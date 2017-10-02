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Все про:КНДР (380) ракеты (618) США (13517) Трамп (1408)

 Трамп обещает справиться с "человеком -ракетой": Хорошее отношение не работает

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удастся справиться с ситуацией в КНДР, в отличие от его предшественников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он написал в соцсети.

"Хорошее отношение к "человеку-ракете" не работало в течение 25 лет - почему оно должно заработать сейчас? Клинтон не справился, Буш не справился, Обама не справился. Я справлюсь", - написал он.

В Госдепартаменте США заявили, что КНДР не получит ядерных возможностей, и предложили решить этот вопрос либо путем дипломатии, либо применением силы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.

"КНДР не получит ядерных возможностей. Либо путем дипломатии, либо с применением силы - решать режиму", - написала она в Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы полностью готовы к военному решению конфликта с КНДР, - Трамп

Также она подчеркнула, что дипломатические канала пока что открыты для Пхеньяна, однако они "не будут действовать вечно".

Ранее Совет безопасности ООН 11 сентября единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР.

При этом Министерство финансов США 26 сентября приняло решение о введении санкций против восьми банков Северной Кореи, а также 26 лиц, которые представляют их в разных странах.

Напомним, 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон зря тратит время на попытки вести диалог с Ким Чен Ыном, - Трамп

Мировое сообщество осудило действия Северной Кореи. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон кроме усиления санкций против КНДР рассматривает возможность прекращения торговых отношений с любой страной, которая сотрудничает с Северной Кореей.

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Сам себе ответь. А кто хYйло? Не матерюсь.
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А козломордые продолжают тупить - какое-такое Хуйло?

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Тех тоже так можно назвать (которые в РФ выехали) - не ошибёшься.
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Козломордые (свинорылые) хазарские племена, проживавшие на окраинах Руси. Своей культуры и языка, не имели, как и государства. Карамзин
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он сам с собой справится... только санкции вводить этого хватит как показывает практика.
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Пиши правильно
클린턴,실패풀지 못했,오바마 대통령은 실패했습니다. 왜 실패했을까?
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А человек-хйуло
Он угрожает мировому порядку на всем земном шаре.
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Очередной пост в твиттере,покрасовался на публику и забыл.
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А я, отличие от Трампа, всегда начинаю понедельник с добрых дел! Вот, первая партия голодных нарисовалась... И ещё будут пятеро...


