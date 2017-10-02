 Янукович и его окружение за 4 года украли сумму, равную годовому бюджету Украины по курсу 8 грн/доллар, - Матиос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Сейчас следствие рассматривает сумму, приблизительно равную годовому бюджету Украины.
"Чтобы это расследовать до каждой копейки нужны годы. Но мы ориентируемся, что суммарно за весь этот период, 4 года, вся эта компания где-то годовой бюджет украли - в гривнях при курсе 8 (гривен за доллар. - Ред.)", - сказал Матиос.
Напомним, по данным Минюста, на территории 8 стран ЕС были заблокированы средства, которые принадлежат как Януковичу, так и его окружению. Речь идет о 22 лицах. Сейчас проводится расследование правоохранительными органами соответствующих стран.
По подсчетам украинской власти и экспертной среды, речь идет о нескольких десятках миллиардов долларов, которые были выведены за период 2010-2015 годов.
20 сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура уже вернула в бюджет Украины 1,5 млрд долл. "денег Януковича", общая сумма украденных денег составляет около 40 млрд долл.
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"путін піде добровільно" відкидаємо одразу.
Які у вас варіанти? Викладайте.
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1. визовый режим
2. разрыв дипотношений и торговли
3. организация подполья и партизанского движения, полномасштабное развертывание диверсий на оккупированых территориях силами "настамнетов"
... раньше этого делать было нельзя, щас самое время, у врага должна гореть под ногами земля как у фашистов во время 2 мировой
4. Принять хотябы законы которые озвучил Михо, после принятия роспуск Рады и выборы
5. Урезать полномочия президента в управлении государством, ограничив представительскими функциями
...кто может это сделать? Те же кто выгнал Яныка и поверил Пороху
...где то так
...мгновенно войну это не закончит, но окончание ускорит в разы
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Про урізання повноважень президента це взагалі...
Хто буде керувати країною? ВР ? Обрана не лише патріотичним населенням,але і ватою.
Уявіть, якщо спікером нової ради буде рабінович,а головою уряду мураєв.
Підпілля,диверсії це якось по дитячому,не в нашому столітті.
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2.https://ukr.lb.ua/economics/2017/08/18/374312_oleg_churiy_yakshcho_bank_povertaie.html
Читайте,слухайте.
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Не бідує жоден.
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которая украла ФСЕ.
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Чи мо згадаємо як Функціонер Влади Януковича Аваков Допоміг утекти Януковичу з Грузом?
А За які шшиши Ілловайський убивця (Порошенко ) Набудував по всій Україні свої Хліви "Рошен"?
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каков ПОП таков и ПРиход.
расПРодать и концы в воду.
похоже такая задача стоит перед генералитетом.
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теж по 8 грн. курс...
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Спасибо, что напомнил, что курс был 8. Теперь объясните почему Янукович воровал и курс был 8, а сейчас не воруют и курс 26
===\\=====
Потому что микола козлянович был талантливым жуликом,и он змайструвал замечательную пирамиду....ушёл её автор,пирамида рухнула вместе с гривной
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кругом неправда,
народ змордований мовчіть.
а на апостольськім пристолі,
кабан вгодований сидить.(С)
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В. Высоцкий
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Судя по всему януковощь продолжает воровать из бюджета и сегодня.... Витя АСТАНАВИСЬ!!!!!)))))))))
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С августа месяца по декабрь 2013 ни одну платежку казначейство не оплатило, хотя деньги на счету были, и не малые.
Говорили - денег в казне нет.
За пол года в 2013 годовой бюджет уже был разворован на 100%.
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Скіпальський і Маломуж: Порошенко - російський шпигун
Треба масово виходити на вулиці і мирно, але твердо вимагати негайної відставки Порошенка і дострокові президентські на цю осінь. Юлін генпрокурор Шишкін пообіцяв посадити першими Баригу, Кроля і Гросю, а потім і всю їх шоблу "матіосів". І Україна стане за два рока регіональним лідером
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НЕ ВЕРЮ !!!
...всех бывших НАХ!
