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 За прошедшие сутки враг 14 раз нарушил перемирие, применяя гранатометы, пулеметы и вооружение БТР, - штаб

штаб ато

1 октября НВФ 14 раз нарушили перемирие, украинские военнослужащие 12 раз применяли оружие на поражение противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, вечером 1 октября российско-оккупационные группировки активизировались по всем направлениям: "Если днем ​​боевики придерживались режима тишины на луганском и донецком направлениях, то после 18 часов враг трижды из гранатометов различных видов и стрелкового оружия обстрелял наши укрепления неподалеку от Зайцево. А около 23 часов пророссийские наемники в который раз, цинично подвергая опасности гражданское население, открыли огонь уже по мирным зданиям на северных окраинах этого поселка. Кроме того, вечером и ночью противник дважды применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки".

Также сообщается, что на мариупольском направлении боевики били из вооружения БМП, противотанкового гранатомета вблизи Новотроицкого, а вооружение БТР и крупнокалиберный пулемет применяли неподалеку от Гнутово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате подрыва на мине в районе Богдановки погиб один украинский воин, - штаб АТО

На луганском направлении зафиксирован один обстрел: "Около 22 часов оккупанты били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам неподалеку от Крымского.".

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение противника", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября российские наемники 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки враг 14 раз нарушил перемирие, применяя гранатометы, пулеметы и вооружение БТР, - штаб 01

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грустно читать эти строки. Трусливый и бездарный главнокомандующий, который давно уже оторвался от реальности ведет политику, которая обречена на поражение, которое принесет стране проблемы на долгие годы, если не десятилетия.
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І в нас знову один загиблий..
Вічна йому пам'ять та співчуття родині.
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Перемирие на Донбассе нарушается так часто, что было бы уместней назвать его войной и сообщать, когда она нарушается.
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Ксенія,Ви плутаєте провокації з правдою!!! Я пишу правду,а Ви робите чорну справу,коли ніби жалкуєте за загиблими та пораненими, а самі в кожній темі відбілюєте злочини,бездіяльність і т.д. влади! Тому я буду Вас і Вам подібних відправляти в спам !Гарного дня!
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Від провокацій перейшли до погроз та наклепів?Ну спробуйте.
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Перемирие, как часть договорняка БПП. (БлокПорошенкоПутина)

Сегодня было семьдесят обстрелов,
Ну, а вчера, примерно двадцать два.
Агентство новостей поднаторело
Менять на цифры скользкие слова.
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк....
(полностью читать стих: Военно-полевой договорняк )
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Если трамп начнёт мочить КНДР то хуйло активируется на Донбассе в больших масштабах .,так что эти договорняки хулу вообще до одного места ..он никогда не отступит
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Майже всi коментарі - тролі з фсб.

У Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу -
генеральна лінія голодних православних росіян.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Тролi вкидають на ФБ фейки за 11 руб. 80 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу.
Скопировано с российского сайта.
«Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами».
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки враг 14 раз нарушил перемирие, применяя гранатометы, пулеметы и вооружение БТР, - штаб
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