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Спасибо за еду, но тут нужен другой подход - стерилизация самок, чтобы такие холодные и голодные шустрики не размножались прямо пропорцианально количеству добрых людей. А те ,которые уже на улице - расдавать по семьям и приютам. Тогда будет как в Европе - ноль покинутых животных на улицах.
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Вы прям провидец!!! Честное Слово! Вот этот, который ближний, ему два года. Так вот: его зовут Шустрик! Крысолов и умница. А вчера забрали одного черного красавца, который прибился с месяц назад, его явно кто-то выгнал, бо был чистенький-чистенький. А со стерилизацией- есть проблемы. Я пытался поговорить с ветеринаром. Оказалось- отсутствует помещение для послеоперационной передержки . А у меня- двое домашних. Невозможно.
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людт вже забули як котячі врятували цілі міста від чуми в середньовіччя. А тем де забобонні жлоби вбивалі і дівчат і котів під дудку інквізіції, там чума викосила цілі міста.
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Доброе дело - это взять полностью на себя ответственность за питомца, а подкормить - это хуже, чем выбросить, по крайней мере прежние "хозяева" не лицемерили в собственной безответственности и безжалостности. Прикормив вы приучаете животное быть зависимым от вас и когда оно не получит очередного пайка (по той или иной причине), то это будет подлым предательством. Подкармливая бездомных животныхй и не стерелизуя их вы умножаете проблему многократно. Поэтому нельзя быть "добреньким" и безответственным за последствия собственных действий!
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Ну, это вы зря! Я кормлю их ежедневно. Зимой- как минимум- 2 раза в день. В морозы- трижды. Меню: каша с бычками, смешанная с сухим и мокрым Вискасом. Они у меня, вполне вероятно- зависимы. Но крыс приносят! И не добивают сразу, а орут, под окнами. Выглядываю я или жена... хвалим. И вот тогда они их и тавой...
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если ты действительно "добрый", то возьми домой и прими полную ответственность на себя, иначе не имея такой возможности лучше будь "злым" (не будет "добра" не будет и "зла")!
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У меня двое своих. Уже девять лет живут. Тонкинезы. Это- их территория. Они порвут любое животное, которое посмеет на неё посягнуть.
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я понимаю вас, но поймите и вы меня, если у вас нет возможности содержать, то и не беритесь за то, что всё равно изменить не сможете, подкармливая вы только усугубляете и без того очень непростую и серьёзную проблему. природа сама отрегулирует численность как животных (так и людей), я не изверг, но я понимаю значения слова "ОТВЕТСТВЕННОСТЬ"!
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Я- отвечаю за этих котов! Когда я в рейсе, моя жена кормит их точно также как и я. Когда кто-то из них болеет, я везу его к ветеринару и, подчас, плачу весьма немалые деньги. Последний раз я заплатил 1800 гривен, но спас своего черного дворового кота. Их- никто не пытается обижать. Я- на первом этаже и всегда приду на помощь. Потому, меня называют Кошачьим папой.
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не бывает частичной ответственности, если вы отвечаете за них, то это ваши питомцы и ваша ПОЛНАЯ ответственность, поэтому вы ОБЯЗАНЫ обеспечить их ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ, не только едой, но и кровом, уютом и эмоциональным комфортом, а также отвечать за из потомство (пристроить). В том числе отвечать на претензии от других жильцов за санитарию и правила содержания животных (убирать за них в общественных местах).
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Вы упорны. Наверное- ненавистник котов. А я их- люблю. Кстати, не только своих. Я ещё и спасаю посторонних. По крайней мере- троих домашних, которые влезли хрен куда, на деревья. Несмотря на свой возраст, у меня достаточно сил и умения влезть на дерево, при этом быть жутко оцарапанным, в благодарность, но таки снять дико орущего кота, оттуда. А вы бы, наверняка списали его, на природный естественный отбор. Я прекращаю диалог с вами.
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Канадец рассказал что у них на дворики регистрируются бездомные кошки или собаки. Так за поддержку их всему дворику нехилая скидка в коммунальных платежах. Если кошка умрет, то скидка аннулируется. Расстройство для всех во дворе.
Потому там так любят приютить бездомных. Там считают деньги как в мерии, так и народ. Дешевле чтобы остатками еды подкармливали и убирали, будку сколотили, утеплили жители, чем за это платить работникам, которые будут мотаться по всему городу. Ну а власть следит, чтобы все бездомные питомцы были стерилизованы. Мне это кажется правильным.
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Я, через несколько минут, выложу фото. Это Кошкин Дом, сотворенный моими собственными руками. Он- на дереве, как вы увидите. Это- необходимость. Он- утеплен. Когда зимой шляются бродячие псы, то коты спасаются туда. И пересиживают опасность. А потом- снова спускаются и просят поесть. Итак, через несколько минут, я сфотаю...
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Вот такой домик. Это я к тому, что мои дворовые коты живут не хуже, чем в Канаде. Это я- гарантирую.
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я коли кудись їду завжди вожу з собою котячий-собачий корм. Якось у поїздках постійно зустрічаю кошенят та цуциків яких якесь гидотне бидло викинуло з дому щоб не годувати. Стерілізуй свою кішку або собаку, скотино!
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И очень правильно! Я- такой же. А зимой- это у меня правило. У моей жены- тоже.
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надежда только на трампа, ведь этому дауну ЫНУ вбили в тупорыльник, что оно бог, значит его трам должен отправить к богам уже
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Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM 9 ч.9 часов назад
Твиттер внял просьбам и теперь страница бана от В. «Помёта» Соловьева выглядит так:

Трамп обещает справиться с "человеком -ракетой": Хорошее отношение не работает - Цензор.НЕТ 1319
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Мне по жизни приходилось много работать и общаться с "гегемонами". И сейчас это продолжается. Основное отличие от нормального человека, работающего токарем, слесарем (далее по списку) состоит в том, что он, "гегемон", воспринимает нормальное отношение к себе, как разрешение сесть тебе на голову. Кстати, это один из признаков кацапизма.
Вот щекастый себя ведет аналогично. До тех пор, пока его будут уговаривать и сюсюкаться, - будет хамить. Если ему побьют толстую морду, начнет размазывать сопли и рассказывать, что его не по делу обидели. Будет вымагать помощь и харчи. А потом еще и плюнет на спину тем, кто его жалеть будет.
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А я скажу що коли "білого комірця" вчасно не поставити на місце, то вважатиме що він цар і бох. Я теж довго працював і спілкувався з такими.
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Гегемонятся не зависимо от цвета воротника.
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Интересно, когда кукольное представление закончится. Когда. там. кабалисты цифирь дадут.
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Аркадий Бабченко
20 ч ·

