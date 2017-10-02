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 Суд в Испании открыл дело против полиции Каталонии за бездействие во время референдума

испания

Суд испанского города Льейда открыл судебное производство против каталонской полиции Mossos d'Esquadra по обвинению в бездействии во время референдума в Каталонии о независимости

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо.

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"В связи с возможным совершением преступления, которое заключается в неповиновении судебному решению, было открыто предварительное производство для определения обстоятельств и характера событий, а также лиц, которые к этому причастны", - информирует испанское издание "El Periodico".

Союз профсоюзов полицейских Испании присоединился к обвинениям суда. Но, вместе с тем, сотрудники "Mossos d'Esquadra" сообщают, что действуют в рамках закона и выполняют решения суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число пострадавших в ходе беспорядков превысило 760 человек, - Минздрав Каталонии

Как известно, сегодня в Каталонии состоялся референдум об отделении от Испании, который в Мадриде считают незаконным. В течении дня, как сообщалось ранее, стремительно росло количество пострадавших от столкновений с местной полицией. В 20.00 по местному времени власти Каталонии процедуру референдума прекратили.

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Да пострелять нужно было весь народ. Но народу было много. Могли бы и ствол в задницу засунуть.
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Если полиция нарочно бездействовала, то для Испании все плохо
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Несмотря на все крики по поводу того, кто кого кормит, в кризис 2008 года испанское правительство выделило 30% от всей суммы на спасение экономики, именно на Каталонию. Общая сумма - 67,4 миллиарда евро. Кроме того,
большой проблемой остается долг - более 35% ВВП Каталонии (в 2016 году ВВП составил 212 миллиардов евро), это третье место в стране после Валенсии и Кастилии-Ла-Манчи. Дыра в каталонском бюджете увеличивается с каждым годом. В 2007 году долг составлял 15,8 миллиарда, за 10 лет он вырос на 378%, достигнув в первом квартале нынешнего года 75,4 миллиарда евро.
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Это у нас нужно открывать против Тручынова и других политиков, криминальное дело, за бездействие и подстрекательство к бездействию, которое привело к потери Крыма.
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Баррикады из убитых лошадей. Барселона. Июль 1936 года.
Суд в Испании открыл дело против полиции Каталонии за бездействие во время референдума - Цензор.НЕТ 700
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Из истории гражданской войны в Испании.
Сталин стал рассматривать Испанию как потенциального союзника и решил оказать помощь левым республиканцам в войне с Франко
С мая 1937 г., после барселонских событий, Сталин стал уже активно вмешиваться в политическую борьбу в Испании.
6 сентября 1936 года Сталин дал указание Кагановичу изучить возможность переправки самолетов в Испанию под видом закупок в Мексике. 14 сентября иностранный отдел НКВД и Разведуправление НКО, по указанию политического руководства, разработали план "операции Х" - отправки военного снаряжения в Испанию. Теплоход "Комсомол", первым из советских судов с оружием прибыл в Испанию.
Однако поставки морским транспортом были связаны с большим риском, так как итальянцы развернули в Средиземном море подводную войну, 14 декабря 1936 итальянцами был потоплен советский пароход «Комсомол». К середине 1937 года было потоплено ещё два советских корабля. Более 80 советских кораблей было задержано.
Так же советское оружие перебрасывалось в Каталонию через Францию. Под конец войны, 4 февраля 1939 года поставки оружия в Каталонию были остановлены из-за наступления франкистов; около 400 вагонов военного снаряжения пришлось эвакуировать назад во Францию. Оставшиеся во Франции имущество удалось летом 1939 года вернуть в СССР.
Всего Советский Союз поставил 648 самолётов различных типов; 347 лёгких танков; 60 бронеавтомобилей; 1186 орудий; 340 миномётов; 20 434 пулемёта и 497 813 винтовок, а также боеприпасы (в том числе 156 453 бомб, 64 748 320 авиапатронов), порох, топливо, медикаменты, снаряжение и иное военное имущество.
Так же на стороне республиканцев воевало более 2000 советских "ихтамнетов"
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Это агония испанского режима.
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рашист, ты следи за агонией своего пуйловского режима
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Нет, надо дать пинком под зад всем расеянам и погнать их на хрен из Испании с вилл и побережий, чтобы не мутили воду!
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Мусора не люди!


