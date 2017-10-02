 МИД Италии предписал послу КНДР покинуть страну

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Таким образом, посол должен будет покинуть территорию Италии.
Кроме этого, А.Альфано высказался в поддержку усилий госсекретаря США Рекса Тиллерсона убедить Пхеньян отказаться от обладания ядерным оружием.
Западные СМИ напоминают, что Рим ранее высказывался за поддержание давления на северокорейский режим в связи с его ядерной программой.
699 9
Тиллерсон зря тратит время на попытки вести диалог с Ким Чен Ыном, - Трамп(77)
Чиновники КНДР не желают вести мирные переговоры, - Госдеп США(104)
В сети появилась графика последствий возможного ядерного взрыва в Тихом океане. ВИДЕО(24)
"Это и есть трехэтажный дом сеньора Соловьева", - Навальный показал виллу кремлевского пропагандиста на берегу озера Комо и документы о ПМЖ в Италии. ВИДЕО+ФОТО(127)
Дональд Трамп рішуче відповів на погрози Північної Кореї(0)
США ввели новые санкции против финансового сектора Северной Кореи(6)
МИД КНДР заявляет, что США объявили войну Северной Корее(175)
Ответить
Ответить
Судя по тому, что сказал Трамп и этой новости, что выше скоро начнётся ад на корейском полуострове...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хуйлу, обычно, подыгрывают, но дружбой с амерами, похоже, больше дорожат.
хотя, в принципе, вся европа такая.
немцы тоже и с хуйлом хотят дружить, и с амерами не хотят ссориться.
Ответить
Ответить