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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ГПУ (8936) конфискация (405) Янукович (32637) Матиос Анатолий (549)

 Янукович и его окружение за 4 года украли сумму, равную годовому бюджету Украины по курсу 8 грн/доллар, - Матиос

матиос

На установление суммы выведенных средств Виктором Януковичем и чиновниками во время его каденции необходимо несколько лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Сейчас следствие рассматривает сумму, приблизительно равную годовому бюджету Украины.

"Чтобы это расследовать до каждой копейки нужны годы. Но мы ориентируемся, что суммарно за весь этот период, 4 года, вся эта компания где-то годовой бюджет украли - в гривнях при курсе 8 (гривен за доллар. - Ред.)", - сказал Матиос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убытки, причиненные режимом Януковича Украине, достигают $40 млрд, - Луценко

Напомним, по данным Минюста, на территории 8 стран ЕС были заблокированы средства, которые принадлежат как Януковичу, так и его окружению. Речь идет о 22 лицах. Сейчас проводится расследование правоохранительными органами соответствующих стран.

По подсчетам украинской власти и экспертной среды, речь идет о нескольких десятках миллиардов долларов, которые были выведены за период 2010-2015 годов.

20 сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура уже вернула в бюджет Украины 1,5 млрд долл. "денег Януковича", общая сумма украденных денег составляет около 40 млрд долл.
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А шо не понятно то? Во всех нынешних бедах виноват папэредник Злочинний Панда!
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Кожен вніс свою лєпту щоб ми опинились там де є зараз. Починаючи з 91-го року. А може не тільки вони винуваті, а і ті що їх обирали туди, нє?
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Хто володіє ЗМІ,той володіє електоратом і власністю держави.Електорат в більшості споживацький і хаває те що йому пропонують у ЗМІ в маніпулятивній упаковці.
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Це не знімає відповідальності з лохторату за його вибір. Я чомусь не хавав цю пропаганду.
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Есть старый анекдот про "папередников".Выгоняют с должности старого председателя колхоза,принимает дела молодой.Колхоз - сплошная руина.Молодой спрашивает у старого совета - что с этим всем делать.Старый отвечает: в ящике письменного стола он оставил три письма,когда будет завал - вскрывай по очереди.Вскорости доуправлялся молодой до "чертового паличчя",распечатывает первое письмо,читает - вали все на предыдущего председателя.Год получилось людей отвлекать,на следующий год руина усугубляется,возмущение народа растет.Вскрывает второе письмо,читает:вали все на специалистов - агронома и зоотехника.Год пропудрил мозги людям,а дела все хуже.Раскрывает третье письмо,а там написано - пиши три письма и в...буй!Нашей власти наверное пора писать три письма.
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Від завтра курс буде 5. Скажеш що я дозволив.
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Спасибо, что напомнил, что курс был 8. Теперь объясните почему Янукович воровал и курс был 8, а сейчас не воруют и курс 26
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Може тому, що янукович був ворог, а порошенко та його оточення патріоти?
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Поэтому Матиос рысью поскакал в СИЗО к Насирову, обещая скорое освобождение, лишь бы молчал.
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барыженко патриот? это заглавие дерьмового фантастического рассказа с плохим финалом.
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Можливо тому,що вже нічого не лишилось на казначейському рахунку і на армію потрібні були величезні кошти.
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да, война всё спишет. Поэтому и не торопятся её заканчивать. Очень удобно
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Хто має закінчити війну і як?
"путін піде добровільно" відкидаємо одразу.
Які у вас варіанти? Викладайте.
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...если кратко...

1. визовый режим
2. разрыв дипотношений и торговли
3. организация подполья и партизанского движения, полномасштабное развертывание диверсий на оккупированых территориях силами "настамнетов"
... раньше этого делать было нельзя, щас самое время, у врага должна гореть под ногами земля как у фашистов во время 2 мировой
4. Принять хотябы законы которые озвучил Михо, после принятия роспуск Рады и выборы
5. Урезать полномочия президента в управлении государством, ограничив представительскими функциями
...кто может это сделать? Те же кто выгнал Яныка и поверил Пороху

