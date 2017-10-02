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 В результате подрыва на мине в районе Богдановки погиб один украинский воин, - штаб АТО

1 октября в результате подрыва на мине погиб один украинский военнослужащий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Во время проведения инженерных работ на подступах к Богдановке подорвался на мине и получил ранения несовместимые с жизнью один украинский военнослужащий", - сказано в сообщении.

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Таким образом, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий.

Напомним, 30 сентября российские наемники 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

В результате подрыва на мине в районе Богдановки погиб один украинский воин, - штаб АТО 01


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