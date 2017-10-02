 Трамп обещает справиться с "человеком -ракетой": Хорошее отношение не работает

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он написал в соцсети.
"Хорошее отношение к "человеку-ракете" не работало в течение 25 лет - почему оно должно заработать сейчас? Клинтон не справился, Буш не справился, Обама не справился. Я справлюсь", - написал он.
В Госдепартаменте США заявили, что КНДР не получит ядерных возможностей, и предложили решить этот вопрос либо путем дипломатии, либо применением силы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.
"КНДР не получит ядерных возможностей. Либо путем дипломатии, либо с применением силы - решать режиму", - написала она в Twitter.
Также она подчеркнула, что дипломатические канала пока что открыты для Пхеньяна, однако они "не будут действовать вечно".
Ранее Совет безопасности ООН 11 сентября единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР.
При этом Министерство финансов США 26 сентября приняло решение о введении санкций против восьми банков Северной Кореи, а также 26 лиц, которые представляют их в разных странах.
Напомним, 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.
Мировое сообщество осудило действия Северной Кореи. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон кроме усиления санкций против КНДР рассматривает возможность прекращения торговых отношений с любой страной, которая сотрудничает с Северной Кореей.
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클린턴,실패풀지 못했,오바마 대통령은 실패했습니다. 왜 실패했을까?
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Он угрожает мировому порядку на всем земном шаре.
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Потому там так любят приютить бездомных. Там считают деньги как в мерии, так и народ. Дешевле чтобы остатками еды подкармливали и убирали, будку сколотили, утеплили жители, чем за это платить работникам, которые будут мотаться по всему городу. Ну а власть следит, чтобы все бездомные питомцы были стерилизованы. Мне это кажется правильным.
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Твиттер внял просьбам и теперь страница бана от В. «Помёта» Соловьева выглядит так:
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Вот щекастый себя ведет аналогично. До тех пор, пока его будут уговаривать и сюсюкаться, - будет хамить. Если ему побьют толстую морду, начнет размазывать сопли и рассказывать, что его не по делу обидели. Будет вымагать помощь и харчи. А потом еще и плюнет на спину тем, кто его жалеть будет.
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20 ч ·
Нет, я не хочу, чтобы на моей родине произошло, как в Латинской Америке. Я хочу, чтобы моя родина развалилась на 10 составляющих частей, удельных княжеств, и, я считаю, что это решение проблемы было бы наиболее оптимальным.
Здесь будет некое подобие Сомали, где в Могадишо днем еще можно жить, но упаси вас бог выйти за черту города с наступлением ночи. Мне кажется, в России всё к этому идет: одна большая ДНР от моря до моря. Потому что если власть нивелирует закон, то низы этот сигнал считывают замечательно, подхватывают его быстро и начинают действовать. Вот это «Христианское государство» - это просто замечательный пример происходящего.
Это уже неконтролируемый процесс. Если вы годами дебилизируете свое население, если вы насаждаете агрессию, ксенофобию, если вы ему говорите, что закон не работает, если вы ему талдычите: Убивай! Убивай! Убивай! - сначала убивай чеченцев, потом грузин, потому украинцев… вот эта накопившаяся агрессия, эта злость, она просто так не рассосется, она обязательно должна будет выплеснуться.
Та же самая «Лента», которую сегодня сожгли, вчера написала: женщине отрубили руку, когда она разговаривала по телефону. Совершенно безумная история. Женщина стояла, говорила по телефону. Левую руку с золотыми часами и золотыми перстнями положила на забор. И мимо забора шел мужик с топором, увидел золото - отрубил ей руку, убежал с ней, золотые кольца себе снял. Вот в таких даже вещах это выплескивается. Просто так это не рассосется.
Я говорю об общем процесс озверения общества, безусловно. И нельзя отрицать, что оно уже есть, потому что если бы даже я, весь такой алармист и паникер, четыре года назад сказал, что русские люди будут толпами ехать в Украину, чтобы убивать украинцев, а русские танки будут штурмовать украинские города, вы бы мне сказали: «Ну, братан, ты совсем уже псих! Езжай в Кащенко». Четыре года назад никто этого представить себе не мог. Сейчас мы уже живем в этой реальности.
К тем россиянам, которые воюют на сирийской войне я отношусь положительно. Вот правда, я к этим людям отношусь крайне положительно. Во-первых, я, безусловно, благодарен Владимиру Путину, что он им дал такую возможность поехать в Сирию и быть там прикопанными в песочке.
Во-вторых, я им благодарен за то, что они едут в Сирию, а не в Украину, потому что, как ни крути, своя рубашка ближе к телу, и Сирия все-таки от нас дальше, и про Сирию я знаю меньше. Вот если бы эти люди ехали сюда, в Украину убивать украинцев, мне бы это нравилось меньше. А так, уж Сирия, прости, мир таков.
А, в-третьих, я благодарен этим людям, потому что они туда едут - и меньше становится проблем в России… То есть всех полоумных… в этом случае, скорее, я благодарен все-таки сирийцам, что они взяли на себя проблему утилизации всех полоумных, бесноватых в России.
― Аркадий…
― Вы спрашиваете мое мнение - я вам отвечаю.
― Некорректно.
― Подождите, туда поехал Мильчаков, туда поехала половина тех, кто был на Донбассе…
― Мне ничего не говорит эта фамилия, Аркадий.
― Мильчаков?
― Да.
Отжог немножко на "Эхе". Сказал все, что думаю.
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/2063930-echo/
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Из Сирии сообщают, что ИГ казнило троих русских пленных на площади города Эл-Маяден.
Сначала им отрезали голову, а потом сожгли.
SafawiHunter @MorocanArab 6 ч.6 часов назад
#BREAKING: More info coming in:
"Islamic State burned 3 Russian officers after they beheaded them at the Al-Jardaq square inside Al-Mayadeen city today."
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Так же сообщают, что ИГ совершило нападение на авиабазу Тияс, в ходе которого якобы были сожжены два асадитских самолета.
Информация пока на уровне слухов, но если так, то окружение дважды духовноскрепной Пальмиры успешно продолжается.
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Вот такое пишут про Тияс. "Т4 в осаде и свиньи улетели на вертолетах после начала штурма".
Свиньи - это кацапы. )))
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Сирия. Похоже дело идет к тому что ИГИЛ в третий раз возьмет Пальмиру. Линия фронта асадитов просто рассыпалась - они не знают где ИГИЛ. А он в тылу. Идет эвакуация авиабазы возле Пальмиры а из Москвы идут сумасшедшие сообщения о военных победах и тысячах уничтоженных моджахедов.
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Если бы Россией управляли бы ослы, то даже они не нанесли ей такого ущерба, какой нанесли ей люди из питерской подворотни.
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Прыжок без парашюта.
https://twitter.com/CleanAuthoritie/status/914530997143732230
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Зассыт !
Сбить испытательную ракету зассали.
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