...где то так
...мгновенно войну это не закончит, но окончание ускорит в разы
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Цим ми лише собі нашкодимо,фінансово.
Про урізання повноважень президента це взагалі...
Хто буде керувати країною? ВР ? Обрана не лише патріотичним населенням,але і ватою.
Уявіть, якщо спікером нової ради буде рабінович,а головою уряду мураєв.
Підпілля,диверсії це якось по дитячому,не в нашому столітті.
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А так же на рефинансирование банков банков , которые "лопнули"( то есть печатались пустые деньги , скупалась валюта и выводилась за бугор . Раздували , по-факту, инфляцию). Сколько на это ушло ? Где-то годовой бюджет . А еще Стены кролика и Роттердам ++++ и много чего еще по "мелочевке".
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Всі,хто був і є при владі так чи інакше наживались.
Не бідує жоден.
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и у ВСЕХ воров , почему то , главным врагом была ЮЛЬКАВАРОФФКА.
которая украла ФСЕ.
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Теж не бідує.Та деякі воліють цього не помічати.
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И чего мелочиться-то? Подсчитали бы уже сколько украли власти за все 26 лет независимости Украины! Можно с инфографикой воровства по всем президентам Украины, включая действующего.
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я даже знаю кто курс поднимал..и они точно не сидят
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Интересно ВСЕ ЗНАЕТЕ а сколько на сегодня ПОСАДИЛИ С КОНФИСКАЦИЕЙ
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22 человека обокрали страну -чё то мне кажется шо немножно больше .
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Теперь будут несколько лет искать эти деньги! Потом пока подеребанят! И вообще если такие суммы есть на самом деле! А оконцовка как всегда будет маргонцовка! Работаем и умираем!
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у матиоса гражданская война..ну как в испании...не знает кому продаться подороже
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А чому гроші який янукович вкрав у всієї країни віддали одному Косюку?
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А Гроші Януковича які Лежали в Банку Іуди Порошенко ?

Чи мо згадаємо як Функціонер Влади Януковича Аваков Допоміг утекти Януковичу з Грузом?

А За які шшиши Ілловайський убивця (Порошенко ) Набудував по всій Україні свої Хліви "Рошен"?
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Кучма воровал по курса два гривня за доллар ,Ющенко воровал по курсу 8 . якуневич тоже по 8 . а сегодняшние воруют по курсу 28 .Получается чем больше курс , тем больше грабят .
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В Калиновке уничтожено больше снарядов, чем за три года на Донбассе, - При этом, отмечает ТСН, за три года операции на Донбассе, украинская армия использовала 24 тысячи тонн боеприпасов.
каков ПОП таков и ПРиход.
расПРодать и концы в воду.
похоже такая задача стоит перед генералитетом.
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і тепловізор, толік, тепловізор !
теж по 8 грн. курс...
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UA Богдан из Суботова
Спасибо, что напомнил, что курс был 8. Теперь объясните почему Янукович воровал и курс был 8, а сейчас не воруют и курс 26
===\\=====
Потому что микола козлянович был талантливым жуликом,и он змайструвал замечательную пирамиду....ушёл её автор,пирамида рухнула вместе с гривной
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ну так нужно немедленно садить чиновников, работавших на януковича, насколько помню - луценко был его министром мвд, пока окончательно не проворовался, матиос -тоже из команды януковича
