приспати пильність укропу на аватарке у тролі поміщена українська символіка, портрет Надії Савченко або просто силует. За місяць після реєстрації на ФБ у нього вже налічується близько п'яти «тисяч друзів». Іноді ольгiнцi ховаються під українськими іменами і прізвищами: «Тарас Нетудихатка», «Гоша Лютий», «Опанас Перебийніс», «Горпина Зозуля», «Убий- Вовк», Килина Чумаченко», тощо. Ці поганяла вони запозичили з українського словника.
Перші вкидання на українські ресурси тролі зазвичай робляють рано вранці, коли жiнки укропов ще доять корову.
Петру Порошенку вдалося сформувати потужну світову проукраїнську коаліцію, в яку входять сорок країн, починаючи від Японії та Австралії і до США і Канади. Країни-союзниці забезпечують серйозну фінансову і військову підтримку Україні в її боротьбі з російською православною нечистю.
Заслуга Президента України полягає в тому, що він не боїться говорити вголос про шалений сатанізм православних громадян Московії і закликає весь світ на боротьбу з російським православним фашизмом для збереження життя на землі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа военных складах под Калиновкой продолжается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС
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