 Не все преступления экс-бойцов "Торнадо" удалось расследовать, - Матиос

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Матиос подчеркнул, что уверен в вине "торнадовцев". "Они не то, что настоящие виновные, они имеют приговор украинского суда (сейчас оспаривают апелляцию). Я в этом глубоко убежден и это подтвердило заседание Оболонского суда, а их состоялось больше ста. Речь идет о 12 обвиняемых, у каждого из которых по два и более адвокатов", - сказал он.
Матиос отметил, что потерпевшие опознали в суде "торнадовцев", которые совершили в отношении них ряд преступлений.
"На закрытом заседании потерпевшие полностью признали, подтвердили показания досудебного следствия о нечеловеческих вещах, которые с ними происходили (посягательство на половую неприкосновенность человека, преступления, которые унижают человеческое достоинство, телесные повреждения, истязания). Но за этими сухими юридическими высказываниями стоят нечеловеческие поступки людей, которые носили погоны и имели опосредованную власть над абсолютно гражданским населением", - подчеркнул Матиос.
Главный военный прокурор признался, что в "деле торнадовцев" не все удалось расследовать.
"Мы не все смогли расследовать, потому что очень много потерпевших не захотели рассказывать о тех событиях. Мы не установили до конца местонахождения людей, которые пропали без вести. Но пусть это будет на их совести. Все, что мы могли сделать - сделали", - отметил главный военный прокурор.
Он напомнил, что "торнадовцы" обжаловали величину наказания, поскольку считают себя невиновными, а прокурор написал апелляцию о мягкости наказания.
Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Во время рассмотрения дела бойцов спецроты "Торнадо" в августе 2016 года под зданием суда собрались митингующие в поддержку подсудимых. Однако правоохранители не пускали на закрытое судебное заседание граждан, которые не были участниками судебного процесса. В результате произошло несколько столкновений. Протестующие бросали в стражей порядка палки, камни, использовали дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали более 20 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.
В апреле Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым дал условные сроки.
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