Нет, я не хочу, чтобы на моей родине произошло, как в Латинской Америке. Я хочу, чтобы моя родина развалилась на 10 составляющих частей, удельных княжеств, и, я считаю, что это решение проблемы было бы наиболее оптимальным.
Здесь будет некое подобие Сомали, где в Могадишо днем еще можно жить, но упаси вас бог выйти за черту города с наступлением ночи. Мне кажется, в России всё к этому идет: одна большая ДНР от моря до моря. Потому что если власть нивелирует закон, то низы этот сигнал считывают замечательно, подхватывают его быстро и начинают действовать. Вот это «Христианское государство» - это просто замечательный пример происходящего.
Это уже неконтролируемый процесс. Если вы годами дебилизируете свое население, если вы насаждаете агрессию, ксенофобию, если вы ему говорите, что закон не работает, если вы ему талдычите: Убивай! Убивай! Убивай! - сначала убивай чеченцев, потом грузин, потому украинцев… вот эта накопившаяся агрессия, эта злость, она просто так не рассосется, она обязательно должна будет выплеснуться.
Та же самая «Лента», которую сегодня сожгли, вчера написала: женщине отрубили руку, когда она разговаривала по телефону. Совершенно безумная история. Женщина стояла, говорила по телефону. Левую руку с золотыми часами и золотыми перстнями положила на забор. И мимо забора шел мужик с топором, увидел золото - отрубил ей руку, убежал с ней, золотые кольца себе снял. Вот в таких даже вещах это выплескивается. Просто так это не рассосется.
Я говорю об общем процесс озверения общества, безусловно. И нельзя отрицать, что оно уже есть, потому что если бы даже я, весь такой алармист и паникер, четыре года назад сказал, что русские люди будут толпами ехать в Украину, чтобы убивать украинцев, а русские танки будут штурмовать украинские города, вы бы мне сказали: «Ну, братан, ты совсем уже псих! Езжай в Кащенко». Четыре года назад никто этого представить себе не мог. Сейчас мы уже живем в этой реальности.
К тем россиянам, которые воюют на сирийской войне я отношусь положительно. Вот правда, я к этим людям отношусь крайне положительно. Во-первых, я, безусловно, благодарен Владимиру Путину, что он им дал такую возможность поехать в Сирию и быть там прикопанными в песочке.
Во-вторых, я им благодарен за то, что они едут в Сирию, а не в Украину, потому что, как ни крути, своя рубашка ближе к телу, и Сирия все-таки от нас дальше, и про Сирию я знаю меньше. Вот если бы эти люди ехали сюда, в Украину убивать украинцев, мне бы это нравилось меньше. А так, уж Сирия, прости, мир таков.
А, в-третьих, я благодарен этим людям, потому что они туда едут - и меньше становится проблем в России… То есть всех полоумных… в этом случае, скорее, я благодарен все-таки сирийцам, что они взяли на себя проблему утилизации всех полоумных, бесноватых в России.
― Аркадий…
― Вы спрашиваете мое мнение - я вам отвечаю.
― Некорректно.
― Подождите, туда поехал Мильчаков, туда поехала половина тех, кто был на Донбассе…
― Мне ничего не говорит эта фамилия, Аркадий.
― Мильчаков?
― Да.
Отжог немножко на "Эхе". Сказал все, что думаю.
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/2063930-echo/
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Больше всех от угроз Трампа страдает твиттер
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Оффтоп

Из Сирии сообщают, что ИГ казнило троих русских пленных на площади города Эл-Маяден.
Сначала им отрезали голову, а потом сожгли.



SafawiHunter‏ @MorocanArab 6 ч.6 часов назад

#BREAKING: More info coming in:
"Islamic State burned 3 Russian officers after they beheaded them at the Al-Jardaq square inside Al-Mayadeen city today."
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ПС
Так же сообщают, что ИГ совершило нападение на авиабазу Тияс, в ходе которого якобы были сожжены два асадитских самолета.
Информация пока на уровне слухов, но если так, то окружение дважды духовноскрепной Пальмиры успешно продолжается.
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ППС
Вот такое пишут про Тияс. "Т4 в осаде и свиньи улетели на вертолетах после начала штурма".
Свиньи - это кацапы. )))
Трамп обещает справиться с "человеком -ракетой": Хорошее отношение не работает - Цензор.НЕТ 8213
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Ти ба як воно! Навіть араби ко-ко-цапів свинями звуть.
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Юго Восток 🇺🇦‏ @Ale4kko 14 ч.14 часов назад
Сирия. Похоже дело идет к тому что ИГИЛ в третий раз возьмет Пальмиру. Линия фронта асадитов просто рассыпалась - они не знают где ИГИЛ. А он в тылу. Идет эвакуация авиабазы возле Пальмиры а из Москвы идут сумасшедшие сообщения о военных победах и тысячах уничтоженных моджахедов.
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Михаил Тевосян‏ @tevosyan_m 10 ч.10 часов назад
Если бы Россией управляли бы ослы, то даже они не нанесли ей такого ущерба, какой нанесли ей люди из питерской подворотни.

Трамп обещает справиться с "человеком -ракетой": Хорошее отношение не работает - Цензор.НЕТ 44
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Трамп обещает справиться с "человеком -ракетой"

Зассыт !
Сбить испытательную ракету зассали.
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Зачем ее сбивать, если она летит мимо и не причинит вреда?
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Ну да ,в штатах уже все разрулил,как и обещал,все все вопросы порешал.Можно за страшного корейского диктатора взяться. Хотя ,если и с ним трамп будет разбираться,как и в штатах вопросы решил,то будет как то не того,из за наличия у ким чен ыра волшебной палочки выручалочки.Махнет и писец южной кореи,японии , китаю и русский дальний восток затронет грибок-зонтик ядовитый.Так шо нихрена у трампа не получится хорошего.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп обещает справиться с "человеком -ракетой": Хорошее отношение не работает
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