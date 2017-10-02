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 Не все преступления экс-бойцов "Торнадо" удалось расследовать, - Матиос

шевченко торнадо

Правоохранители не все смогли расследовать по делу в отношении преступлений, совершенных бывшими бойцами расформированной спецроты "Торнадо".

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Матиос подчеркнул, что уверен в вине "торнадовцев". "Они не то, что настоящие виновные, они имеют приговор украинского суда (сейчас оспаривают апелляцию). Я в этом глубоко убежден и это подтвердило заседание Оболонского суда, а их состоялось больше ста. Речь идет о 12 обвиняемых, у каждого из которых по два и более адвокатов", - сказал он.

Матиос отметил, что потерпевшие опознали в суде "торнадовцев", которые совершили в отношении них ряд преступлений.

"На закрытом заседании потерпевшие полностью признали, подтвердили показания досудебного следствия о нечеловеческих вещах, которые с ними происходили (посягательство на половую неприкосновенность человека, преступления, которые унижают человеческое достоинство, телесные повреждения, истязания). Но за этими сухими юридическими высказываниями стоят нечеловеческие поступки людей, которые носили погоны и имели опосредованную власть над абсолютно гражданским населением", - подчеркнул Матиос.

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Главный военный прокурор признался, что в "деле торнадовцев" не все удалось расследовать.

"Мы не все смогли расследовать, потому что очень много потерпевших не захотели рассказывать о тех событиях. Мы не установили до конца местонахождения людей, которые пропали без вести. Но пусть это будет на их совести. Все, что мы могли сделать - сделали", - отметил главный военный прокурор.

Он напомнил, что "торнадовцы" обжаловали величину наказания, поскольку считают себя невиновными, а прокурор написал апелляцию о мягкости наказания.

Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

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Во время рассмотрения дела бойцов спецроты "Торнадо" в августе 2016 года под зданием суда собрались митингующие в поддержку подсудимых. Однако правоохранители не пускали на закрытое судебное заседание граждан, которые не были участниками судебного процесса. В результате произошло несколько столкновений. Протестующие бросали в стражей порядка палки, камни, использовали дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали более 20 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.

В апреле Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым дал условные сроки.
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Все преступления бойцов Торнадо известны. Все их преступления состояли в том, что они пресекали контрабанду Порошенко в лугандон к его торговым партнёрам - пуйловским оккупантам.
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Уверен, ибо шестёрка пуйла Порошенко выполняет все указания пуйла чётко и в срок.

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"щеколадных диверсантов" с Балакеи и Калиновки уже изловил? За котлы кого уже посадил,тепловизор рошеновский?
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не смогли, ваши проблемы, гнилое пятно на всю армию, военный прокурор, там пожизненное, а раз время военное или атошное то лучшим вариантом была бы их тихая полная ликвидация, с признанием почему - за военные преступления, кстати, погонов их хоть лишили?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе все преступления экс-бойцов "Торнадо" удалось расследовать, - Матиос
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