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Все про:Италия (861) КНДР (379) посол (1193)

 МИД Италии предписал послу КНДР покинуть страну

кндр

Глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил в интервью итальянской газете "Республика", что итальянские власти приняли решение лишить аккредитации посла КНДР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Таким образом, посол должен будет покинуть территорию Италии.

Кроме этого, А.Альфано высказался в поддержку усилий госсекретаря США Рекса Тиллерсона убедить Пхеньян отказаться от обладания ядерным оружием.

Западные СМИ напоминают, что Рим ранее высказывался за поддержание давления на северокорейский режим в связи с его ядерной программой.

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от пзд, придется хомячку похудеть немного, пасту и пиццу теперь непохаваешь ((
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Ну всеееее!Сейчас правительство КНДР опубликует на ютубе как безумный Ким отстреливает с дробовика каблук своей мадам,так сказать с двусмысленном намеком
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"Хорошее отношение к "человеку-ракете" не работало на протяжении 25 лет - почему оно должно заработать сейчас? Клинтон не справился, Буш не справился, Обама не справился. Я справлюсь", - написал Трамп в Twitter.

Судя по тому, что сказал Трамп и этой новости, что выше скоро начнётся ад на корейском полуострове...
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вы взрослый человек,и до сих пор верите тому,шо Орангутан калякает в Твиттере
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Трамп чрезмерно честолюбив, и он сделает то, о чём говорит на весь мир. Время покажет. Причём, ближайшее время.
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Орангутан много чего говорил,95 процентов того,шо из-под него проистекает - просто белый шум.
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Если в КНДР есть посол Италии, то ему лучше бежать быстрее)
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хрен поймешь макаронников.
хуйлу, обычно, подыгрывают, но дружбой с амерами, похоже, больше дорожат.
хотя, в принципе, вся европа такая.
немцы тоже и с хуйлом хотят дружить, и с амерами не хотят ссориться.
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Кстати, а что посол Италии делает в КНДР? Это же страна изгой уже много десятилетий. Зачем там вообще послы из нормальных стран? Бред.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД Италии предписал послу КНДР покинуть страну
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