 На военных складах под Калиновкой продолжается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. 2 октября открытых ячеек горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", - сказано в сообщении.
Сообщается, что сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (108 чел. и 41 ед. тех.) обследовано на наличие взрывоопасных предметов 12,6 тыс. га территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 313 заявок, выполнено - 309, обнаружено и изъято 547 взрывоопасных предметов.
К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 1 тыс. 763 чел. и 333 ед. тех., из них от ГСЧС 218 чел. и 77 ед. тех., от Нацполиции - 36 чел. и 8 ед. тех., от Нацгвардии - 40 чел., от Вооруженных сил Украины - 1 тыс. 81 чел. и 195 ед. тех., от СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех., от Министерства здравоохранения - 12 чел. и 4 ед. тех., Оот АО "Винницагаз" - 150 чел. и 25 ед. тех., от ОАО "Укрзализныця" - 52 чел. и 4 пожарных поезда.
На месте работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС Украины.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
613 18
Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
Запрет на полеты над местом ЧП в Винницкой области продлен до 20:59 9 октября с радиусом 5 км(1)
Вокруг арсенала в Калиновке найдено уже 439 взрывоопасных предметов, - ГСЧС(26)
С апреля по июнь 2017-го было на арсенале в Калиновке было четыре проверки АП, Минобороны и Центрального Ракетно-артиллерийского управления, - журналист(50)
"Самопомич" требует от Порошенко немедленной отставки Муженко, Полторака и Матиоса, - заявление(482)
Мустафа Найем встал на защиту Натальи Янчик. Воспитательницу освободили из-под стражи(0)
На военных складах в Калиновке продолжаются одиночные детонации боеприпасов, - ГСЧС(113)
Областная и местная власть должны как можно быстрее провести восстановительные работы в Калиновке, - Гройсман(49)
Ответить
Как в том анекдоте про ментов.
- Коля, выглянь, мигалка работает?
- Да хрен её знает. То светит, то не светит. То светит, то не светит...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Немецкий мотоциклист на российских дорогах. Осень 1941 г.
Ответить
Ответить
Читаючи їх коментарі потрібно враховувати, що з психікою у співробітників Центру з інформаційних технологій і «Генерального Штабу інформаційних військ Російськой Фідараціі», якi знаходяться на вулиці Савушкіна, 55 в Банд-Петербурге не все гаразд.
Прізвища деяких тролі можна знайти в картотеці реєстратури психоневрологічного диспансеру № 9 Невського району Банд-Петербурга, розташованого по вулиці Іванівська, 18.
Вони отримали нову методичку: залишати на ФБ лайновіділення и ліхословити Президента («Лiпецьк», «Рошен», «Чоколатний», «Цукерки», «Барига», «Пархатий»), Уряд України («майданутиє») та майбутнього Прем'єр-міністра батоно Міхо Саакашвілі («Выгнали из Грузии - выгоним из Одессы» от Дмитрия Голубова»).
Ольгінци, які не знають української мови, за 11 руб. 80 коп. тролят Україну російською мовою:
«однотуровый», «шоколадный заяц», «Вальцман Олигарх Офшорович», «жидобандеровцы», «правосеки», «укропы», «хохлы-фашисты», «нацисты», «фашистская гадина», «националисты», «погань», «бандиты», «хунта», «клика», «киевская сволота», тощо.
Визначити расiйське лайно тролів можна не тільки по запаху, ай за іншими ознаками. Оскільки багато тролів приїхали в Пітер з глухої тайги по «ліміту», то й поганяло у них звірине або пташине, яке закінчується на «ОВ», або на «ЕВ»: «Волков», «Лосев», «Бобров», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Грачов».
Щоб приспати пильність укропу на аватарке у тролі поміщена українська символіка, портрет Надії Савченко або просто силует. За місяць після реєстрації на ФБ у нього вже налічується близько п'яти «тисяч друзів». Іноді ольгiнцi ховаються під українськими іменами і прізвищами: «Тарас Нетудихатка», «Гоша Лютий», «Опанас Перебийніс», «Горпина Зозуля», «Убий- Вовк», Килина Чумаченко», тощо. Ці поганяла вони запозичили з українського словника.
Перші вкидання на українські ресурси тролі зазвичай робляють рано вранці, коли жiнки укропов ще доять корову.
Петру Порошенку вдалося сформувати потужну світову проукраїнську коаліцію, в яку входять сорок країн, починаючи від Японії та Австралії і до США і Канади. Країни-союзниці забезпечують серйозну фінансову і військову підтримку Україні в її боротьбі з російською православною нечистю.
Заслуга Президента України полягає в тому, що він не боїться говорити вголос про шалений сатанізм православних громадян Московії і закликає весь світ на боротьбу з російським православним фашизмом для збереження життя на землі.
Ответить