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Вже час настав рахувати, скільки поцупили вальцманоіди
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в нас стільки не було,ми не настільки багаті як ваша фантазія.
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которые были выведены за период 2010-2015 годов. И кто же в 14-15 выводил?
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матиос ходит с пукалкой мог бы и защитить нас.... парни вы ведь все были в этой стране что мешало остановить?
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сколько наворовался нынешний "харант" со своими подельниками олигархами мы узнаем после очередного бегства!
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Короче обокрал всех только янукович . Кучма ничего не украл , ющенко тоже ничего не украл , депутаты ничего не украли , но все вдруг почему то миллионеры в долларах .
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кругом брехня,
кругом неправда,
народ змордований мовчіть.
а на апостольськім пристолі,
кабан вгодований сидить.(С)
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маиос сука так ты ж и было его окружение которое воровало вместе с овощем а сейчас ты окружение шоколадного которое ворует в десять раз больше ... стаж как говорится не пропьеш
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"А нынешнии, вроде, проскочили..."
В. Высоцкий
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Зато Петя воровал при всех, и сейчас продолжает.
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СУПЕР!! Будет теперь на кого спихнуть....Между прочим - Яныка уже много лет как нет,,, -а денюжек как небыло так и нет..Опять Янык ворует?
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Хіба ви не знаєте, хто у вас у під'їзді гадить? Так І у БЛАТНІЙ ХАТІ ПРо це БРЕШУТЬ ЦІЛОДОБОВО. та що вкрала ВСЕ.
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А Ведь Зинчеко И ВАРОФФКА еще в 2005 об этом предупреждалИ:
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А сахарок летом 2005-го по 5 гривен вместо 3-х никто не помнит? Порошенко со своим подельником с партии регионов постарались нажиться, а заодно и западлянку Юлю сделать. "Любий друзь" всегда был барыгой. Только у однотуровых избирателей память коротка.
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Янукович и его окружение за 4 года украли сумму, равную годовому бюджету Украины по курсу 8 грн/доллар, - Матиос
Судя по всему януковощь продолжает воровать из бюджета и сегодня.... Витя АСТАНАВИСЬ!!!!!)))))))))
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Мер Конотопа просить допомоги добробатів через свавілля кримінальників у міськраді • Портал АНТИКОР https://antikor.com.ua/articles/194448-mer_konotopa_prositj_dopomogi_dobrobativ_cherez_svavillja_kriminaljnikiv_u_misjkradi ….Янукович и его окружение за 4 года украли сумму, равную годовому бюджету Украины по курсу 8 грн/доллар, - Матиос - Цензор.НЕТ 420.
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зато сейчас живем и радуемся. Любители воздух погонять. Важен результат - благосостояние народа, при Яныке он был, сейчас его нет, зато есть "гиднисть" жрать землю, а патриотизмом запивать и кричать о свободе, безвизе для туристов и о членстве в НАТО и ЕС, вместо того, чтобы просто работать, не пиз*еть, как матиос, а работать на результат
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В 2013 году был депутатом местного совета.
С августа месяца по декабрь 2013 ни одну платежку казначейство не оплатило, хотя деньги на счету были, и не малые.
Говорили - денег в казне нет.
За пол года в 2013 годовой бюджет уже был разворован на 100%.
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Україну врятують тільки дострокові президентські цієї осені. Інакше буде така КАТАСТРОФА, якої Україна ще не бачила.
Скіпальський і Маломуж: Порошенко - російський шпигун