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Я не против референдум это высшая норма демократии, но я за то чтоб она одинаково действовала у всех странах... а то пусть попробуют жители Калининграда провести референдум и присоединиться к Германии, или Курил присоединится к Японии, посмотрим как на это отреагировали бы власти в Кремле... если они признают референдум в Крыму, значит такой механизм самоопределения должен действовать на всей территории России для всех субъектов и территорий федерации.
ЕС не надо было признавать независимость Косово, а оставить его в составе Сербии на правах автономии, в ЕС сами открыли ящик пандоры и если можно оторвать кусок от Сербии, то почему то же запрещено в Испании, там тоже население хочет самоопределиться...
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Місцева вата хоче більше халявної ковбаси. ВОни цим "рехферендумом" просто доять центральний уряд.
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От Севильи до Гренады;
В тихом сумраке ночей.
Раздаются серенады,
раздается звон мечей!

р
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а в Каталонии воинские части е?
всё таки там около 7,5 миллионов проживают, целая страна вообще-то, например Грузия примерно наполовину меньше а нормальная страна с национальным языком, традициями, культурой
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Однако, вы пишете херню. В Косово был геноцид косоваров со стороны сербов. Сербы- рашисты Балкан, такие себе упоротые мелко-имперцы. Пытаясь сохранить уже подохнуть маленькую балканскую империюЮгославию Югославию, они умудрились развязать агрессию против каждой из бывших республик Югославии.
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Никаких "косовар" не существует. Это этнические албанцы, которых зачем-то завёз ещё Тито.
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так же как вас рашистов завёз Сталин в Крым и на Донбасс?
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Непонятные какие-то действия мадридских властей против Каталонской Народной Республики. Нужно было не силу применять, а договариваться. Должна собраться контактная группа из глав ведущих европейских государств. Подписать соглашения об особом статусе Народной Республики. Нажать на Мадрид,чтобы те внесли в Конституцию положения об особом режиме управления в Народной Республике, с правом вето на принимаемые центральными властями решения по всем политическим вопросам. Стихийно возникшую самооборону Каталонской Народной Республики признать законной участницей конфликта. Прислать миссию ОБСЕ на линию разграничения. Вот, как-то так.
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да вот еще назначить гденить в ......Марселе заседание по перемирию и обмену пленными
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Рашист, испанцы хорошо выучили рашистские мантры, типа "Доннбасс не слышат", итд...
С вами рашистами и их пособниками никто в мире не собирается договариваться. так что успокойся, путч пуйла провалился в Испании. Не будет там никаких терробразований типа ЛНР, ДНР и тем более твоих "зелёных человечков"... В зародыше задушили рашистскую гадину в Испании.
Испанцы, хорошо выучили урок пуйла на Донбассе. И не стали доверять местным полицаям.
А накануне перекинули в Каталонию испанскую полицию и силы гражданская гвардии Испании из Мадрида, Сарагосы, Севильи, Валенсии,Малаги...
"Нет, нет, давайте в другой раз. Простите. Грасиас. Спасибо", - отказался отвечать на вопросы журналистов замглавы правительства Каталонии Ориольд Хункерас.
Это русское "спасибо" от заместителя главы автономии испанские власти правильно оценили. Накануне респектабельная газета El Pais вполне серьезно сообщила о связях каталонских властей с русскими хакерами.
В итоге начали закрывать сайты, связанные с рашистами.
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Испанцы такие бодрые потому что там нет открытой границы с военторгом, ога.
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рашист, видишь как тебя легко вычислять
Военторг это словечко, практикуемое только в рашке по отношению к поставкам оружия и боеприпасов через границу рашки на Донбасс к рашистской оккупационной армии на донбассе.
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Вася, если ты туп, почему именно на меня возложена миссия сообщить тебе об этом ?
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Каталноская народня Республика?
Лишнехромосомный, раньше ты хоть шифроввался, а теперь открытым текстом строчишь методички из Ольгино...
Не удивительно, что ты поддерживаешь Порошенко, по указанию из ольгино.
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Шо, команда поступила - готовишься к гастролям Михо 17-го октября ?
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готовлюсь, что вас рашистских оккупантов погонят с Донбасса... Будешь в ростове встречать своих соплеменников оккупантов - рашистов, вместе со ставленником пуйла Порошенко... Януковоща ещё возьмите, что тот петю встречал
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Я смотрю в Украине все уже просто отлично и скучно раз столько комментариев по совершенно левой проблеми.
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а причём тут Украина до форума? что за новости постят то и обсуждается) так что это вопрос не комментариев а тем
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Почему же "левой" ? Сытая довольная Европа спокойно взирала как на востоке Украины заваривалась кровавая каша. Taste your own food this time, you know...
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Не очікував від іспанців токої тупості...
Ну і що коли Каталонія стане незалежною? На Місяць переїде?
Якби без козловства признали референдум, то і жили б далі як жили. Кому у світі різниця дві країни на тому півострові, чи п'ять?
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Лишнехромосомный, а ты конечно же так же поддерживаешь и отделение Крыма и Донбасса от Украины?
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