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Нам треба перевірені, фахові і патріотичні люди, а не сємєніхіни, що вміють тільки пішки ходити, і саакашвілі різні, яких вже і по прасках показують, а їх рейтинг не росте.
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ПО МОЕМУ БАРЫГА БЫЛ МИНИСТРОМ ПРИ ЯНУКОВИЧЕ! НУ И В ПОЛНОМ СОСТАВЕ КОБМИН И ВЕРХОВНА ЗРАДА,
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а должен быть заголовок
" Янукович и его окружение в том числе Порошенко за 4 года украли .."
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Читаючи їх коментарі потрібно враховувати, що з психікою у співробітників Центру з інформаційних технологій і «Генерального Штабу інформаційних військ Російськой Фідараціі», якi знаходяться на вулиці Савушкіна, 55 в Банд-Петербурге не все гаразд.
Прізвища деяких тролі можна знайти в картотеці реєстратури психоневрологічного диспансеру № 9 Невського району Банд-Петербурга, розташованого по вулиці Іванівська, 18.
Вони отримали нову методичку: залишати на ФБ лайновіділення и ліхословити Президента («Лiпецьк», «Рошен», «Чоколатний», «Цукерки», «Барига», «Пархатий»), Уряд України («майданутиє») та майбутнього Прем'єр-міністра батоно Міхо Саакашвілі («Выгнали из Грузии - выгоним из Одессы» от Дмитрия Голубова»).
Ольгінци, які не знають української мови, за 11 руб. 80 коп. тролят Україну російською мовою:
«однотуровый», «шоколадный заяц», «Вальцман Олигарх Офшорович», «жидобандеровцы», «правосеки», «укропы», «хохлы-фашисты», «нацисты», «фашистская гадина», «националисты», «погань», «бандиты», «хунта», «клика», «киевская сволота», тощо.
Визначити расiйське лайно тролів можна не тільки по запаху, ай за іншими ознаками. Оскільки багато тролів приїхали в Пітер з глухої тайги по «ліміту», то й поганяло у них звірине або пташине, яке закінчується на «ОВ», або на «ЕВ»: «Волков», «Лосев», «Бобров», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Грачов».
Щоб приспати пильність укропу на аватарке у тролі поміщена українська символіка, портрет Надії Савченко або просто силует. За місяць після реєстрації на ФБ у нього вже налічується близько п'яти «тисяч друзів». Іноді ольгiнцi ховаються під українськими іменами і прізвищами: «Тарас Нетудихатка», «Гоша Лютий», «Опанас Перебийніс», «Горпина Зозуля», «Убий- Вовк», Килина Чумаченко», тощо. Ці поганяла вони запозичили з українського словника.
Перші вкидання на українські ресурси тролі зазвичай робляють рано вранці, коли жiнки укропов ще доять корову.
Петру Порошенку вдалося сформувати потужну світову проукраїнську коаліцію, в яку входять сорок країн, починаючи від Японії та Австралії і до США і Канади. Країни-союзниці забезпечують серйозну фінансову і військову підтримку Україні в її боротьбі з російською православною нечистю.
Заслуга Президента України полягає в тому, що він не боїться говорити вголос про шалений сатанізм православних громадян Московії і закликає весь світ на боротьбу з російським православним фашизмом для збереження життя на землі.
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Ви схожі на крадія, який кричить "тримайте крадія!!!!"
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У Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Диверсия на крупнейшем украинском складе боеприпасов в поселке Калиновка, Винницкой области, в день рождения Президента Украины Петра Порошенко - генеральная линия православных россиян уничтожить Украину, как государство.
Скопировано с российского сайта.
«Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами».
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
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Разве является неожиданностью то, что произошло после
Майдана? Не знали о встречах Порошенко и Кличко с российско- израильско- украинским олигархом Фирташем? Ведь было очевидно для тех, кто хотел видеть, что олигархами была создана "реестровая оппозиция" чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Сюда
же пристегнули карьериста с юных лет Яйценюка. Имея свой зомбоящик и население, которое с его помощью долгие годы обрабатывали, план был реализован.
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