Треба масово виходити на вулиці і мирно, але твердо вимагати негайної відставки Порошенка і дострокові президентські на цю осінь. Юлін генпрокурор Шишкін пообіцяв посадити першими Баригу, Кроля і Гросю, а потім і всю їх шоблу "матіосів". І Україна стане за два рока регіональним лідером
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...снова обицяночки - цяцяночки
НЕ ВЕРЮ !!!
...всех бывших НАХ!
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"Новая ліца" прийшла, Льошу Гончарєнка принесла...
Нам треба перевірені, фахові і патріотичні люди, а не сємєніхіни, що вміють тільки пішки ходити, і саакашвілі різні, яких вже і по прасках показують, а їх рейтинг не росте.
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Шишкін, як суддя конституційного суду, не побоявсь виступити проти Янека, коли той хотів собі царських повноважень нарізати. А це багатого, чого варте
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....ну , и говорил бы , матиос , об воровстве 4 года назад , , чиво щас то ныть ,,,
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ВСЕ КТО КРАЛ В РОСИИ! ТОГДА НУЖНО БРАТЬ ТЕХ КТО ОСТАЛСЯ!
ПО МОЕМУ БАРЫГА БЫЛ МИНИСТРОМ ПРИ ЯНУКОВИЧЕ! НУ И В ПОЛНОМ СОСТАВЕ КОБМИН И ВЕРХОВНА ЗРАДА,
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"Янукович и его окружение ..."
а должен быть заголовок
" Янукович и его окружение в том числе Порошенко за 4 года украли .."
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Хватит уже все списывать на злочинную владу ,не актуально и скучно. Когда уже обнародуются факты сколько Нынешние поцупили и в афшоры отвезли.Судя даже по немногочисленным расследованиям выложенных в украинских сми,намного больше.
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Шановні любі друзі! Будьте уважні! Коли після роботи увечері Ви заходите на сторінки Фейсбука чи на You Tub, то повинні пам'ятати, що до Вас там вже побували і відклали своє лайно російські православнi тролі.
Читаючи їх коментарі потрібно враховувати, що з психікою у співробітників Центру з інформаційних технологій і «Генерального Штабу інформаційних військ Російськой Фідараціі», якi знаходяться на вулиці Савушкіна, 55 в Банд-Петербурге не все гаразд.
Прізвища деяких тролі можна знайти в картотеці реєстратури психоневрологічного диспансеру № 9 Невського району Банд-Петербурга, розташованого по вулиці Іванівська, 18.
Вони отримали нову методичку: залишати на ФБ лайновіділення и ліхословити Президента («Лiпецьк», «Рошен», «Чоколатний», «Цукерки», «Барига», «Пархатий»), Уряд України («майданутиє») та майбутнього Прем'єр-міністра батоно Міхо Саакашвілі («Выгнали из Грузии - выгоним из Одессы» от Дмитрия Голубова»).
Ольгінци, які не знають української мови, за 11 руб. 80 коп. тролят Україну російською мовою:
«однотуровый», «шоколадный заяц», «Вальцман Олигарх Офшорович», «жидобандеровцы», «правосеки», «укропы», «хохлы-фашисты», «нацисты», «фашистская гадина», «националисты», «погань», «бандиты», «хунта», «клика», «киевская сволота», тощо.
Визначити расiйське лайно тролів можна не тільки по запаху, ай за іншими ознаками. Оскільки багато тролів приїхали в Пітер з глухої тайги по «ліміту», то й поганяло у них звірине або пташине, яке закінчується на «ОВ», або на «ЕВ»: «Волков», «Лосев», «Бобров», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Грачов».
Щоб приспати пильність укропу на аватарке у тролі поміщена українська символіка, портрет Надії Савченко або просто силует. За місяць після реєстрації на ФБ у нього вже налічується близько п'яти «тисяч друзів». Іноді ольгiнцi ховаються під українськими іменами і прізвищами: «Тарас Нетудихатка», «Гоша Лютий», «Опанас Перебийніс», «Горпина Зозуля», «Убий- Вовк», Килина Чумаченко», тощо. Ці поганяла вони запозичили з українського словника.
Перші вкидання на українські ресурси тролі зазвичай робляють рано вранці, коли жiнки укропов ще доять корову.
Петру Порошенку вдалося сформувати потужну світову проукраїнську коаліцію, в яку входять сорок країн, починаючи від Японії та Австралії і до США і Канади. Країни-союзниці забезпечують серйозну фінансову і військову підтримку Україні в її боротьбі з російською православною нечистю.
Заслуга Президента України полягає в тому, що він не боїться говорити вголос про шалений сатанізм православних громадян Московії і закликає весь світ на боротьбу з російським православним фашизмом для збереження життя на землі.
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.... І тому наш заслужений президент Порошенко має 46(сорок шість) працюючих підприємств в Росії, щоб завалити її товарами, грошами і так перемогти. Так, пан Антіпа Пілігрімов?
Ви схожі на крадія, який кричить "тримайте крадія!!!!"
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Ну с яныком и его шоблой всё понятно. Только вот кто и за сколько дал вывезти и спрятать? Как там Махницкий, Ярёма, Шокин...??? Почему все сняты с международного розыска, почему все активы не арестованы??? И главный Вопрс....Сколько уже украли Нынешние коррупционеры за 3.5 года Полной власти и Дерибана Украины???
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Це героїчно розслідувати буде наступна влада.)
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Майже всi коментарі - тролі з фсб.

У Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Диверсия на крупнейшем украинском складе боеприпасов в поселке Калиновка, Винницкой области, в день рождения Президента Украины Петра Порошенко - генеральная линия православных россиян уничтожить Украину, как государство.
Скопировано с российского сайта.
«Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами».
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
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Може пан Пілігрімов просто країни поплутав? Наша країна - Україна, а ваша - паРаша
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+++++Yuriy Yurieff
Разве является неожиданностью то, что произошло после
Майдана? Не знали о встречах Порошенко и Кличко с российско- израильско- украинским олигархом Фирташем? Ведь было очевидно для тех, кто хотел видеть, что олигархами была создана "реестровая оппозиция" чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Сюда
же пристегнули карьериста с юных лет Яйценюка. Имея свой зомбоящик и население, которое с его помощью долгие годы обрабатывали, план был реализован.
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Да Ваша власть украла в три раза больше,даже при нынешнем курсе.Янукович по сравнения с Вами невинный младенец!Для него хоть ,что-то святое было!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯнукович и его окружение за 4 года украли сумму, равную годовому бюджету Украины по курсу 8 грн/доллар, - Матиос
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